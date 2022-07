Ik ben een sukkelaar geworden omdat ik hou van sukkelaars

Het meisje werd voor mijn deur afgezet, door haar vader, zou later blijken. Ze had een koffer bij zich waar gemakkelijk een mens in zou passen.

‘Wat een grote koffer’, zei ik. Voor de hand liggende opmerkingen zijn goede ijsbrekers.

‘Ja, je weet nooit wat je nodig hebt’, antwoordde ze terwijl ze het gigantische ding mijn smalle gang binnentrok. Later zou blijken dat ze voor de visagie van mijn hoofd slechts vier of vijf spulletjes nodig zou hebben die gemakkelijk in een etui zouden passen, en een föhn.

Ik gaf haar een blikje cola.

‘Dus het wordt een naturel make-up’, zei ze, half vragend.

Dat was kennelijk de instructie die ze had gekregen. Nu loop ik 99 procent van de tijd volledig naturel rond, met wallen, vlekjes en nagelkleurige nagels, dus daar kon ik onmogelijk op tegen zijn. Ze begon aan mijn haar.

‘Hoe laat komt de rest?’, vroeg ze boven het geluid van haar föhn uit.

Ik fronste mijn wenkbrauwen, die op dat moment nog niet waren geborsteld met pommade.

‘Rest? Er komt een fotograaf.’

‘O’, zei ze. ‘Ik was vanmorgen ook bij een shoot, en daar waren naast mij en de fotograaf ook nog een stylist en een assistent.’

‘Dit wordt een soort reportage’, zei ik. ‘We gaan haring eten, en naar een kroeg.’

Omdat ik nieuwsgierig ben, en ook omdat je toch ergens over moet praten als iemand aan je haar en gezicht zit te friemelen, vroeg ik naar de persoon die eerder op de dag gefotografeerd werd. Het was een man.

‘Dan was je zeker heel snel klaar’, zei ik. Dat was een ontzettende boomeropmerking, waar ik meteen spijt van had. Mannen willen er tegenwoordig ook mooi uitzien, en niet meer alleen door boos te kijken met smeerolie op hun gezicht en glinsterende zweetdruppeltjes in hun borsthaar.

‘Nee’, zei ze. ‘Ik heb al zijn krullen één voor één met de hand gedraaid.’

‘Was het een mooie man?’, vroeg ik, want zijn naam zei me niets.

‘Ja, best wel. Hij was elegant, en maakte prachtige dansbewegingen voor de camera.’

Ik vroeg wat de stylist voor hem had bedacht, het bleek een gewaad.

Sommige mensen worden geportretteerd in een stijlvol gewaad, met handgedraaide krullen, anderen gaan op de foto terwijl ze een haring eten op straat. Nu moet ik daar wel bij vertellen dat haring eten mijn eigen voorstel was, dus daar kon ik niemand anders de schuld van geven. Maar toch stak het me dat ik niet het type ben dat gefotografeerd wordt in couture met bijvoorbeeld veel onnatuurlijke eyeliner, een sigarettenpijpje en een boa constrictor.

Cindy Hoetmer. Visagie: Sarah Cloe (House of Orange). Beeld Ivo van der Bent

We creëren onze eigen persoonlijkheid. Niet volledig natuurlijk; er zijn aangeboren talenten en beperkingen, maar verder staat het ons allemaal vrij om onszelf te presenteren zoals we dat willen. Je kunt een diva zijn, of een clown. Je kunt onopvallend zijn of juist constant de aandacht op jezelf vestigen, je kunt een klootzak zijn, iedereen over je heen laten walsen, of – en dat is natuurlijk gezonder – iets daartussenin. Even vroeg ik me af waarom ik niet een indrukwekkender persoonlijkheid heb ontwikkeld, zodat ik niet jaloers hoefde te zijn op willekeurige mannen. Maar ik ben een sukkelaar geworden omdat ik hou van sukkelaars. Falende, rommelige en onhandige mensen vind ik het leukst. Hoe meer zelfvertrouwen iemand uitstraalt, hoe meer ik hoop dat hij struikelt over een bananenschil. Ik zoek barstjes in glimmende dingen, en het doet me plezier als ik er eentje vind. Dat is een lelijke eigenschap die veel voorkomt, anders bestonden er geen roddelbladen of – iets hedendaagser – juicekanalen.

De deurbel onderbrak mijn gepeins, het was de fotograaf.

‘O, visagie’, zei hij, bij het zien van het meisje en haar kwasten. Zijn teleurstelling was voelbaar. Hij fotografeerde mensen waarschijnlijk liever zoals ze er werkelijk uitzien. Ik was blij voor hem dat er geen stylist langs zou komen met een gewaad, of een boa constrictor.