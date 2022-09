De brug was open, dus stonden we allemaal braaf te wachten op die slome boten. Dat duurde lang, in de motregen. Vóór mij hing een Frank Lammers-achtige man over een solide stadsfiets, zijn benen aan weerszijden van de stang. Op de bagagedrager zat een meisje van een jaar of 8, met blond, sluik haar en spichtige beentjes in kaplaarzen, waarin men tot propjes afgezakte sokken mocht vermoeden.

‘Pap’, vleide het meisje. ‘Mag ik een ijsje?’ De man schudde zijn hoofd. ‘Nee’, zei hij. ‘Het is te koud voor een ijsje.’ Ze dacht even na en antwoordde: ‘Maar dat is juist handig. Dan smelt het niet zo snel.’ De man gaf geen antwoord.

‘Mag ik dan winegums?’, vervolgde het kind. De man zuchtte en sprak: ‘Nee. Dat is heel slecht voor je tanden.’ Het meisje stompte hem tegen zijn rug en zei: ‘Maar ijsjes zijn ook slecht voor je tanden. Dus had je beter meteen kunnen zeggen: nee, je krijgt niks zoets.’

De man sloot gekweld zijn ogen. Ik dacht huiverend terug aan de opvoeding van mijn eigen kinderen, die óók konden lullen als Brugman. Uiteindelijk gaf ik ze meestal maar hun zin, met een slapjes ‘wel goed poetsen hè?’ erbij. ‘Moet jíj zeggen, met je bek vol kronen’, kreeg ik dan vaak ook nog retour.

Wat is er trouwens geworden van die tandenborstel-logootjes bij de snoepreclames? Ze werkten averechts, heb ik ergens gelezen. Kinderen dachten dat snoepen prima was, als ze maar af en toe hun tanden poetsten. En dat poetsen gebeurde vervolgens met de Franse slag, of gewoon helemaal niet.

De After Eight -chocolaatjes van mijn moeder (‘De laatste is altijd voor James!’) waren trouwens met frisse pepermunt gevuld, zodat tanden poetsen wel het laatste was wat er in ons, kinderen opkwam, stiekem snoepend onder de dekens in de ijskoude zolderkamer. Daar stond geen kachel, want we waren tenslotte niet van suiker, behalve dan die After Eight, maar dat wist mijn moeder niet, want we lieten die knisperende lege zakjes in het groene doosje staan, zodat het leek alsof dat nog helemaal vol was. Op het moment der waarheid ‘Wie heeft er, godverdomme...’ was het zaak te doen alsof je diep sliep.

‘Pap’, tsjilpte het meisje. ‘Mag ik dan patat?’ De man keek op zijn horloge. Half 5. ‘We gaan zo eten...’ sprak hij aarzelend. Hij had zelf ook honger. Het meisje lachte hoopvol. Ze had bloed geroken, bloed en mayonaise.

‘Vooruit dan maar’, zuchtte de man. ‘Yessssss!’ juichte ze. Terwijl de brug langzaam openging stak ze haar vuistje in de lucht, de knokkels wit van triomf.