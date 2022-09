‘Ik heb een groot optimisme en een talent om de zonnige kant van het leven te zien’

Dieuwertje Blok . Beeld Oof Verschuren

In een romantische jurk zet Dieuwertje Blok een schaal met sappige stukken watermeloen op tafel in haar weelderige tuin vol lieflijke bloemen. Geen geranium te bekennen.

Ook figuurlijk niet. De presentatrice die net 65 is geworden, komt om in het werk. Naast het Radio 4-programma NTR Podium, presenteert ze familieconcerten in het Muziekgebouw aan ’t IJ, is ze het gezicht van het Sinterklaasjournaal, speelt ze met Jeroen Kramer – de verslaggever in het Sinterklaasjournaal – in de familietheatervoorstelling De Prins van Oranje, spreekt ze luisterboeken in, doet ze vrijwilligerswerk bij onder meer de Hartstichting en VluchtelingenWerk Nederland, en dan volgt ze sinds afgelopen zondag ook nog Paul Witteman op in Podium Klassiek.

Kom je daar nu mee? Ik weet het niet hoor, was dan ook haar eerste reactie toen ze haar voor het klassieke muziekprogramma vroegen, vertelt haar man, de voormalig radiopresentator Peter de Bie, met wie ze 24 jaar samen is.

‘Ja’, grinnikt ze, ‘ik wilde afbellen omdat het verzoek op zo’n verkeerd moment in mijn leven kwam. Maar Peter heeft me overgehaald. ‘Anders krijg je later spijt’, zei hij. Met die houding heb ik die test ook gedaan: kan mij het wat schelen, ik doe het gewoon. En dat heeft blijkbaar goed uitgepakt. Ik vind het wel lekker dat ik weer iets op televisie ga doen. Het Sinterklaasjournaal was het enige vaste programma dat ik nog had, en dat is maar drie weken per jaar. Dat dit nu op mijn pad komt, voelt als oogsten. Zolang je maar gewoon stug blijft doorgaan, komt het vanzelf goed. Dus je treft een behoorlijk gelukkig mens aan.’

In rustiger tijden kon je wel onzeker zijn over dat er weinig werk was, begreep ik.

‘Ja. Ik ben al heel lang freelancer, en het is altijd op en neer gegaan. Ik begon als omroeper bij de KRO, ging naar de Vara en stapte over naar RTL Véronique waar ik na een jaar de 5 Uur Show al een wekelijkse talkshow kreeg, Dieuwertje. Dat was best snel, dus ik had gezegd: ik wil het wel doen, maar dan wil ik wel iemand achter de schermen naast me hebben die me daarin begeleidt. Dat werd de grote Feike Salverda, in die tijd een bekend journalist van Vrij Nederland en de VPRO. In het begin vond ik het doodeng en een paar maanden later werd ik ook nog zwanger, wat me een beetje wiebelig maakte. Ik vond Salverda een goede vent die zich vaderlijk opstelde, dus ik heb mijn hart steeds als een onzeker vrouwtje bij hem uitgestort. Ik dacht hem te kunnen vertrouwen, tot ik ineens werd ontboden bij John de Mols rechterhand Ruud Hendriks. Die zei dat het programma ging stoppen. Echt zo uit het niets. Ik kreeg allemaal dingen terug die ik in vertrouwen tegen Salverda had verteld. Zonder waarschuwing werd me gezegd dat ik er niet zwaar genoeg voor was en dat het ophield voor me.

‘In mijn contract stond dat ik, als het zou stoppen, gelijkwaardig ander werk zou krijgen, dus toen ze mij vervolgens een filmprogramma aanboden met van die fragmenten die ik aan elkaar moest kletsen, heb ik gezegd: dat ga ik niet doen. Waarna ik van het ene op het andere moment geen salaris meer kreeg. Ik heb een rechtszaak tegen ze aangespannen en die heb ik gewonnen, maar daarna stond ik bekend als een lastige freelancer. Bij RTL hoefde ik sowieso nooit meer aan te komen, maar in heel Hilversum bleef het ineens doodstil.’

