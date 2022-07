Mijn vriendin keek me bezorgd aan. ‘Dit hadden we niet moeten doen, hè?’ Klopt, dit hadden we niet moeten doen. Maar het was al te laat. We hadden betaald en ons omgekleed. Nu stonden we in onze afgedragen badjassen voor de matglazen deur die toegang gaf tot de hamam en de weerstand die ik van binnen voelde gutste blijkbaar uit mijn poriën naar buiten.

Ze had me niet eens hoeven overtuigen, in theorie trekt de spa me. Sauna: heerlijk. Hamam: super. Infraroodsauna: kan beter, maar oké. Whirlpool: waarom niet? Naakt zwemmen: perfect. Je zou zeggen dat het geheel dan op zijn minst even groot is als de som der delen. Maar ik had natuurlijk weer eens buiten de Andere Mensen gerekend.

Ik hing mijn badjas aan een haakje, slofte op mijn slippers naar de cabine en ging op het glibberige natuursteen zitten. De warmte en de geur van eucalyptus werkten ontspannend. Nog belangijker: we waren alleen. We pakten gelijk door, liepen naar de buitensauna’s en gingen naar binnen bij die ene waar geen badjassen of slippers buiten stonden. Het bleek de allerheetste.

Tussen twee saunasessies door lagen we op een ligbedje in de zon. ‘Vind je het nog steeds zo vervelend?’, vroeg mijn vriendin. Nou, het ongemak was iets afgenomen, maar wel nog steeds volop aanwezig. ‘Weet je’, probeerde ze me gerust te stellen, ‘vrouwen zijn helemaal niet bezig met mannenlichamen. Die kijken toch vooral naar de lijven van andere vrouwen en vergelijken zichzelf.’

Dat zal best, maar daar is het me niet om te doen. Ik schaam me niet voor mijn eigen lijf en heb ook weinig moeite met naakt zijn. Mijn naakt is niet het probleem. Het probleem is het naakt van de anderen. En dat het zo plotseling gebeurt. Binnen die paar honderd vierkante meter van een spa moeten we van het ene op het andere moment doen alsof het volstrekt normaal is dat iedereen maar hotsend en klotsend en lillend en bungelend rondbanjert.

Maar voor de doorgewinterde spa-ganger is dat natuurlijk heel gebruikelijk. We namen nog een sauna en daarna stapte ik bij twee zeer jonge vrouwen in het bubbelbad – een handeling die me onder elke andere omstandigheid een korte gevangenisstraf zou opleveren. Ze knikten vriendelijk en gingen weer verder met hun gesprek.

Na een paar uurtjes hadden we genoeg ontspannen. Op weg naar de laatste spa-attractie kwamen we een wat oudere man tegen. Hij ging naar buiten, wij naar binnen. Ik trok de deur open en liet hem voor gaan. Hij had prachtig achterovergekamd grijswit haar, een gezonde kleur en een formidabele lichaamshouding. Toen we binnen waren keek mijn vriendin me aan. Haar ogen glinsterden, ze boog zich voorover en fluisterde. ‘Zag je hoe klein zijn piemel was?’