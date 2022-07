Ik dacht dat ik Surinaams was, maar mijn witheid slaat me om de oren

Mijn kersverse Surinaamse vriend wil niet mee gaan eten met mij en mijn team. ‘Maar waarom niet’, vraag ik hem, verward en een beetje gekwetst, als hij mijn uitnodiging afslaat om samen met mijn regisseur en saxofonist te gaan eten bij een gerenommeerd restaurant, waar mijn regisseur – een culinaire fanaat – vrienden is geworden met de meesterlijke chef-kok en hem er vervolgens van heeft overtuigd dat hij speciaal voor ons, off the menu, gaat koken.

Vriend wijkt uit, dwarrelt om het thema heen. Dan komt het hoge woord eruit, een beetje gemompeld, terwijl hij half wegkijkt: ‘Ik weet nooit zo goed wat ik zo netjes zittend aan tafel moet zeggen. Wat moet ik dan zeggen?’

‘Wat moet je zeggen? Gewoon, je mengen in het gesprek en vertellen over je leven.’

‘Maar wie interesseert zich voor mijn leven?’

Ik kijk hem glazig aan. ‘Eh, mijn téám. Dit zijn mijn ménsen. En jij bent een interessant persoon. Vertel ze gewoon hoe je in het toerisme bent beland en alle gekke dingen die je hebt meegemaakt in het binnenland van Suriname. Vertel ze I don’t know, anything. Ze willen je leren kénnen, daarom gaat het.’

‘Ja, maar jullie bakras hebben een heel andere gesprekcultuur, hè. Voor mij is dit niet vanzelfsprekend.’

Ik hoor dit niet voor het eerst. Met de Surinaamse theatermaker met wie ik nu een stuk ontwikkel, had ik in het begin van onze samenwerking een soortgelijke clash over het feit dat ‘leren kennen’ voor mij betekent dat we tegenover elkaar aan tafel zitten en urenlang gaan práten.

‘Kun je inzien dat hoe jij mij wilt leren kennen anders is dan hoe ik jou wil leren kennen’, zei ze toen. ‘Het is vanuit jouw Europese manier van denken bekeken. Maar als je zo tegenover me aan tafel zit, meisje, en me begint te ondervragen, voelt het alsof je een detective bent ofzo. Wat wil deze vrouw van me, denk ik dan. Het voelt als een verhoor. Hoe ik jou wil leren kennen is heel anders, hè. Ik wil gewoon met je in mijn auto rondrijden en je meenemen naar mijn koekjesmevrouw die heerlijke maizenakoekjes bakt, en met je langs de Hermitage Mall rijden of langs het water bij de Anton Dragtenweg gaan zitten en een beetje over de rivier staren. Dát is leren kennen voor mij.’

Ik dacht dat ik enigszins Surinaams was, maar toch niet. Ik heb een Noordwest-Europees taalgedachtengoed in me, zeker als het gaat over ‘gesprekken voeren’. Daarom mi na wan skrifi vrouw toch (daarom ben ik ook schrijfster geworden). Aan een tafel zitten en ‘gesprekken voeren’ is vanzelfsprekende kost voor mij. En mijn eigen witheid slaat me om de oren.

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.