Dieuwertje Blok . Beeld Oof Verschuren

Dus toen was je na een vliegende start ineens uitgerangeerd.

‘Ja, want op een lastige freelancer zitten ze niet te wachten. Toen ben ik bij de Amsterdamse lokale zender AT5 gaan werken. Wat een enorm feest was: als je over straat fietste riepen mensen: dat was een leuk programma gisteravond!’

Uiteindelijk heb je toch je comeback in Hilversum gemaakt via Ontbijt TV, dat een enorme hit werd.

‘Ja, dat heb ik zeven jaar gedaan.’

Was je ineens de natte droom van menig man.

‘Haha, dat weet ik niet hoor. Ik kreeg wel heel vaak van vrouwen te horen: O, mijn man vindt je zo leuk. Ik vind het fijn dat ik blijkbaar niet een bedreigende natte droom was, om maar even bij die woorden te blijven.’

Kreeg je veel huwelijksaanzoeken over de post?

‘Dat was vooral in de tijd dat ik omroeper was, toen kreeg ik zakken vol. Het was bizar wat er toen gebeurde. Ik was 20 jaar en wist niet wat me overkwam. Dat had ook wel invloed op me. Ik was jong en naïef. Ineens meenden zoveel mensen me te kennen. Ach, dat lieve popje en god wat een schattig meisje, dachten ze, terwijl ik zelf nog enorm worstelde met wie ik was. Ik werd daar onzeker van. Ik waakte er ook altijd enorm voor om me op mijn bekendheid te laten voorstaan, het heeft eerder een tegenovergesteld effect op me gehad. Ik doe net alsof ik er niet ben. Terwijl Peter heel erg aanwezig is en een grote mond heeft, wil ik niet opvallen. Als iemand met een grote bek voordringt, denk ik: oké, doe maar. Ik kan tot in het idiote bescheiden zijn.

‘Ik zou die tijd niet over willen doen. Ik was gewoon nog een grote puber, zo onzeker over mijn lichaam ook. Ik vond dat ik veel puppyvet had, ik voelde me altijd te dik.’

Daar deden al die postzakken niks aan af?

‘Niets. Ik was ook steeds in de weer met ongelukkige liefdes, waarbij het op een gegeven moment ook een rol ging spelen dat ik niet meer wist of iemand me leuk vond omdat ik op televisie kwam of om wie ik was. In die zin heb ik altijd wel een haat-liefdeverhouding met die bekendheid gehad. Aan de ene kant vind ik het superongemakkelijk, aan de andere kant krijg ik er vaak complimenten door en dat is heerlijk. Maar als je dan een tijdje weinig werk hebt, moet je uitkijken dat je niet gaat twijfelen aan jezelf. Daarmee heb ik wel geworsteld. Ik heb heel stille periodes gehad waarin ik zelf van alles ging organiseren om iets te doen te hebben.’

Peter vertelde dat je in een kledingwinkel bent gaan werken.

‘Ja, mensen vroegen zich dan af of er geen verborgen camera’s hingen, haha. Maar ik moet er niet aan denken om de hele tijd thuis te zitten. Daardoor heb ik naast presenteren ook nieuwe dingen ontdekt. Zoals toneelspelen, zingen en schrijven. Het laatste anderhalf jaar ben ik druk geweest met mijn boek.’

Dat boek, dat deze week verschijnt, draagt de titel Dragelijke lichtheid. Ze baseerde het op het dagboek van haar Joodse moeder, dat ze twee jaar geleden, twaalf jaar na haar dood vond. ‘Keobgad nav Ynneh’ stond op het schrift. Dieuwertje zag meteen wat haar moeder bedoeld had: Dagboek van Henny, maar dan achterstevoren. Het schrift was helemaal volgeschreven, beginnend op 6 juni 1939 en eindigend op 19 december 1940. Eerder had ze al losse blocnotevelletjes gevonden waarop belevenissen stonden uit 1941 en 1942.

