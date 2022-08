‘Ik geloofde het vreselijke verhaal eerst niet’

Beeld Anne Stooker

‘Ik heb vele tientallen zelfdodingen onderzocht of laten onderzoeken, en zelfs weleens drie op één dag gezien, maar dit had ik nog nooit meegemaakt. Op een middag in maart 2003 verbond de centrale een automonteur met mij door. Hij had een klant gebeld die heel raar klonk, die traag sprak, heel lijzig. De monteur vroeg of het goed met hem ging en kreeg als antwoord: ‘Ik heb mijn polsen doorgesneden en lig in het bos van het Caitwickerzand, bij Uddel.’

‘Dat leek me allemaal heel onwaarschijnlijk. Iemand die zijn polsen heeft doorgesneden om zelfmoord te plegen, neemt toch niet op als zijn automonteur belt om te zeggen dat je je auto nog niet hoeft te brengen omdat sommige onderdelen nog niet voorradig zijn? Ik dacht: dit is een grap, die klant neemt zijn monteur in de maling. Maar hoe ongeloofwaardig ook, je moet een melding onderzoeken, dus ik belde die klant. Hij nam op en ik vroeg voorzichtig wat er aan de hand was. Ook tegen mij zei hij, heel traag: ‘Ik heb mijn polsen doorgesneden en lig in het bos.’ ‘Je houdt me toch niet voor de gek?’, vroeg ik nog. ‘Nee’, antwoordde hij.

‘Voor de zekerheid stuurde ik een auto naar dat gebied en hield die man aan de lijn. ‘Ik ga even overleggen, ik zet je in de wacht’, zei ik, en ik belde met mijn mobieltje tussendoor collega’s, de meldkamer en zijn thuisfront. Zijn vrouw nam op. ‘Dag mevrouw’, zei ik voorzichtig, ‘we kregen een rare melding die misschien betrekking heeft op uw man. Ik wil even checken waar hij is en hoe het met hem gaat.’ ‘Hij is naar zijn werk’, antwoordde ze. ‘Hij is depressief, onder meer door gedoe met zijn baan.’

‘Toen dacht ik: shit, dit is serieus. Ik vroeg met spoed om een helikopter, want de schemering zou snel invallen en dan is het moeilijk om iemand in een bos te vinden. De politieheli was niet in de buurt, waarop de meldkamer een Apache met warmtebeeldcamera van de luchtmacht bereid vond om naar het Caitwickerzand te vliegen.

‘Ondertussen zette ik het gesprek met de man voort. Ik hoorde het geluid van zijn voetstappen, dacht ik, dus ik vroeg of hij zich zichtbaar wilde maken voor mijn collega’s die hem aan het zoeken waren. ‘Ik kan niet overeind komen’, reageerde hij. Omdat dat niet rijmde met de voetstappen die ik hoorde, bleef ik twijfelen aan zijn verhaal. Later bleek dat ik niet zijn voetstappen hoorde, maar zijn ellebogen waarop hij voortkroop. Omdat zijn stem steeds zwakker klonk en mijn collega’s hem niet konden vinden, verzocht ik ze met sirenes door het bos te rijden zodat ik dat geluid via het telefoongesprek met die man zou horen, en kon aangeven dat ze in de buurt waren.

‘Plotseling antwoordde de man niet meer. Kort daarna was zijn batterij ook nog leeg en werd de verbinding verbroken. Dat was een akelig, spannend moment. Enkele minuten later later meldde een collega via de portofoon: ‘Ik heb hem gevonden. Hij is dood.’

‘Het is een raar idee dat ik zo’n anderhalf uur heb gesproken met een man die een zelfgekozen dood tegemoet ging. Ik ben met collega’s naar zijn huis gereden om de familie te informeren.

‘Enkele maanden daarna vroegen zijn twee dochters of ik met hen naar de plek wilde gaan waar hun vader is gevonden. Twee ontzettend lieve, intens verdrietige twintigers. Ze hielden elkaar vast en werden heel emotioneel. Ik ben bestand tegen de meest verschrikkelijke incidenten, maar hun verdriet kwam diep bij me binnen. Ik vond het heftig dat deze vader het gedoe op zijn werk zwaarder liet wegen dan het feit dat zijn kinderen hun vader moesten missen.

‘Van dit incident heb ik twee dingen geleerd. Het eerste is dat je een melding altijd serieus moet nemen en snel moet handelen, hoe onwaarschijnlijk het verhaal ook klinkt. En het tweede is dat je niet te snel conclusies moet trekken over een melding van zelfdoding. Wij worden geregeld gebeld door mensen die te veel pillen hebben geslikt, op een brug of gebouw klaarstaan om te springen, op het spoor zitten of hun polsen hebben doorgesneden. Als ze ons bellen gaat het meestal om spijtoptanten of aandachttrekkers.

‘Maar deze man wilde echt dood. Wij vermoedden achteraf dat hij het telefoontje van zijn automonteur opnam omdat hij gevonden wilde worden. Niet door burgers en al helemaal niet door zijn familie, maar door de politie. En dat hij mij daarom zo lang te woord heeft gestaan. Hij wilde gevonden worden, maar wel pas na zijn dood. De tragiek wil dat hem dat is gelukt.’