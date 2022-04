Ik boorde een meesterlijk gat, ik kan niet anders zeggen

De gemiddelde boormachine wordt in zijn leven maar drie minuten gebruikt, las ik laatst. In míjn leven had ik nog nul minuten een boormachine gebruikt, maar het verschil tussen nul en drie is te verwaarlozen, dus écht dwars zat me dat niet.

Het probleem is alleen dat je wel eens een schilderij opgehangen wilt hebben of zo. Er wonen drie mannen in mijn huis, maar die kunnen ook niet boren. Ze dénken trouwens wel dat ze het kunnen, met fatale gevolgen. Mijn zoon heeft eens geprobeerd een tv aan de muur te bevestigen. Die muur ziet er nog steeds uit alsof er een meteoriet is ingeslagen.

‘Eigenlijk moet ik het zélf leren’, dacht ik al een tijdje. Ik heb die boor wel eens uit zijn koffertje gehaald en bekeken. Ik kreeg visioenen hoe dat ding onder gruwelijk lawaai ergens op zou afketsen en zich met spetterend geweld in mijn oogbol zou boren. Ik heb hem toen gauw weer teruggelegd, voorzichtig, om hem niet wakker te maken.

Toen lagen er opeens twee vriendinnen van me in scheiding. Ze hadden het klussen altijd aan hun respectieve mannen overgelaten, en plukten daar nu de wrange vruchten van. Scheiden betekent verhuizen, en verhuizen leidt onherroepelijk tot klussen. Wat zij dus óók niet konden.

‘Maar ik ken een vrouw die het ons wel wil leren’, zei de meest doortastende van de twee. ‘Ze kan alles. Ze heeft een hele schuur in haar tuin gebouwd’. En wis en drie, een paar dagen later zaten wij bij de schurenbouwster aan tafel, tussen een onrustbarende hoeveelheid metalen voorwerpen die zij zelf gelukkig gewoon ‘piefjes’ noemde.

Nu heb je piefjes en piefjes, maar met mijn leesbril op kon ik ze best uit elkaar houden. De elektrische schroevendraaier was schattig klein en had een prettige kleur groen. Even later joeg ik al een schroef in een stuk hout als een heet mes door de boter. Ook zette ik een stekker aan een snoer, en kreeg de lamp aan het branden. Daarna kregen we elk een stuk steen plus de opdracht daar een gat in te boren en dat van een plug en een schroef te voorzien.

Dat stuk steen was hard, en de boor krijste oorverdovend, maar ik boorde een meesterlijk gat, ik kan niet anders zeggen. De dag was voorbijgevlogen. Ik voelde me onoverwinnelijk, als na de geboorte van mijn eerste kind. Zwevend fietste ik naar huis.

‘Wat eten we?’, vroeg het patriarchaat, vanaf de bank. ‘Geen idee’ gromde ik vanuit het rommelhok. Daar lag de boor al grijnzend voor me klaar, warm en kloppend.

Niet vergeten: morgen een heleboel piefjes kopen.