Het moest eraf. De hele zomer was het maar gegroeid. Er zat geen model meer in en ’s ochtends was ik eindeloos in de weer om er enigszins toonbaar bij te lopen. En zelfs dan zag ik eruit alsof ik aan het trainen was voor een kampioenschap wie er het meest op Tom Egbers anno 1998 kan lijken. Ik heb geen vaste kapper. Lange tijd deed ik het zelf, met een tondeuse en wisselend succes. Een kapsalon waar ik weleens kwam, sla ik liever over, omdat het resultaat te grillig is. Eens stapte ik daar naar buiten met een kapsel dat het gevolg was van een documentaire over de Hitlerjugend die mijn kapper de avond ervoor gezien moest hebben.

Ik vond een nieuwe kapper, op de hoek van een gracht. Ik ging zitten en liet hem een foto zien van David Beckham. Niet dat ik denk dat ik eruit kan zien als David Beckham, maar zijn kapsel, dat moet toch wel lukken. ‘Zo zou ik het graag willen’, zei ik, alleen dan zonder die opgeschoren hooliganzijkanten. Hij gaf in het Turks instructies aan een jongen van eind twintig. Ze bekeken de foto, wezen op mijn hoofd en toen ging de jongen aan de slag. Eerst met de tondeuse, snelle, korte halen. Daarna pakte hij een schaar en vlogen zijn vingers vlug en sierlijk over mijn hoofd. Het was alsof hij versneld werd afgespeeld. Zijn blik was er een van diepe concentratie en obsessie, zoals Michelangelo moet hebben gekeken toen hij met zijn David in de weer was. Misschien was dit wel de beste kapper die me ooit had geknipt. Ik genoot van de plukjes haar die in het rond vlogen en van het gesprek dat we niet voerden.

Toen hij klaar was, bewonderden we gedrieën het resultaat in de spiegel. Dichter bij David Beckham ging ik niet komen, moest ik niet komen. Terwijl ik afrekende met de eigenaar vroeg ik hem hoe je bedankt zegt in het Turks. ‘Teşekkürler’ antwoordde hij. ‘Teşekkürler’, zei ik tegen de jongen en daarna tegen hem. En daarna misschien nog een paar keer. Verrukt met mijn nieuwe kapsel en de wetenschap dat ik mijn nieuwe vaste kapper had gevonden fietste ik teşekkürler mompelend naar huis.

Mijn vriendin hoorde me niet binnen komen. Ik tikte haar op haar schouder. Ze draaide zich om en keek me aan. Haar ogen gingen over mijn gezicht en toen ze mijn haar hadden bereikt, werden ze groter. ‘Oh wow’, zei ze, terwijl ze iets terug deinsde. Toen: ‘Ja. Kort.’ Toen: ‘Even wennen weer.’ Nu moest ik haar natuurlijk bedanken, in het Turks. Maar ik was alweer vergeten hoe dat moest.