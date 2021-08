Ik ben vanaf nu de Huismisantroop van de Volkskrant

Vorige week stond deze brief van Hella Koffeman in de Volkskrant:

‘De misanthrope stukjes die Arthur van Amerongen vanuit de Algarve de wereld in slingert staan me tegen. Niet zelden stijgt er een stevige boomer-walm uit op. Van Amerongen betreurt deze week dat de geepereed (sic) geen ouderwets nichtenvertier meer biedt, maar veranderd is in een ‘humorloze manifestatie van genderletterbakbewoners’. Had hij de recente ontwikkelingen in Nederland beter gevolgd, dan zou hij weten dat daar pregnante redenen voor zijn.’

Aangezien Koffeman lerares Nederlands is aan het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland, wil ik langs deze mij onsympathieke weg graag wat puntjes op de i zetten.

Misanthrope is een Engels woord (in het Nederlands laten we de h weg), tussen slingert en staan zou ik een komma zetten en geepereet schreef ik met een t. Een typisch geval van hypercorrectie, dunkt mij, een verschijnsel waarbij men een vermeende taalfout ten onrechte corrigeert.

Koffeman dacht natuurlijk dat ik reet schreef omdat het over de gayparade ging, maar zo kinderachtig ben ik nou ook weer niet. ‘Pregnante redenen’ moest ik googlen, want deze constructie kende ik niet.

De laatste keer dat die samenstelling werd gebruikt, aldus het Woordenboek der Nederlandsche Taal (de bijbel voor taalnazi’s), was dan ook in 1559: in pregnante ende goede redenen. In 1638 schreef iemand overigens: wijdtluftigher ende prægnanter woorden ghebruycken.

Wat hebben wij toch een schitterende taal, juf!

Ik word regelmatig uitgescholden voor babyboomer. Het doet mij denken aan dat mopje van die woedende kerel die een kroeg binnenstuift en brult: ‘Wie is hier godverdomme Jansen?’ Een piepklein mannetje aan de bar roept: 'Dat ben ik, meneer.’ Jansen wordt vervolgens helemaal verrot geslagen. Als de ploert weg is, helpen mensen het kereltje overeind. Hij stikt bijna van het lachen en de bezorgde omstanders vragen: ‘Waarom lacht u, u had wel dood kunnen zijn!’ Het mannetje antwoordt: ‘Ik ben Jansen helemaal niet!’

Volgens sociologen is een babyboomer geboren tussen 1945 en 1955 en ik ben dus van 1959, een gouden jaar voor de verdediging van het moederland tegen het Rode Gevaar omdat die hele lichting werd vrijgesteld van dienstplicht. Babyboomer parkeer ik daarom met liefde bij de rest van mijn geuzennamen zoals: junk, Bukowski van de Algarve, vetkwab, kale dwerg, islamofoob, broodpoot, misogynist, racist en fascist.

Eind goed, al goed want geïnspireerd door juffrouw Koffeman ben ik vanaf nu de Huismisantroop van de Volkskrant. Een schitterende titel want ik sta op de schouders van reuzen. Denk maar aan Blokker en Stoker.