‘Ik ben gestopt met dansen, want het werd te druk’

Met wie woon je?

‘Ik woon met mijn vader Joep (44), moeder Sacha (46) en mijn broer Hidde (9). We hebben ook een huisdier, dat hebben we vandaag pas gekocht. Een puppy, ze heet Sammie. Het is een cockapoo en ze is zwart.’

Waar ben je goed in?

‘Ik vind dat ik goed kan dansen. Alleen ik ben net gestopt omdat het anders te druk werd. Ik word blij van dansen. Ik deed streetdance met een groepje en dan oefenden we voor een show. In die groep zaten best wel veel kinderen uit mijn klas, ook veel vriendinnetjes. Maud is mijn beste vriendin, maar zij danst niet. Ik ken haar van school. Nu doe ik alleen nog hockey. Ik zit pas net in het team en ze zijn allemaal al heel goed, maar ik kan ze best bijhouden.’

Wie zou je wel een dagje willen zijn?

‘Ik zou wel een dagje Noor willen zijn. Of Bibi. Noor is een meisje dat bij mij in de klas zat. Ze doet altijd hele leuke dingen, dat zou ik ook wel willen. Zij heeft twee moeders en een klein zusje, dat lijkt me gezellig. Bibi is van YouTube. Bibi heeft veel fans, dat lijkt me ook leuk. Dan zou ik filmpjes maken en natuurlijk lekker eten. Ik zou afwisselend eten, zoals poffertjes en chili con carne.’

Wat is je lievelingseten?

‘Poffertjes is mijn lievelingseten. Die eet ik met roomboter, poedersuiker of stroop, maar nooit alle drie tegelijkertijd. Meestal eet ik ze met boter of met suiker en stroop, anders wordt het een beetje veel.’

Wie maakt jou aan het lachen?

‘Dat is een grappige oom, Bram. Dan gaat hij met mijn nichtje Anne allemaal rare dingen zeggen. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ze dan zeggen, maar grappig is het wel.’

Waar zou je graag naartoe op vakantie gaan?

‘Deze zomer ben ik 2,5 week naar Frankrijk geweest, waar ik op de camping een hele club vriendinnen heb. Zij zijn allemaal Nederlands, maar ze komen allemaal uit een andere provincie, dus dat is onhandig. Nederland is mijn favoriete land, want ik praat Nederlands. Ik zou het liefst op vakantie gaan naar camping de Zandstuve bij Hardenberg.’

Hoeveel zakgeld krijg je?

‘Ik krijg 50 cent zakgeld per week. Dat spaar ik vooral, maar ik weet nog niet zo goed waarvoor. Ik heb er ook al wel wat mee gekocht, namelijk barbies, want daar speel ik graag mee.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar wil ik danseres zijn, of streetdancejuf. Dan wil ik dansen in een voorstelling en aan kinderen voordoen hoe je moet dansen, zodat ze met de show mee kunnen doen.’