De dagboekfragmenten van haar moeder voorziet ze in Dragelijke lichtheid van context, want haar moeder schrijft nauwelijks over wat er op dat moment in de wereld speelt. Af en toe sijpelt er in haar schrijfsels iets van de oorlog door, maar het is vooral een puberdagboek van een 16- tot 19-jarig meisje dat veel met jongens bezig is.

‘Op het ogenblik verbeeld ik me dat ik verliefd ben op Hans. Je reinste onzin natuurlijk. Ik voel net zo veel voor die jongen als voor, bij wijze van spreken, de pen waar ik op het ogenblik mee schrijf. Maar het is weer zoals altijd, dat wat je niet hebt. Erna, Mary en Renée en elk ander meisje dat je spreekt is weg van hem, dus waarom zou ik het niet zijn.’

Ze beschrijft de avonden in het Lloyd Hotel waar jonge, Duitse, Joodse vluchtelingen verbleven, en waar veel werd gelachen en gedanst, getafeltennist en geflirt.

Dieuwertje: ‘Mijn moeder was 17 toen de oorlog uitbrak en zat vanaf haar 19de tweeënhalf jaar ondergedoken, dan stopt haar dagboek ook. Ook mijn grootouders doken toen onder en overleefden zo de oorlog. De rest van mijn familie van moederskant heb ik nooit gekend, ze zijn vrijwel allemaal vermoord. Maar dat lees je allemaal niet, je leest over een vrolijke, intelligente jonge meid, die om de haverklap verliefd werd. Ik vond het bijzonder dat ik ineens kon meekijken in het hoofd van mijn moeder als 16-jarig meisje dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog stond, en nog geen weet had van de verschrikkingen die dat met zich mee zou brengen. In die zin is het weer een nieuw verhaal over die tijd, ditmaal bezien door de ogen van een gelukskind als mijn moeder.’

Een gelukskind?

‘Dat vind ik wel, mijn moeder was een bevoorrecht kind. Ze was enig kind, werd op handen gedragen door haar ouders, en is opgegroeid met een moeder die in de artiestenwereld werkte. Ze zijn, denk ik, de oorlog doorgekomen omdat mijn oma cabaretière Stella Fontaine was, een beroemdheid die zich omhoog had gewerkt uit de arme Joodse buurt. De meeste mensen die zijn vermoord, behoorden tot het proletariaat. Mijn oma had de juiste contacten.

Dieuwertje Blok . Beeld Oof Verschuren

‘Mijn moeder kreeg als eerste van het gezin een oproep om zich met rugzak te melden op de Polderweg in Amsterdam, van daaruit vertrokken de treinen naar Westerbork. Maar die contacten hebben ervoor gezorgd dat mijn opa met die oproep naar de Joodse Raad ging, waar hij te horen kreeg: je moet haar laten verdwijnen. Al die stakkers uit die arme wijken meldden zich wel. Ik heb me later ook afgevraagd waarom dat zo was. Hoe kon het dat al die mensen zich gingen melden? Waarom ging iedereen een ster dragen? Mensen zijn blijkbaar erg gezagsgetrouw en deden braaf wat de overheid zei. Dus dat mijn moeder gewaarschuwd werd dat zij dat niet moest doen, maakt alleen al dat ik haar een bevoorrecht kind vind.’

Terwijl je moeder toch tweeënhalf jaar in haar eentje muisstil ondergedoken heeft gezeten bij een Amsterdams echtpaar. Patience spelen en eindeloos veel lezen was zo’n beetje het enige wat ze kon doen. Ondertussen wist ze niet of haar ouders nog leefden.

