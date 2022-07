Op een caféterras zat ik, met de krant. Ook treinconducteurs hebben het moeilijk, las ik. Er vielen woorden als ‘roofbouw’ ‘tandvlees’, ‘worsteling’ ‘kaalslag’ en ‘hoofdpijndossier’. Gelaten wachtte ik op de term ‘angstcultuur’, toen ik onderbroken werd door een tot op de draad versleten mannenstem : ‘Heppu misschien een beetje kleingeld voor een dakloze?’

Ik keek op. Hij bleek een jaar of veertig, en niet al te ver heen. Geen ontplofte, met postelastiek bijeengebonden schoenen, geen vervilte dreadlocks of woeste baard, slechts één versleten plastic tasje in plaats van 8, en zijn kleren waren wel hier en daar grauw van het vuil, maar vertoonden geen gaten.

Ik tastte in mijn zak. Ik geef graag geld aan mensen die het nodig hebben, ook voor drank, shag of crack; ieder zijn meug. Ik herinner me nóg de blik van een grotesk aangekoekte zwerver bij de supermarkt die een vegan mango-hazelnotensalade in zijn knoestige handen gedrukt kreeg, van een bakfietsmoeder. Ze glimlachte er weldoenerig bij en sprak tot overmaat van ramp: ‘Wel écht opeten hoor, want die kosten 5 euro.’ Haar twee blonde kindertjes keken, vanuit die bakfiets, gezellig toe, als jonkheertjes die een afgesloofde horige voor zijn plaggenhut zien dineren met een welverdiende rauwe ui.

‘Sorry, maar ik heb geen geld bij me’, zei ik. Het wás zo. Wie heeft er nog geld op zak? Je kunt tegenwoordig overal pinnen, zelfs bij de daklozenkrantverkopers. Maar deze man verkocht geen kranten, hij bedelde gewoon, een beroep dat steeds minder lucratief wordt in deze cashloze maatschappij. Binnenkort zie je ze alleen nog op kinderboerderijen en jaarmarkten, tussen de schaapscheerders, kleppermannen, scharenslieps en spinnewielvrouwtjes.

De man slofte verder. ‘Heppu misschien een beetje kleingeld...’, vroeg hij, weer zo toonloos, een tafeltje verderop aan een vitaal ogend jongmens met een open laptop. De jongen beklopte demonstratief al zijn zakken, trok een gepijnigd grimasje en schudde van nee.

Moest ik nou eigenlijk niet gewoon een pinautomaat kopen voor die zwerver? In het kader van ‘Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag, leer een man vissen en hij heeft eten voor zijn hele leven’? Zo’n ding heb je al voor een euro of 15, zag ik op Google. Een stuk of tien bestellen dan maar en op straat uitdelen als een peri-apocalyptische Moeder Theresa?

‘Heppu misschien...’ Daar was hij weer. ‘Sorry, je hebt mij al gehád’, zei ik.

‘O’, zei hij. ‘Nou, krijg de kanker dan maar.’

Ik schrok ervan, ouwe trut die ik ben. Ja, die angstcultuur. Die gaat nog eens heel groot worden, let op mijn woorden.