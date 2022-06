Ik weet niet waarom, maar iedereen die ik ken, vraagt me of ik naar die Elvisfilm ga.

Nee, is het antwoord. Een film waarin iemand Ol’ Sideburns nadoet, dat wil zeggen naspeelt en nazingt, is hetzelfde als een film waarin iemand, bijvoorbeeld Danny DeVito, met een pietenpruik op zijn hoofd Maradona’s WK-doelpunten navoetbalt.

Nee dus. Ga ik zeker niet heen.

Het zijn trouwens twee soorten mensen die erover beginnen, slimme en domme. De slimme houden, net als ik, van Ol’ Sideburns, en gieten de vraag in een negatief vormpje. ‘Zeg Buwalda’, zeggen ze somber, ‘je gaat me toch niet vertellen dat je naar die Elvis-ellende gaat, hè?’

Ik stel ze omstandig gerust. ‘Weet je’, zeg ik bijvoorbeeld, ‘jij en ik, we gaan toch ook niet naar Danny DeVito kijken die met een pietenpruik op z’n kop de goals van Maradona navoetbalt?’ In alle gevallen krijg ik dan een maffiose knuffel met schouderklapjes, en hoor ik ze een tijdje later tegen iemand anders mijn vergelijking recyclen – wat ik prima vind, natuurlijk.

De domme types die erover beginnen, werken toevallig allemaal voor de radio of de televisie. Het zijn redacteuren bij wie ik in de kaartenbak zit zijnde ‘Elvisfan’. Graag zou ik me ertegen verzetten, ik ben nergens fan van, uit principe niet, ook niet van The King. Hooguit ben ik zijn trouwe onderdaan en hoveling, en tevens ridder van zijn Ronde Tafel, waaraan ik de erecode gezworen heb, nooit zal ik Ol’ Sideburns verraden, noch zal ik geweld plegen tegen dames, edelvrouwen en weduwen. En zeker, er circuleren manshoge kartonnen poppen van Elvis z’n gouden pak uit 1957 met erbovenop mijn kop gefotoshopt. Zo sta ik ook op Verse probz, mijn allerbeste boek. Wilde De Bezige Bij per se.

‘Niet, dat was toch jouw eigen idee?’

‘Volgens mij niet.’

‘Tuurlijk wel.’

Maar goed, vermoedelijk vanwege die gouden pop gaan redacteuren van radio en televisie er dus van uit dat ik die nagespeelde en -gezongen Elvis-film heel goed zal vinden, en dat ik er in hun programma’s heel enthousiast over wil komen vertellen.

Nee. Tegen hen zeg ik: ‘Weet je, ik kom toch ook niet enthousiast zitten vertellen over Danny DeVito die met een pietenpruik op zijn kop de WK-goals van Maradona navoetbalt?’

Snappen redacteuren niet, die vinden zo’n Maradona-film met Danny DeVito juist wel goed klinken, een groot verschil met mijn echte Elvisvrienden. Na een korte stilte zeggen ze: ‘Het schijnt heel goed gedaan. De acteur die Elvis speelt weet de essentie fantastisch te vangen. Zelfs Priscilla was ontroerd.’

Nee, die moet je geloven, Elvis’ beroepsweduwe. Eerst ging ze van bil met Mike en wilde ze scheiden, en toen Ol’ Sideburns lag af te koelen in z’n kist, sprong ze ineens weer tevoor...’

‘Wie is Mike?’

‘Wie denk je? Elvis’ karateleraar, natuurlijk. Zit vast niet in die film.’

‘Weet jij niet’, zegt Jet. ‘Misschien moet je toch maar gaan kijken.’

Tegen haar zeg ik: ‘Hallo zeg, ik ga toch ook niet zitten kijken naar Danny DeVito die met een pietenpruik de WK-goals van Maradona navoetbalt?’ Omdat ze mijn beste Elvisvriendin is, hoef ik haar de filosofische diepgang niet uit te leggen, namelijk dat Elvis’ enige kwaliteit zijn exacte Elvisheid is, juist hoe hij heel precies met zichzelf samenvalt, echt behoorlijk geniaal deed hij dat, en juist dat maakte hem zo Elvisachtig. Moet je niet door een of andere engerd laten naspelen en -zingen, het is verdomme Freddy Mercury niet.