‘Ja, maar daar heeft ze toch altijd met een zekere lichtheid over verteld. Ze kon zich verliezen in die boeken en ze had het vermogen om zich ontzettend aan te passen aan de situatie en in de kern die lichtheid te behouden. Dat moet je niet verwarren met oppervlakkigheid, het is een vermogen dingen opzij te schuiven die ingewikkeld zijn, om ze niet te diep te laten ingrijpen. Dat herken ik. Ik heb net als zij een selectief geheugen. Ik kan vervelende dingen echt vergeten. Dan denk ik: hé, de zon schijnt, en ik zie daar een vlindertje. Het is soms echt walgelijk voor de mensen om me heen, maar ik heb een groot optimisme en een talent om de zonnige kant van het leven te zien. Dat kon mijn moeder ook als geen ander. Ik dacht altijd dat zij zich dat had aangeleerd door de oorlog, maar sinds ik haar dagboek heb gelezen weet ik dat ze het altijd heeft gehad.’

Ze zal zich in die tijd ook eenzaam hebben gevoeld, maar daar heeft ze nooit over gesproken, vertelde je zus Tessel.

‘Nee, dat soort ellende kregen we niet te horen. Alleen de anekdotes. Zo vertelde ze op slapstickachtige wijze dat ze uit de kast viel waarin ze zich had verstopt toen de zoon van de mensen bij wie ze ondergedoken zat, de bel kwam maken. Ze viel flauw en klapte zo op de gang voor zijn voeten. Die jongen schrok zich dood, die had nooit geweten dat er iemand in huis ondergedoken zat, maar hij heeft haar gelukkig nooit verraden.

‘Ook de verhalen over dat hun huis werd ingenomen door een NSB-familie die daar na de oorlog bleef wonen, wist ze grappig te vertellen. Die man was na de bevrijding opgepakt, maar zijn vrouw en hun zoontjes bleven in het huis. Uiteindelijk kregen mijn grootouders en mijn moeder alleen de keuken en twee kamers terug, een bizarre situatie: samenwonen met een NSB-gezin. Maar die vrouw had talloze affaires, dus mama vertelde vaak lachend dat ze die kinderen elke dag weer een andere oom hoorde groeten. ‘Dag mama, dag ome Bert, dag mama, dag ome Arnold.’ Pas in 1948, drie jaar na de oorlog, vertrok deze vrouw en hadden ze het huis weer voor zichzelf. Mijn moeder maakte er een geinverhaal van, terwijl het natuurlijk heel treurig is, maar ze gaf aan alles een lichte draai.’

Over de oorlog schrijft ze maar één keer, en dan ook op een manier waardoor het haast grappig wordt.

‘Papa vertelt geregeld moppen die eigenlijk niet door de beugel kunnen, maar enfin, als we ons maar amuseren. Het is werkelijk vermakelijk en zéér verkwikkend. Als alle menschen dit zouden doen, zouden we waarschijnlijk geen oorlog hebben. Maar breng het ze maar eens aan hun verstand. Och, over de oorlog zwam ik maar liefst niet. Je zult zeggen, erg gemakkelijk, maar och, ik ben pas 16 en laat ik er nu eens het beste van trachten te maken en niet hier bladen volpennen over boten die getorpedeerd, menschen die gedood en steden die vernietigd worden. Het is allemaal al erg genoeg en nooit zullen de menschen het leren.’

‘Toen ik het dagboek vond en ‘1939’ las, was ik meteen getriggerd vanwege de geschiedenis die zich toen afspeelde, maar ik kwam erachter dat als je zelf in die tijd zit, er heel veel dingen aan je voorbijgaan. Ik zat laatst te bedenken dat dat eigenlijk altijd zo is. Dat merk ik nu ook bij mezelf. Ik lees over de vluchtelingen, ik lees over de oorlog in Oekraïne, en ik vind het allemaal verschrikkelijk. Er zijn zulke grote problemen, dat je dan gewoon maar weer doorgaat met je leven en een hapje watermeloen neemt.’

Je zus vertelde dat je moeder op het einde van haar leven wel banger werd voor de wereldvrede.

