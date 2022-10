‘Ik ben niet zo’n vrome kwispeldoor geworden als mijn ouders’

George Jansen: ‘Conflicten zijn niet goed voor mij, daar slaap ik slecht van. Ik ben een binnenvettertje.’ Beeld Rebecca Fertinel

George Jansen is een man van weinig woorden geworden. Een halve eeuw was vertellen zijn beroep, eerst als leraar op de lagere school, en later op de (m)ulo met in de avonduren de avondschool voor volwassenen, tot tien jaar na zijn pensionering. Menig winkelier in de Watergraafsmeer in Amsterdam haalde bij hem zijn middenstandsdiploma. Nu, honderd zomers oud, zijn de woorden steeds moeilijker vindbaar, zijn antwoorden zijn daardoor kort, en juist daardoor to the point. Het liefst houdt de 100-jarige het grootste deel van de tijd de ogen gesloten. Denk niet dat hij dan slaapt, want hij hoort en registreert alles wat je zegt en reageert dan met zijn mimiek, een hoofdknik of ineens een volzin.

Jansen woont nog zelfstandig in een appartement in Alphen aan den Rijn, vlakbij de rivier en op een steenworp afstand van Eek, een van zijn vier nog levende kinderen. Die nabijheid was de reden om achttien jaar geleden naar Alphen te verhuizen. Welke kant hij ook op kijkt in zijn lichte woonkamer, op elke muur ziet hij een ingelijste afbeelding van de Westertoren. Zijn geboortestad Amsterdam mist hij niet, zegt hij, waar hij nu woont is het wel zo rustig. Elke dag komt een van zijn kinderen bij hem langs. In de ochtend, middag en avond krijgt hij hulp van de thuiszorg. Het is zo geregeld dat hij hooguit twee of drie uur alleen is op een dag. En hij houdt zich strikt aan de opdracht: nooit alleen uit zijn bed of leunstoel stappen, want een val op deze leeftijd kan fataal zijn.

Onder zijn salontafel liggen tussen allerlei tijdschriften de NCRV-gids en exemplaren van dagblad Trouw. Al 75 jaar is hij abonnee, hij weet het nog precies: sinds 25 september 1947, de dag dat hij in het huwelijk trad met Tiny. Zijn dochter Eek, aanwezig bij het interview, noemt haar vader harmonieus, een man die zijn leven lang conflicten heeft proberen te mijden.

George Jansen is boven alles een heer, die nog elke dag een stropdas strikt. Sinds kort heeft hij het jasje van zijn pak ingeruild voor een vest, dat zit een stuk comfortabeler. De grap die hij graag maakt, is dat zijn pensioenfonds ABP een ‘flinke strop’ aan hem heeft.

Hoe gaat het met u?

‘Behoorlijk goed, vind ik. Mijn gezondheid is prima, ik mankeer niks, ik merk er althans niets van.’

Heeft u nog plezier in het leven?

‘Zeer. Zeker als er mensen om mij heen zijn, zoals jullie nu. Dat geeft mij een veilig gevoel.’

Heeft u een levensmotto?

‘Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat vind ik de mooiste uitspraak die er is.’

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘Mijn moeder was een harde, nuchtere vrouw. Mijn vader werkte bij de Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift, veertig jaar lang. Hij ging bijvoorbeeld naar markten om gratis bijbels uit te delen en probeerde mensen daar tot het geloof te bekeren.’ (Lachend:) ‘Het was dus een vrome boel bij ons thuis.’

Waar bleek dat uit?

‘Er mocht niet veel. Op zondag was het verboden buiten te spelen, hollen mocht ook niet. We gingen die dag twee keer naar de kerk, het liefst waren we er blijven slapen, haha. Alcohol was uit den boze in ons gezin.’

Ging u door alle restricties juist stiekem biertjes drinken?

‘Daar was ik te laf voor.’

Bent u nog gelovig?

‘Dat is moeilijk om van jezelf te zeggen. Ik ben nog kerkelijk, maar ben niet zo’n vrome kwispeldoor geworden als mijn ouders. Dit woord verzin ik ter plekke. Het zou mijn vader wel zijn tegengevallen wat ik ervan gemaakt heb. De kerk waar hij naartoe ging was een beetje vreemd. Door mijn verkering met Tiny tijdens de oorlogsjaren, maakte ik kennis met heel andere denkbeelden.’

Zijn dochter Eek vertelt dat George vaak te vinden was bij Tiny thuis, het warme nest dat hij bij zijn ouders zo miste, en waar wel veel gelachen werd. Zo kwam hij ook in aanraking met de ruimdenkendheid van zijn aanstaande schoonouders. Tiny’s vader nam de bijbel niet zo letterlijk. Een verhaal als van Eva die in het paradijs door de slang werd verleid de verboden vrucht van een boom te eten, was volgens hem overdrachtelijk bedoeld. Door dit rekkelijke standpunt werd hij maandenlang verbannen uit de gereformeerde kerk. ‘Hè vader?’ zegt Eek, kijkend naar George. Die knikt instemmend en zegt: ‘Zoals jij het vertelt is het precies gegaan.’

Hoe zou u de sfeer omschrijven in het gezin waarin u bent opgegroeid?

