Ik had echt niet om die vinger gevraagd, hoor

Door seks als een geheim te behandelen, blijven veel jonge mensen onnodig onzeker. Actrice Joy Delima (26) schrijft erover in klare taal. Deze week: consent.

‘Zo, jij stak net een vinger in mijn anus.’ ‘Niet!’ ‘Jawel.’ ‘Echt?’ ‘Yup.’

Hij valt stil, denkt even na en biedt dan zijn excuses aan. Of ik het erg vond, vraagt hij dan. ‘Ik vind het wel een heftige zet om dat ongevraagd te doen tijdens de eerste keer seks met iemand, ja. Ik dacht: oké, er zit ineens een vinger in mijn anus, dus wees op je hoede.’ ‘O. Ah shit, nu schaam ik me.’ ‘Goed zo. Moet je ook doen. Je had het moeten vragen.’ We liggen naakt op bed, staren naar het plafond, dwalen beiden af in onze gedachten. Ik was al een beetje in mineur, maar hij nu ook.

Soms heb ik seks met mensen die zonder het te vragen dingen doen waarvan ze denken dat ik ze geil vind. Of misschien is mijn genot niet eens hun beweegreden. Misschien doen ze die dingen omdat ze hun eigen geilheid of de wonderbaarlijke wereld van porno als leidraad nemen. Zoals de man die tijdens de eerste keer seks ineens keihard mijn keel dichtkneep. Of mijn ex-vriendje, die zomaar in mijn mond tufte nadat hij had gezegd ‘vertrouw me’. Of mensen die aan mijn haar trekken, op mijn kont slaan of mij een ‘fucking geile slet’ noemen.

Het stomme is: vaak zijn het dingen die ik ook geil vind of dingen waar ik soms zelfs persoonlijk om vraag. Maar het feit dat iemand die keuze maakt zonder te vragen of ik het wil, maakt het meteen een minder veilige situatie. Ik vind die dingen enkel leuk als ik me gerespecteerd voel en weet wat de grenzen zijn. Want wat nou als ik al die dingen die voor mij werden bepaald verschrikkelijk of traumatisch had gevonden? Stonden die bedpartners daar niet bij stil? Een mens blijkt vaak best gewillig, als je het maar netjes vraagt. Maar zodra ik het woord consent laat vallen beginnen mensen vaak te steigeren. ‘Fuck consent! Ik ga toch niet als een of andere sukkel alles vragen? Seks gaat om lichaamstaal en oogcontact.’

Ja, seks is fysiek en het liefst zou ik ook willen dat iemand me na één blik precies op dat ene specifieke plekje likt, maar zo werkt het niet. Seks gedijt bij goede communicatie. Je kunt geen gedachten of blikken lezen. ‘Ik dacht dat je het wilde omdat je me op die manier aankeek. Jammer dat ik het verkeerd heb ingeschat.’ Dat vind ik een slap excuus om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor je daden. Je wilde dat ik het wilde. Want zeg nou zelf: hoe heb ik in godsnaam om een vinger in mijn anus gevraagd als mijn gezicht in een kussen lag? Ik vroeg er niet om en mijn anus ook niet.

Is het niet geiler om te weten dat je bedpartner iets net zo graag wil als jij? Als iemand mij om consent vraagt (mag ik..., wil je dat ik..., vind je het lekker/geil als ik..., wil je me..., etc.) voel ik me direct veilig, vrij en ben ik bereid meer aandacht te besteden aan iemands genot. Omdat het vragen van toestemming mij laat zien dat mijn partner mijn genot en veiligheid vooropstelt. Doet mijn partner dat, dan doe ik dat ook. Iedereen blij. Consent vragen is sexy en leert je beter communiceren over wat je seksueel verlangt van een ander.

Er heeft denk ik nog nooit iemand een trauma opgelopen omdat er om consent werd gevraagd. Een ongevraagde vinger in je anus daarentegen, is altijd een vinger teveel.