‘Ja, toen ze licht begon te dementeren brokkelde haar zorgvuldig opgebouwde verdedigingsmuur van relativering en ‘lachen om niet te hoeven huilen’ af. Ze was vaker verder weg met haar gedachten en ze was af en toe ook bang. Bang voor oorlog, voor antisemitisme, voor dat het weer zou beginnen en weer tegen ‘ons’. Nooit eerder had ze ons met die gevoelens opgezadeld. Die herinneringen waren ver weggestopt, net als de herinneringen aan al haar familieleden die waren vermoord. Waarschijnlijk omdat het te groot was en te veel om te bevatten, zat het allemaal verborgen in een hoekje van dat selectieve geheugen van haar. Haar verdriet dook bij mij pas op tijdens het schrijven van het boek, ik merkte dat ik niet kon stoppen met zoeken naar namen. Ik verloor mezelf in archieven in de hoop nog een levend spoortje terug te vinden. Meestal liep het lijntje dood bij de nazimoordfabrieken. Maar doordat mijn moeder ons daar nooit mee heeft belast, ken ik zelf de problemen van de tweedegeneratieslachtoffers niet.’

Denk je dat je wel gevormd bent als tweede generatie?

‘Nou, ik ben bang voor de macht van grote groepen mensen, dat zou je daaraan kunnen ophangen. En die lichtheid van leven. Dat lachen om niet te hoeven huilen, wat mijn moeder heeft uitgevonden en wat de oorlog bij haar heeft versterkt, heb ik van haar.’

‘Als er iets naars gebeurt gaan de rolluikjes dicht, zegt Dieuw altijd’, vertelde je zus. ‘Niet simmen, dat heeft geen zin, net doen alsof het niet bestaat.’ Je man Peter, die zwaar hartpatiënt is, vertelde dat zijn aandoening een sterk levensverkortend effect zal hebben, maar dat dat niet eens een gespreksonderwerp is tussen jullie.

‘Nee, dat heeft toch ook niet zoveel zin? Hij gaat er ook altijd maar van uit dat hij eerder doodgaat dan ik, maar ik kan ook morgen een hartstilstand krijgen. Hij heeft tenminste een ingebouwde defibrillator, hij gaat niet zomaar de pijp uit, ik wel. Maar het klopt dat we het daar niet over hebben, alleen in de zin dat we de praktische dingen hebben geregeld. Ik zie gewoon nooit beren op de weg. Ik ging samen met mijn dochter Sam, toen ze 18 werd, een reis maken in een Toyota Corolla naar Namibië, Botswana en Zambia. Peter zag dat helemaal niet zitten, hij had allerlei beelden van wat er zou kunnen gebeuren. Ik ga gewoon. Ik heb genoeg aan mijn intuïtie. Ik liet tijdens die reis ook gewoon kinderen meerijden naar hun schooltje, terwijl Peter op voorhand had geroepen: ‘Nooit stoppen op die verlaten wegen!’ Je moet niet te veel met angst leven.’

Peter vertelde ook: ‘Ik zat er zelf niet op te wachten dat Dieuw Podium Witteman ging doen. Ik had net mijn baan opgezegd, ik dacht: we gaan samen lekker reizen of maandenlang in onze boerderij op Ibiza zitten.’

‘Dat was ik toch al niet van plan. Ik heb voorlopig nog volop werk, en bovendien ben ik er niet geschikt voor om maanden te reizen of in de zon niks te gaan doen.’

‘Ik heb genoeg aan Dieuwertje, maar zij niet genoeg aan mij’, zei hij. ‘Zij heeft haar werk echt nodig voor de vraag: wie ben ik?’

‘Nou, zou dat nou echt zo zijn? Misschien speelt dat een rol, maar ik ben niet geschikt om niks te doen. Dat vind ik saai. En ook alleen met elkaar zijn. Ik heb nog veel te veel behoefte om andere mensen te zien.’

‘Dieuw is voor mij de hoofdprijs’, zei hij.

