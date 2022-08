Ik ben onder de indruk van de verdedigingswal van onze provider

Als in een hotel het water hapert, kan het een half uur duren voor iemand dat bij de receptie meldt. Als in een hotel de wifi hapert, melden zich binnen luttele seconden boze gasten met schermpjes. Als het dak van een huis waait, slapen alle pubers door. Als de wifi hapert, zijn ze klaarwakker. Mijn puberdochter stoof binnen: ‘Die klote-wifi heeft weer kuren!’ Tja, dat had de wifi vorig jaar ook. En het jaar daarvoor ook. Dan moet ik gaan bellen met de klantenservice van de provider en naar een robotstem en een keuzemenu luisteren en daarna 25 minuutjes op een medewerker wachten. Ik heb er zin in.

‘Goedendag, welkom bij Tralala. Wist u dat u de antwoorden op al uw vragen ook online kunt vinden? Heeft u een vraag over de aanschaf van één van onze producten? Toets 1. Heeft u een vraag over uw factuur? Toets 2. Heeft u een vraag over een technische storing? Toets 3. U hebt getoetst: 3. Wist u dat u de antwoorden op al uw vragen ook online kunt vinden? De verbinding wordt nu verbroken.’

Nog maar een keer bellen met Tralala en iets anders intoetsen. ‘U hebt getoetst: 4. Wist u dat u de antwoorden op al uw vragen ook online kunt vinden? De verbinding wordt nu verbroken’ Nog een keertje. ‘U hebt getoetst: 5...’ Na een kwartier heb ik zo ongeveer alle combinaties uitgeprobeerd en ben ik onder de indruk van de verdedigingswal die Tralala tegen lastpakken heeft opgeworpen. Middeleeuwers moesten pek van de stadswal naar beneden gooien om vervelende lui af te schrikken. Ik sta op het punt af te druipen als de robotstem zegt: ‘U wordt nu doorverbonden met één van onze medewerkers. De wachttijd bedraagt op dit moment: 25 minuten. Wist u dat u de antwoorden op al uw vragen ook online kunt vinden?’