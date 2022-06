Ik ben niet van het gravel af te branden

Wat een afwasmachine bezitten, een cavia opvoeden, en het bedrijven van de tennissport gemeen hebben, is dat ik me erop verkeken heb. Ze leken me alle drie niks. Maar na enig tegenstribbelen, soms jaren, blijk ik het allemaal even prachtig te vinden.

De cavia is inmiddels dood. Buddy heette hij, ik heb eerder over hem geschreven, met veel gevoel, moet ik zeggen. (In een van mijn boeken had Buddy een cameo. Vriend, zei ik, je bent de enige die er met zijn eigen naam in voorkomt. Hij glunderen, tot-ie las dat zijn papieren baasje hem opensnijdt en tegen het raam smijt: dood, in de categorie mors. Toen moest-ie huilen, zie die andere columns.)

Over Buddy’s witlofconsumptie heb ik tot dusver gezwegen. Welnu, in zijn kooi hadden we een zelfgezaagd triplex huisje neergezet, een soort hondenhok met een plat dak, waaronder hij ’s nachts, pissend en kakkend, lag te slapen. ’s Ochtends haalde ik een stronk witlof uit de groentelade, liep ermee naar zijn kooi en legde het ding boven op het dak. Snapte hij aanvankelijk niks van, eerst binnenskamers snuffelen, dan naar buiten, snuivend, rondscharrelend – tot het begon te dagen: het komt van boven, eens op het dak kijken, asjemenou! Een stronk witlof! Ik dacht zonnepanelen! Nog geen jaar later stond hij piepend als een dolfijn tegen de dakrand aan, en sleurde, hap, die witlofstronk uit mijn vingers, wat een lerend vermogen.

Tennis werkt andersom (daarover wilde ik het hebben, nu weet ik het weer, wat doet die Buddy hier eigenlijk, lazer op, in je urn), tennis kan het al – nu jijzelf nog. Ach, ik doe het nu een jaar, en onaardig gaat het niet. Van de week ging ik ‘de baan op’ met Hans Münstermann, mijn collega en vriend, die al twintig jaar verkondigt dat tennis geweldig is, dat hij iedere dag na het schrijven tennist, wat hij me al twintig jaar ten zeerste aanraadt, probeer het eens, tennissen na het schrijven, het is goed voor je, ook voor het schrijven zelf, en als jij het ook zou doen, tennissen, dan kunnen we het soms eens samen doen.

Twintig jaar, vrienden. Poetin zat nog op de taxi. ‘Hans’, zei ik plechtig, ‘weet je, ik heb het echt ontdekt, tennis.’

Na een uurtje nierenproeven, 6-0 eerste set, Hans sloeg alleen maar boogloze strepen op lijnen en hoekpunten, bijna vanuit stilstand, zijn ballen stuiterden nauwelijks op, hij stond er in de verte als Lucky Luke naar te kijken. Maar hij is wel 74, hierom heb ik hem twintig jaar uitgerookt, om in de tweede set te kunnen toeslaan, en inderdaad, zijn sixshootertje raakte leeg, hij was ‘moe’: 6-2.

Achteraf ging ik hem omstandig staan uitleggen waarom tennis zo leuk is, vooral na het schrijven. Het had te maken met de baan, zei ik, de esthetiek ervan, die lijnen, zo netjes, overal op aarde hetzelfde, het steeds weer mogen slaan tegen die bal, er is weinig leuker. En je bent zo snel weer aan de beurt. Had ik het maar eerder geweten!

Hij knikte.

‘Soms hè’, zei ik, nog wat luchttennissend op de lege baan, ‘schrik ik voor het inslapen wakker omdat ik droom van tennis, dan geef ik een return in bed, snap je.’

Snapte Hans, van het biljarten. Hij droomde wel eens dat hij een carambole maakte. Soms zelfs dat hij een biljartbal wás, dat hij op een andere bal afrolde, en dan: kets. Hij had wel eens gedroomd dat hij de keu was!

Goed voor het schrijven trouwens, biljarten.

O ja?