‘Dat is hij voor mij ook! Maar misschien is zijn beker iets kleiner omdat ik ook nog behoefte heb aan andere mensen en andere dingen in het leven.’

Is zijn prognose voor jou nog belastend in de zin dat je denkt: o, hij zou dat reizen nog zo graag willen, en zo lang heeft hij misschien niet meer, dus ik wil hem dat geven?

‘Nou, daar ben ik toch te egocentrisch voor. Ik denk ook dat het niet gezond is voor een relatie als de een zich helemaal opoffert aan de ander. Daar geloof ik niet in. Kijk, als het erop aankomt, en dat is al verschillende keren gebeurd, dan laat ik alles voor hem uit mijn handen vallen. Maar vergeet niet, Peter is ouder dan ik. In het begin van je relatie merk je dat niet, maar nu ik 65 ben en hij 72, is dat wel een verschil, dat trekt vanzelf weer bij.’

Hoe beleef jij het dat hij hartpatiënt is?

‘Het maakt mij meer angstig dan hemzelf. Ik denk heel vaak: oh, leeft hij nog wel? Dan haalt hij bijvoorbeeld een tijdje geen adem in bed en dan schrik ik me dood. Of ik kom ’s avonds niet laat thuis en dan is alles donker binnen terwijl de auto voor de deur staat. Dan ben ik bang dat ik hem ergens vind.’

Heb je hem weleens gevonden?

‘Vorig jaar, rond deze tijd, lagen we in bed en werd ik midden in de nacht wakker toen hij op de rand van het bed zat. Ik kon al niet meer met hem communiceren. Hij was net geopereerd en bleek inwendige bloedingen te hebben. Niet veel later stond hier een ambulance, politie en brandweer voor de deur. Dat was echt traumatisch. Nou, traumatisch, maar ja, dat was gewoon echt afschuwelijk. Grote paniek, angst, dat was op het randje. Ik dacht echt: hij glijdt onder mijn handen vandaan. Het is een geluk dat ik altijd heel licht slaap bij hem, ik voel het altijd als er iets niet klopt. Of altijd – tot nu toe, laat ik hopen dat dat zo blijft.’

Hoe gaat hij ermee om?

‘Peter is niet een patiënt zoals sommige mannen zo’n stervende zwaan kunnen zijn. Daardoor maakt hij het voor mij ook lichter. En hij zegt wel dat hij er niet op zat te wachten dat ik Podium Witteman ging doen, maar hij gunt het me ook van harte. Hij was nota bene degene die me overhaalde om die screentest toch te doen.

‘Het is vooral klote voor hem dat hij nog zo weinig kan. Want hij was heel sportief, we konden altijd alles. En ik kan dat nog steeds. Dus als ik ga wandelen of fietsen is dat wrang. Want ik zie ook wel dat Peet dat niet kan. Maar ja, moet ik daardoor ook op een stoel gaan zitten? Dat helpt hem niet en mij ook niet. Het klinkt misschien lief, maar je hebt er allebei geen reet aan want dan zit je allebei een beetje ongelukkig te zijn.

Dieuwertje Blok . Beeld Oof Verschuren

‘We hebben al veel meegemaakt met die operaties en hartinfarcten. Hij heeft nu al meerdere malen op het randje gelegen, maar we vieren het leven samen toch wel, hoor. We kunnen er soms ook keihard om lachen.’

Heeft die lichtheid en dat lachen om niet te huilen ergens ook een prijs? Je dochter zei: ‘Echt persoonlijke gesprekken kon ik met mijn moeder niet voeren.’

‘Ja, zij heeft daar wel moeite mee gehad. Ik probeer daarin te veranderen. Maar Peter en ik zijn allebei niet van de ingewikkelde gesprekken. Ik vind het juist fijn om niet te erg de diepte in te gaan, dat doen wij dus ook niet. We blijven meer op de golven dan dat we er echt in gaan.

