Ik had gehoopt dat vliegen een beetje zou voelen als in de jaren vijftig, in een vliegmachien

Twee hele jaren had ik niet gevlogen. Dat had niets te maken met vliegschaamte of andere deugende eigenschappen, maar gewoon met al dat andere. Ik heb trouwens wel vliegschaamte, maar ik vlieg toch, soms. Dat zijn de allervervelendsten.

Nu zat ik na al die tijd weer in een vliegtuig en concludeerde dat er niets veranderd was. Ik had misschien een beetje gehoopt dat vliegen nu zou voelen zoals het voelde voor mensen in de jaren vijftig, die voor het eerst een vliegmachien betraden, met nieuwe schoenen aan en een nieuw valies, en die dan genoten van een maaltijd met een echt stoffen servet in hun kraag.

Maar dat was niet zo. Het was gewoon weer op elkaar gepropt in een muffe, vliegende bus zitten, vol schaamte, al was ik, toen onze bestemming bereikt was, wel verbaasd hoe snel het was gegaan. Toch die frisse blik waarmee ik het vliegen na twee jaar had gehoopt te beschouwen.

Wat me ook verbaasde, was dat er na de trolley met koffie, thee en vliegtuigtosti’s – dat zijn tosti’s die van buiten koud zijn maar van binnen een substantie blijken te bevatten die de look and feel van magma benadert – werd omgeroepen dat de trolley met luxeproducten zou langsrijden.

Op de een of andere manier had ik gedacht dat ze de trolley met luxeproducten nu zouden hebben afgeschaft. De hele vliegtuigindustrie heeft twee jaar platgelegen, ze hadden ontzettend veel tijd om alles een frisse lik verf te geven en eens diep na te denken, misschien was er zelfs een virtuele heidag geweest met iedereen die loos thuiszat. Had daar dan helemaal niemand gezegd: ‘Jongens, moeten we écht door met dat teddybeertje en die miniatuurset van Paco Rabanne?’

Want dat ligt er op dat karretje, sinds jaar en dag: een teddybeertje, een miniatuurset van Paco Rabanne, een stretcharmband met zoetwaterparels, een tennisarmband, iets van Rituals, een ultraplat uniseks horloge waarmee je een statement maakt en een heel klein, hard portemonneetje waarin je ontzettend veel bankpasjes kunt opbergen.

Wie heeft dit door de eeuwen heen ooit gekocht? Wie denkt het thuisfront een plezier te doen met miniflesjes parfum? Of wie koopt er iets van die trolley – nog raarder – voor zichzelf? Wat is überhaupt een tennisarmband?

Daar kwam de stewardess die, vast door een potje iene mie­ne mutte besloten, vandaag degene was die de walk of shame met de luxegoederen moest doen. ‘Luxegoederen’, zei ze zacht. ‘Taxfree.’

Niemand kocht wat, zoals er nog nooit iemand iets heeft gekocht, behalve in de eerder genoemde jaren vijftig, toen je waarschijnlijk een modeluitvoering van het vliegtuig kocht bij de stewardess, waarna je haar in haar kont kneep en een sigaar opstak.