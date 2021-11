‘Ik ben een radiobestuurbare kat aan het maken’

Thijmen Wierink Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon in Eindhoven met mijn mama Tineke (39), mijn papa Nathan (42) en mijn grote zus Jasmijn (11). En met mij natuurlijk!’

Wat vind je leuk om te doen?

‘Ik ben nu een radiobestuurbare kat aan het maken. Hij kan zijn wenkbrauwen bewegen en zijn ogen en zijn staart. Hij komt uit een setje van Lego waarmee je leert programmeren: je kunt die kat met de iPad verschillende dingen laten doen, bijvoorbeeld als hij een bepaalde kleur ziet of een beweging. Hij kan helaas niet lopen.

‘Maar ik hou het meest van achtbanen. Ik ben al vijf keer naar Toverland geweest, en de laatste keer was ik lang genoeg voor alle achtbanen! En ik hou ook van Rubiks kubussen, maar daar heb ik er maar drie van.’

Wanneer heb je voor het laatst keihard gelachen?

‘Niet zo lang geleden. Om een mop in het Sinterklaasjournaal. Wat is er harder dan een metalen hamer?’

Nou?

‘[schreeuwend] EEN METALEN HAMER!!! Hahaha, haha, ha!’

Als je overal naartoe op vakantie mocht, waar zou je dan heen gaan?

‘Naar de camping waar we altijd naar op vakantie gaan, in Zuid-Frankrijk. Daar hebben ze een enorm zwembad. Ik maak daar altijd veel nieuwe vrienden. Maar het zijn tijdelijke vrienden. Als ik wegga, zie ik ze nooit meer. Maar dat vind ik eigenlijk niet erg.’

Als je een dier zou kunnen zijn, welk dier zou je dan kiezen?

‘Mijn lievelingsdieren zijn pinguïns. Wist je dat als het heel koud is, ze in een soort warmtegroep gaan staan, met de oudste pinguïn helemaal in het midden? Want als je ouder bent, kun je makkelijker doodgaan. Ik wil zelf eigenlijk liever een kleine vogel zijn, een parkiet ofzo, want dan kun je vliegen. Maar ik wil geen eten hoeven zoeken, ik wil wel een hok hebben zodat ik elke dag eten krijg.’

Wat is je lievelingsontbijt?

‘Mijn lievelingseten is brood met ei, en als het kan avocado erbij, met mayonaise eronder en peper en zout. Maar mijn lievelingsavondeten is sushi. Ik vond het meteen al lekker, ik hoefde het niet te leren eten. Ik kan alleen nog niet met stokjes eten.’

Wat is je lievelingskleur?

‘Ik heb er drie, eigenlijk een top-3: lichtblauw, gewoon blauw en groen. Maar als er bijvoorbeeld geen lichtblauwe stift is, gebruik ik ook gewoon weleens paars.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik wil in een pretpark werken. Misschien kan ik dan de achtbaan besturen. Dan kan ik de hele dag kijken hoe ze gaan, en misschien is het dan ook zo dat je op een vrije dag gratis naar binnen kan. Omdat je baas ook geld aan je verdient.’