‘Maar het gevaar dat dan op de loer ligt, is dat je mensen niet te dichtbij laat komen. De enige bij wie ik echt kwetsbaar durf te zijn, is Peter, maar dat heeft me veel moeite gekost. Ik ben als de dood om te afhankelijk te zijn van iemand. Dat is iets wat diep in mij zit. Ik fiets en wandel ook het liefst in mijn eentje. Zodat ik even lekker met mijn eigen gedachten alleen ben. Maar waarom dat zo is, weet ik niet. Die vraag stel ik mezelf dus niet.’

Je zei eerder: hoe kon het dat al die mensen zich gingen melden en een ster gingen dragen? Ben je misschien toch meer door je Joodse achtergrond gevormd dan je denkt? Vindt die drang onafhankelijk te zijn oorsprong in je angst als een mak schaap richting het kamp te lopen?

‘Ja... dat zou best kunnen. Toen ik jong was vroeg ik me af: Waarom zijn al die familieleden zomaar gegaan? Ook een beetje vanuit kwaadheid en onbegrip. Ik heb daar ook veel over gelezen, en begrijp inmiddels hoe ontzettend ingenieus die Jodenvervolging in elkaar zat, maar des te meer reden om altijd onafhankelijk proberen te blijven. Om kritisch na te denken en niet zomaar met de grote stroom mee te gaan. Want omdat iedereen het doet of denkt, wil het nog niet zeggen dat het het goede is. Maar dat is ook verschrikkelijk moeilijk omdat je jezelf makkelijk verliest in de mening van de massa en daar zo makkelijk in wordt meegesleurd. Misschien dat ik het daarom ook zo nodig heb om af en toe alleen te wandelen. Want alleen dan ben ik even helemaal van mezelf. En behoud ik zo veel mogelijk mijn onafhankelijkheid.’

CV Dieuwertje Sarah Blok 8 augustus 1957 Geboren in Nederhorst den Berg.

1969 - 1972 Gymnasium.

1972 - 1973 Mavo.

1974 - 1976 Havo.

1978 Fotoredacteur bij Studio van de KRO.

1980 Omroeper bij KRO. Plus: presentatie Sport op Maandag, KRO’s

Middageditie, en het radioprogramma Goal.

1985 Overstap naar Vara waar ze onder meer Filmnieuws, Nederland museumland en Kunst ligt op straat presenteert.

1989 Presentatie SchoolTV-Weekjournaal.

1989 Overstap naar RTL Véronique. Presenteert afwisselend met Viola Holt de 5 Uurshow.

1990 Presentatie wekelijkse talkshow Dieuwertje.

1992 - 1994 Presentatie AT5 live.

1994 - 2002 Terugkeer bij KRO. Presenteert het dagelijkse ochtendprogramma Ontbijt TV en Er is meer tussen Hemel en Aarde, SchoolTV-Weekjournaal.

2001 - heden Presentatie Sinterklaasjournaal.

2001 - 2005 Teleac/NOT Presentatie Desmet live.

2008 - 2011 Radioprogramma De ochtendshow voor Omroep West.

2010 - heden Presentatie Radio 4-programma NTR Podium.

2013 Gouden Stuiver voor het Sinterklaasjournaal.

2014 - 2016 Presenteert met Janny van der Heijden het NTR-televisieprogramma Landinwaarts, en Podium on Tour, Podium TV.

2020 - 2021 Presentatie Reisgenøten, waarin ze bekende Nederlanders ontvangt in Denemarken.

2021 - 2023 Familietheatervoorstelling De Prins van Oranje met Jeroen Kramer.

2022 Presentatie Podium Klassiek, de opvolger van Podium Witteman. Dieuwertje Blok is gehuwd met radiopresentator Peter de Bie. Uit een eerder huwelijk heeft zij een zoon en een dochter.

Haar boek Dragelijke lichtheid: het tienerdagboek van mijn Joodse moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog verschijnt deze week bij uitgeverij Meulenhoff.