‘Ik heb denk ik vier vrienden’

Nout Zeilstra: ‘Ik ben bijna nergens bang voor.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘In Amstelveen, met mijn vader Jurrit (46), mijn moeder Laura (45) en mijn zus Famke (12).’

Op welke school zit je?

‘Mijn school heet Mio Mondo. Ik vind het leuk om ernaartoe te gaan.’

Waarom?

‘Omdat je er heel goed samen kunt werken en omdat er leuke werkjes zijn om te doen. Bijvoorbeeld voor het vak taal. Die werkjes vind ik ook leuk omdat ik er goed in ben.’

Heb je hobby’s?

‘Ik basketbal elke zaterdag, trainingen, maar ook wedstrijden. Verder speel ik piano, ik heb één keer per week les, op woensdagmiddag. Ik kan nu twee liedjes uit mijn hoofd spelen. Het zijn geen bestaande nummers, maar liedjes die door de muziekschool zijn bedacht. Laatst ben ik ook op programmeerkamp geweest, in Bussum. Daar heb ik zelf een computerspelletje gemaakt. In het spel was je een haai die een vis moest achtervolgen en proberen op te eten. Ik vond het heel leuk om te doen, maar ik denk niet dat ik later van programmeren mijn beroep wil maken.’

Naar welke plek zou je ooit nog op vakantie willen?

‘Curaçao. Daar ben ik al een keer geweest, het was er lekker warm. Ik heb er gezwommen, ook heel even in de zee. Op de muur van mijn kamer staan een heleboel vissen, sommige lijken wel een beetje op vissen die ik daar heb gezien.’

Ben je weleens bang?

‘Ik ben bijna nergens bang voor. Ik heb geen hoogtevrees, ben niet bang voor spinnen, ook niet voor de tandarts. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest.’

Als je een tijdmachine had, zou je dan naar de toekomst of naar het verleden gaan?

‘Ik denk naar het verleden, omdat ik dan kan kijken of alles wat wetenschappers zeggen echt waar is. Ik zou dan kunnen zien of dinosaurussen echt bestaan hebben.’

Als je moest kiezen: alle talen van de wereld kunnen spreken, of kunnen vliegen?

‘Kunnen vliegen, omdat je dan geen tickets voor het vliegtuig hoeft te kopen. Ik zou vliegend op vakantie gaan, of naar de huizen van mijn vrienden.’

Heb je veel vrienden?

‘Ik heb er denk ik vier. Ik ga vaak naar ze toe om af te spreken. Bij eentje speel ik meestal op de trampoline, bij de ander spelen we met speelgoedpistolen. Mijn vriend heeft een hele kast vol. We doen het binnen, dan proberen we elkaar zoveel mogelijk te raken en verstoppen we ons.’

Waar ben je over tien jaar mee bezig?

‘Dan zit ik óf nog op de middelbare school óf dan zit ik te studeren. Misschien wel geneeskunde, zodat ik dokter kan worden. Vroeger wilde ik in een bakkerij werken, omdat mijn moeder dat ook ooit gedaan heeft. Iedere vrijdag mocht ze dan lekkere dingen mee naar huis nemen die anders werden weggegooid. Dat leek mij ook wel wat.’