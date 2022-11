In de kleedkamer waar ik een paar uur doorbracht woonde een vlieg. Het was de gezelligste vlieg die ik ooit heb ontmoet. Hij wilde steeds op mij zitten. Probeerde ik hem weg te wuiven, dan zag hij dat als een uitnodiging tot een fijn spel, waarbij hij zo snel mogelijk moest terugkeren op mij, het heerlijke menselijke wezen dat bij hem op visite was gekomen.

Ik had ergens gehoord dat vliegen gaan slapen als het donker is. Daarom heb je ’s nachts alleen last van muggen, en niet van vliegen. Ik deed het licht uit.

Natuurlijk kwam er toen iemand de kleedkamer binnen die dacht dat ze me stoorde in een diepe meditatie. ‘O sorry!’

‘Nee, maakt niet uit’, zei ik, ‘ik had even het licht uitgedaan vanwege een vlieg.’

Er volgde een verwarde stilte waarin denk ik werd beoordeeld of ik gek was. Daarna zoemde de vlieg en kon ik ter illustratie zeggen: ‘Die’.