‘Die stelde niet veel voor. Het was niet zo gezellig. Er heerste altijd een ingehouden spanning en kilte in huis. Mijn ouders konden het niet goed met elkaar vinden, het was geen gelukkig huwelijk. Ze gingen gespannen met elkaar om en hadden vaak ruzie.’

George Jansen kreeg tijdens de oorlog verkering met Tiny, op 25 september 1947 trouwden ze. Beeld Rebecca Fertinel

Eek laat trouwfoto’s van George en Tiny uit 1947 zien. Wat opvalt is dat zijn moeder op elke foto in het volgeplakte album strak en onbewogen voor zich uitkijkt.

Voelde u zich als oudste van de vijf kinderen verantwoordelijk om er nog iets van te maken thuis?

‘Je kiest de juiste woorden. Ik probeerde voor wat gezelligheid te zorgen.’

Bent u van het harmoniemodel?

‘Dat klopt. Ook in mijn huwelijk met Tiny. Zij was direct, ik bedachtzaam en meegaand, dat werkte goed. Het was een gelukkig huwelijk en ik ben er aardig in geslaagd ruzie in ons gezin te voorkomen. Ik wilde het gezellig hebben met elkaar.’

Zijn dochter noemt als voorbeeld dat als het fruit op de fruitschaal werd verdeeld tussen de zeven gezinsleden, George altijd snel de banaan met de bruine plekken pakte, om gedoe te voorkomen, want niemand zou die waarschijnlijk willen hebben.

Komt dat willen voorkomen van conflicten door de spanningen en ruzies in uw jeugd?

‘Nee, dat vloeit voort uit mijn karakter.’

Hoe ging u daar op uw werk als leraar mee om?

‘In de klas waren er nooit problemen, ik had het lesgeven goed in de vingers. Maar van een functie als schoolhoofd heb ik afgezien, toen ik daarvoor werd gevraagd. In zo’n positie kun je niet om conflicten heen. Conflicten zijn niet goed voor mij, daar slaap ik slecht van. Ik ben een binnenvettertje.’

Mocht u zelf uw opleiding en beroep kiezen van uw ouders?

‘Ja. Ik koos voor de kweekschool vanwege de zekerheid die een vaste baan als onderwijzer biedt. Mijn kinderen heb ik ook altijd geadviseerd voor zekerheid te kiezen: een vast inkomen, pensioen, een eigen woning. Dat geeft een veilig gevoel. In overheidsdienst kun je niet makkelijk ontslagen worden. Wat dat betreft ben je bij de overheid een bevoorrecht mens.’

Ik hoorde dat u een leerling in de klas had die later wereldberoemd zou worden.

‘Ja, in de eerste of tweede klas van de ulo. Dat was Johan Cruyff.’

Welke herinneringen heeft u aan Johan Cruyff?

‘Hij was een heel aardige jongen, geen ruziemaker. Hij hield niet zo van school en heeft de ulo uiteindelijk niet afgemaakt.’

Haalde hij slechte cijfers of had hij wat anders te doen?

‘Dat weet ik niet meer, dan zou ik zijn rapporten er op na moeten slaan.’ (George Jansen heeft alle cijferlijsten van zijn leerlingen uit zijn ruim 40-jarige loopbaan bewaard.) ‘Cruijff voetbalde toen al als de beste, want dankzij hem won onze school een voetbaltoernooi. Ik ben hem altijd blijven volgen op tv. Van een wedstrijd in een voetbalstadion houd ik niet.’

Moest u sparen voor uw eerste televisie?

‘Nee, dat was niet nodig. Ik had twee banen: ik gaf overdag les aan kinderen en ’s avonds aan volwassenen. We kochten een tv om de begrafenis van koningin Wilhelmina (op 8 december 1962, red.) te kunnen zien. Die Wilhelmina was wel een tante. Onze huiskamer zat vol, veel buren kwamen bij ons kijken. Mijn oudste dochter keek niet mee, zij ging buiten rolschaatsen omdat de straten uitgestorven waren die dag.’

Dochter Eek merkt op dat ze het heel jammer vond dat steeds meer mensen zich een televisie konden veroorloven, want weg was daarmee de gezelligheid van al die buren die bij hen kwamen kijken.

Hoe heeft u uw 100ste verjaardag gevierd?

‘In Avifauna, met 86 gasten. Met familie, vrienden, mensen van de kerk en oud-collega’s.’

Eek vertelt dat hij een smartphone als verjaardagscadeau had gevraagd, maar dat zijn kinderen dat geen goed idee vonden, omdat die moeilijk te bedienen is met al die toetsen. Als ik opper hem Siri op een iPhone te laten gebruiken, zodat hij het toestel met zijn stem kan bedienen, merkt George op: ‘Dank voor de bemiddeling.’

Hoe is het voor u als uw kinderen beslissingen voor u nemen?

‘Dat vind ik wel makkelijk. Dat lijkt gemakzuchtig, maar het kan ook opgevat worden als een kwestie van groot vertrouwen in mijn kinderen. En dat heb ik.’

Als u terugkijkt op de afgelopen eeuw, wat is dan uw eerste gedachte?

‘Dat ik niet had kunnen bedenken dat er zo veel vooruitgang zou komen. Gezien alle mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, zou ik in deze tijd best jong willen zijn. Het leven is alleen maar mooier geworden.’