De man had het zweet op zijn voorhoofd staan en een zonnebril op die je niet anders kunt omschrijven dan ‘snel’. Hij stond aan het eind van de kleine rommelmarkt waarvan het hoogtepunt een huiveringwekkende pop was, waarvan het hoofd een net iets andere kleur dan haar lijf had. (Was ze onthoofd geweest? En waarom dan?)

De beste voetballer ooit, zei de man, was Johan Cruijff. Hij had hem zelf zien spelen. In 1971, toen Ajax voor de Europacup 1 aantrad tegen Olympique Marseille. De man was toen 15 en Cruijff had zo’n indruk gemaakt dat er nooit meer een plek was voor een ander. Cruijff was best goed, wilde ik zeggen, maar in Nederland vinden we Ron Vlaar eigenlijk beter. Dat lukte niet, omdat mijn Frans belabberd is.

Soit, zou je zeggen, dat geldt voor wel meer Nederlanders die in Frankrijk op vakantie zijn. Zeker. Maar de meeste Nederlanders hebben niet een Frans paspoort en een Franse vader. Ik ben wel in Nederland geboren, maar tot en met mijn 5de sprak mijn vader alleen maar Frans met me. Daarna verwaterde het, zodanig dat ik in mijn vaderland niet ver kom zonder Google Translate. Daarom probeer ik op vakantie in zo min mogelijk gesprekssituaties te komen met echte Fransen. Dat is lastig. Maar niet veel lastiger dan het hoofd te bieden aan de gevoelens van schaamte en mislukking die me overmeesteren na het kopen van vier croissants en een stokbrood.

(‘Wat voor soort stokbrood had u gewild?’)

(‘Ja, stokbrood.’)

Ik ben een schijn-Fransoos: ik versta de taal redelijk, ik heet Julien en heb een geweldige bonjour in huis, waardoor mensen nog wel eens denken dat er met mij een normaal gesprek te voeren valt.

Ik voel me op dat soort momenten als de voetballer Theo Hernández, die ooit bij zijn presentatie bij Real Madrid probeerde een balletje hoog te houden, maar hopeloos faalde en uiteindelijk gewoon maar zwaaide naar het aanwezige publiek. Met het aantal Fransen dat ik in mijn leven teleurgesteld heb (incluis familieleden) kun je een kleine stad bevolken.

De nieuwste inwoner is de man op de rommelmarkt. Met veel oempfs en ah’s en schouderophalen vertelde hij dat Zidane en Platini ook wel goed waren, maar niemand kan tippen aan Cruijff. Ik zocht naar een hiaat in zijn woordenstroom en toen ik die vond riep ik ‘merci’ en toen nog eens ‘merci’. Ik zette een paar stappen achteruit en de man draaide zich om. Zonder nog een woord te zeggen liep hij terug naar zijn tafeltje. Hij zei niets, maar ik verstond hem luid en duidelijk. Gênant.