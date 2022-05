‘Ik ben trots dat mijn foto’s steeds beter worden’

Amelie de la Parra Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

In Nieuw-Vennep, met mijn vader Guido (48), mijn moeder Nori (45) en mijn zus Faya (15).

Wat vind je het leukste aan jezelf?

Wat ik vooral leuk vind aan mezelf is dat ik creatief en sportief ben. Ik hou van dansen, daarbij doe ik aan hip-hopdansen en aan klassiek ballet. Eigenlijk vind ik alles wat met creativiteit te maken heeft leuk, of het nou knutselen of tekenen is. Verder ben ik veel bezig met tennissen, twee keer per week. Ik speel in Groen, dat is een niveau bij tennis.

Is er iets aan jezelf dat je minder leuk vindt?

Ik kan het niet voordoen, maar als ik ergens écht hard om moet lachen, klinkt het soms een beetje raar.

Waar ben je trots op?

De laatste tijd ben ik bezig met fotograferen. Dat doe ik veel sinds ik een camera heb gekregen van mijn oma. Zij woont aan zee, daarom noem ik haar altijd ‘oma zee’. Bij de camera hoort ook een statief, dat heb ik van mijn oom Kees gekregen. De foto’s die ik maak zijn heel verschillend: van mijn familie, van vrienden of gewoon van de omgeving. Als het licht perfect is en de foto goed laat zien wat er nou zo mooi aan iets is, ben ik blij. Ik vind de foto’s die ik nu maak nog niet héél goed, maar ik ben wel trots dat ze steeds beter worden.

Wat doe je als je niet naar school hoeft?

Ik ben net terug uit Griekenland. Daar hebben we veel gedaan, zoals beroemde scheepswrakken bekeken en de stad Zakynthos bezocht. Maar ik ben niet alleen maar druk geweest hoor, ik heb ook veel gechild aan het zwembad in de zon.

Als je een dier zou kunnen zijn, welk dier zou dat dan zijn?

Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat ik voor een hond zou kiezen, want dan ben je lekker vrij en kun je veel buiten wandelen, in de natuur. We hebben thuis geen hond, maar dat zou ik wel graag willen.

Wat is je dierbaarste bezit?

Ik heb al sinds ik klein was een lievelingsknuffel. Hij is gemaakt van lapjes en hij lijkt een beetje op een schaap. Hij heet ‘Mem’, omdat ik vroeger dacht dat dat het geluid was dat een schaap maakt.

Waar ben je over 10 jaar mee bezig?

Over 10 jaar ben ik 21, dan ben ik denk ik aan het studeren, misschien aan de kunstacademie. Daarna wil ik fotograaf worden, het liefst zou ik dan over de wereld reizen en foto’s maken van alles wat ik tegenkom.