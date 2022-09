‘Ik dacht: potverdorie, we hebben een leven gered’

Beeld Anne Stooker

‘Het was een spectaculaire actie met gevaar voor eigen leven. Ik was nog maar kort helikopterpiloot voor de politie. Zo kort, dat ik ’s nachts nog niet mocht vliegen.

‘Samen met een maatje zou ik routinevluchten maken langs de rivieren, op zoek naar verontreinigingen. Op onze basis op Schiphol zei de operations-medewerker: ‘Jullie moeten stoffelijke overschotten zoeken op de Waddenzee.’ Daar was ’s nachts een vissersboot omgeslagen. Een politieheli en de marine hadden met zoeklichten de hele nacht gezocht naar twee drenkelingen, een vader en zijn zoon, maar niks gevonden.

‘In veertig minuten vlogen we die ochtend naar het noorden. Ik zat rechts aan de stuurknuppel, links naast me zat Hate Koopmans, wachtmeester van de waterpolitiepost Enkhuizen. Hij kende de Waddenzee op z’n duimpje, al die boeien, geulen, stromingen en getijden. ‘Dat stuk mag je overslaan’, zei hij door z’n headset, ‘daar is het nu afgaand tij.’

‘Zigzaggend vlogen we boven het stroomgebied, afwaarts, vanaf de plek waar de boot was omgeslagen. Boven een visgebied dat was afgezet met een balletjeslijn, zagen we iets geks. ‘Verrek!’, riep ik. Aan een hoekboei van die lijn hing een jongen naar ons te zwaaien. Ik maakte een rondje, zakte met het toestel en hield hem in het oog. ‘Dat is onze man’, zei Hate. ‘Ongelofelijk, het water is hooguit 10 graden.’

‘Er was ook een politieboot naar de drenkelingen aan het zoeken. We zagen hem in de verte richting Den Helder wegvaren, die had het opgegeven. Hate pakte de mobilofoon: ‘RP20, hier de heli Alex 82-23, kunt u terugkomen?’

‘We hoorden alleen geruis. In die tijd, begin jaren tachtig, was onze apparatuur bagger en stond daar geen steunzender. De collega’s verdwenen steeds verder uit het zicht.

‘‘We moeten het zelf proberen’, zei ik. Dat was een enorm risico, maar Hate stemde in en ik legde hem uit wat hij moest doen. We zaten in zo’n kleine Duitse helikopter, een Bölkow. Hate is een grote vent, met veel moeite klom hij over de console tussen onze stoelen naar de achterbank, ging op de bodem van de heli zitten, schoof de achterdeur open, zette zijn voeten op de skid, de landingsbuis en zei: ‘Ik ben er klaar voor.’

‘Met mijn rechterhand hield ik de stuurknuppel vast, met links duwde ik mijn hoogteknuppel ietsje naar beneden en vloog ik heel laag naar de boei. Met de voetpedalen regelde ik dat de staart recht achter ons bleef, want als die het water raakt, ga je tollen en stort je neer. Het was vreselijk spannend.

‘Ik ging steeds lager, totdat de heli met z’n skids het water in gleed en Hate natte voeten kreeg. Door de wervelingen van de rotor sprayde het zeewater omhoog, het werd één grote mistfontein en je hoopt maar dat er geen water in de motoren komt, want als die uitvallen, is het einde verhaal.

‘Mijn maatje hield met zijn linkerhand mijn deur vast en had zijn rechterhand vrij. Toen de heli vlak langs de boei door het water vloog, zag ik over mijn rechterschouder dat Hate die jongen bij z’n arm greep, hem uit het water trok zodat-ie op de skid kwam te zitten, mijn deur even losliet en met twee armen die jongen over zijn schouder de heli in gooide. Toen klom hij naar binnen, schoof de deur dicht en vlogen we in weg, naar de heli-spot op het marineterrein in Den Helder.

‘Die jongen, van een jaar of 15, rilde hevig en was zwaar onderkoeld. Terwijl Hate hem in een aluminiumdekentje wikkelde, vroeg ik via de luchtverkeersleiding om een ambulance. Die stond al klaar toen we landden. Ik dacht: potverdorie, we hebben een leven gered.

‘Terwijl de ambulance met loeiende sirene wegreed, vloog ik met Hate in z’n natte kloffie terug naar de Waddenzee om die vader te gaan zoeken. We vonden hem voor de Texelse kust, drijvend op zijn buik. Dood. Nu kregen we wel contact met de RP20. ‘We hebben het slachtoffer gevonden’, zei Hate. ‘We hangen boven hem, kom maar deze kant op.’

‘Met een speciaal tuig visten ze die man uit het water en hesen ze hem aan boord. Nog steeds vraag ik me af: hoe zou het met die jongen zijn? Hij heeft een poosje geleden contact gezocht met mijn collega’s, maar dat contact is jammer genoeg niet doorgezet. Op dezelfde dag dat wij zijn leven redden, heeft hij zijn vader verloren. Dat moet heel confronterend zijn.

‘Tegen alle collega’s die ik heb ingewerkt, benadrukte ik altijd: geef niet te snel op bij een zoekactie. En dan vertel ik dit verhaal.

‘Dit was mijn eerste levensreddende actie. Zoiets maakt alles de moeite waard. Drugscriminelen pakken doet dat niet, maar voor zo’n actie ben ik bij de politie gegaan. Dan realiseer je je: wij kunnen echt het verschil maken tussen leven en dood.’