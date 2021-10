Ik had het niet zo moeten opschrijven

Toen ik 12 was overleed een man van wie ik veel hield. Omdat hij enigszins bekend was, verschenen er stukjes in de media. Een daarvan was lullig van toon, niet heel erg, maar de zinnen die mij destijds overstuur maakten, herinner ik mij nog altijd, evenals de naam van de auteur.

Nu heb ik twee weken geleden zelf zoiets gedaan. Een beschuldiging overgenomen uit een andere krant, het woord ‘verliezer’ gebruikt voor de recentelijk overleden zanger Erik Strack van Schijndel. Hij zag een veelbelovende muzikale carrière in rook opgaan en was later veroordeeld wegens drugshandel. Inmiddels weet ik dat het niet om cocaïne ging, zoals ik schreef, maar om cannabis. Belangrijker: voor zijn naasten was hij allerminst een verliezer, maar geliefd, belangrijk en bemind.

Ik had dat niet zo moeten opschrijven.

Bakzeil halen: ik kan daar beter mee leven dan met de gedachte aan de pijn die mijn woorden veroorzaakten in huizen waar ik nooit zal komen.