‘Ik denk dat ik over tien jaar wel van wandelen in de natuur hou. Daar hou ik nu niet van’

Christoph Haneveld Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Met mijn vader Robbert (46), mijn moeder Erica (45) en mijn broer Jonathan (10) in Rotterdam.’

Waar ben je goed in?

‘In BMX’en, dat is een sport waarbij je met een fiets op een baan rijdt en dan kan je bijvoorbeeld pompen, dat betekent dat je een beetje veert met die fiets. Ik heb zelf twee BMX-fietsen: de ene is zwart met turquoise en de andere is rood met zwart.’

Hoe zou jouw lievelingsdag eruitzien?

‘Dan zou ik een beker winnen met BMX’en. En dan misschien naar het trampolinepark, dat is een plek met veel trampolines. Er is ook een trampoline waarbij je in een schuimbak valt. ’s Avonds zou ik pizza margherita eten, maar ik zou wel gewoon gaan slapen om half negen.’

Welke groente lust je niet?

‘Courgette. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon niet zo lekker, ik heb dat altijd al gehad. Ik hou wel erg van wortels. Volgens mij is dat een groente. Ik eet ze gewoon rauw.’

Naar welke school ga je?

‘Naar Daltonschool De Margriet. Best een leuke school, maar we woonden vroeger in Turkije en die school vond ik echt súperleuk. Ik heb er vier jaar gewoond. Mijn beste vrienden waren Ali, Zeyno en Phoebe. Ik mis ze wel, want we speelden vaak tikkertje en zo.’

Wat vind je niet leuk op school?

‘Taal, dat is best saai. Je moet iets lezen, dan iets aankruisen, dan weer iets lezen voor de volgende opdracht en dan weer een antwoord aankruisen. De meesters zijn wel leuk, die heten meester Ricky en meester Sean. Zij zijn echt superaardig.’

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen?

‘Toen mijn broer Jonathan een grapje vertelde. Jantje was thuis, een onbekende stond voor zijn deur en vroeg: ‘Is je vader misschien thuis?’ ‘Nee’, zei Jantje. ‘Je moeder misschien?’ ‘Nee’, zei Jantje. ‘Je broer of zus misschien?’ ‘Nee.’ ‘Wat is er met je vader gebeurd?’ ‘Omvergereden door een tractor.’ ‘Wat is er met je moeder gebeurd?’ ‘Omvergereden door een tractor.’ ‘En wat is er gebeurd met je broertje en zusje?’ ‘Ook omvergereden door een tractor.’ ‘Wat doe jij hier dan de hele dag?!’ ‘Tractor rijden.’’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Dan ben ik net aan het eind van de middelbare school. Ik weet nog niet welke studie ik ga doen, maar ik woon denk ik niet meer thuis en ben ook niet meer aan het BMX’en. Ik denk wel dat ik dan van wandelen in de natuur hou. Daar hou ik nu niet echt van, maar over tien jaar wel. Ik denk dat ik dan een goede baan heb, maar daar denk ik nu nog niet zoveel over na. Ik denk ook dat ik dan wél van courgette hou.’