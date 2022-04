Ik gebruikte Charlotte als bok, kwam neer en voelde: dit is niet goed

Drie dagen vóór de Joden, althans de min of meer religieuzen, over de uittocht uit Egypte en vrijheid praten, een feest dat ook wel Pesach wordt genoemd, brak ik een teen. Het gebeurde tijdens de warming-up van de dansvoorstelling die al sinds november een deel van mijn leven overwoekert. Tegen iedereen die het horen wil, zeg ik dat ik drie gezinnen heb. De dansers en ik vormen het meest disfunctionele van de drie en ik ben qua disfunctionele gezinnen wat gewend. Je zal maar in een functionerend gezin opgroeien, wat moet er dan van je worden?

Enfin, ik gebruikte Charlotte als bok, maakte een onverwachte beweging, kwam neer en voelde, dit is niet goed, maar ik wil geen aansteller zijn, dus ik danste vrolijk verder.

In de nacht werd ik wakker van de pijn. Logeetje zei: ‘Wil je niet zo woelen?’

Ik hield mijn teen onder de koude kraan. Dat hielp.

De volgende dag ging ik de teen met homeopathische middelen te lijf, genezing en illusies zijn immers nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Maar aan het eind van de dag – ik was op weg naar Frascati, waar we zouden dansen – kwam ik de moeder van een vriendin tegen, een huisarts. Zekerheidshalve klampte ik haar aan en vroeg: ‘Wil je even naar mijn teen kijken?’

‘Consult op straat’, antwoordde ze, ‘waarom niet?’

Waardigheid is voor de doden.

‘O’, zei ze, ‘die is gebroken en aan gebroken tenen kun je niet veel doen. Vastzetten aan een andere teen misschien. Gelukkig is het niet je grote teen.’

Het was de teen naast mijn kleine teen aan de rechtervoet.

In de kleedkamer spalkte een van de dansers de inmiddels blauwe teen, daarna gingen we dansen.

Ziek zijn en overleven gaan slecht samen. Je kunt moeilijk zeggen: ‘Ik blijf in Egypte, mijn teen is gebroken.’