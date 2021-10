‘Ik boks drie keer in de week, dus ik kan alles eten wat ik wil’

Elke week een portret van een kind in haar of zijn slaapkamer. Vandaag: Lisa Loïs van Tellingen (9)

Waar woon je?

‘In de Bilt, in twee huizen, omdat ik gescheiden ouders heb. In het ene huis woon ik met mijn vader Eric (45), stiefmoeder Ellen (39) en halfzusje Lenna (5). Het andere is van mijn moeder Manon (46). Daar woont mijn zus Tara (13) ook.’

Naar wat voor muziek luister je?

‘Ik speel vooral Engelse liedjes, Nederlandse nummers zijn een beetje saaiig. Dan zet ik Shakira op, of Måneskin. Ik zong ook altijd veel. Eigenlijk wilde ik meedoen aan The Voice, nog steeds wel. Daar heb ik dit jaar mijn omi voor opgegeven, zo kon ik eerst kijken hoe dat nou ging. Nu kent waarschijnlijk zowat heel Nederland haar. Ze is zelfs gevraagd door mijn meester voor de kinderboekenweek, om als een echte BN’er te komen voorlezen in de klas.’

Wie zou je wel een dagje willen zijn?

‘Een keer als Liz Gillies leven lijkt me wel wat. Zij is een bekende zangeres uit Victorious en zo knap. Liz kleedt zich gothic, net zoals mijn zus. Die heeft haar eigen piercing gezet, gewoon met een naald door haar neus. Ik zag dat ze het deed en vertelde het aan papa, maar hij zei: laat gewoon, dat gaat toch niet lukken. Toen kwam ze twintig minuten later beneden met dat ding. Zelf ga ik meer mee in de normale mode.’

Wanneer heb je voor het laatst echt hard gehuild?

‘Het was een keer op de bank bij de eettafel. We hadden net gegeten en toen zeiden mijn ouders dat we een beetje gezonder aan moesten doen. Ik dacht meteen: ik ben te dik. Daardoor moest ik huilen, want ik vond vroeger mijn lijf helemaal niet heel mooi. Maar ze hadden het niet zo bedoeld. En ik boks nu toch drie keer in de week, dus ik kan alles eten wat ik wil.’

Waar ben je trots op?

‘Mijn topografiewerk. Ik haal er goeie cijfers voor. Maar ik steek er ook veel tijd in, want ik vind het leuk om te weten waar overal alles ligt. Dat is belangrijk als je ver wil reizen. Het allerliefst wil ik naar Parijs, omdat daar de Eiffeltoren is. Die ga ik dan beklimmen, heel hoog alle trappen op. Ik houd van hoogte. Daarom wil ik ook nog graag een keertje in een luchtballon. Zo’n mooi uitzicht lijkt me dat.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Als ik 19 ben, heb ik een eigen huis, want ik ga op mijn 17de uit huis en ergens op een boerderij wonen, dat weet ik nu al. Ik ben dan ook begonnen met rijlessen en heb een paard gekocht. Ik wil later zelf geen kinderen, maar ik wil wel iets met kinderen doen, dus word ik juf. Over tien jaar zal ik daar wel voor aan het solliciteren zijn, of stagelopen.’