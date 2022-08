Ik had aan Sigrid Kaag kunnen denken, maar die heb ik nooit voor heks uitgescholden

Minstens een keer per jaar denk ik aan de kinderarts dr. Israëls, die praktijk hield in de Haringvlietstraat in Amsterdam. Om onverklaarbare redenen was ik doodsbang voor dr. Israëls, zodat ik mezelf op een dag genoodzaakt zag zijn vrouw, die tevens zijn doktersassistente was, uit te schelden voor ‘heks’ of ‘ouwe heks’. Ik zal vier zijn geweest. Mijn moeder vond het vreselijk, misschien omdat ze een oogje had op dr. Israëls.

In het stadje Salem, ten noorden van Boston, vond aan het eind van de 17de eeuw een aantal beruchte heksenprocessen plaats. Tegenwoordig staat het stadje geheel in het teken van de heks. Heksenindustrie is eveneens toeristenindustrie. Het was waarschijnlijk onvermijdelijk dat ik juist daar weer aan dr. Israëls en zijn vrouw moest denken. Ik had ook aan Sigrid Kaag kunnen denken, maar die heb ik nooit uitgescholden voor heks.

Hoewel Picasso heeft beweerd dat hij er een leven over heeft gedaan om als een kind te schilderen, is het najagen van de vierjarige in jezelf geen garantie voor grote prestaties.

Niet het verlangen naar liefde maar het verlangen naar vijandschap drijft veel volwassenen voort. Vermoedelijk omdat liefde vaak teleurstelt, lees de Bijbel. De vijand herkent men eraan dat hij zelden teleurstelt. Vandaar dat de Duitse dichter Friedrich Hebbel in zijn toneelbewerking van het Bijbelboek Judith Holofernes laat zeggen: ‘Had ik maar een vijand, eentje maar.’

In Salem liepen pubers rond die zich hadden verkleed als ‘heksen’, althans zoals zij dachten dat heksen eruitzagen. Zij leken naar niet naar vijanden maar naar acceptatie te snakken. Identificatie met de heks als redding uit de eenzaamheid. Je kunt je met Kafka identificeren, of de heks.

Verder veel heksenmusea in Salem. Steeds weer gleden mijn gedachten af naar dr. Israëls, mijn moeder, zijn vrouw. Een kleine driehoek waarin ik luidkeels mocht figureren.