Ik bekijk ons Franse huis met de ogen van de laatste keer

Talloze keren was ik in het Franse huis van mijn moeder, maar nu zijn zij en ik er om het te verkopen, en bekijk ik alles met de ogen van de laatste keer. Achter elke deur liggen grote gevoelens op de loer. Herinneringen aan lange avonden met vrienden, schrijfretraites, het pierenbadje in de tuin.

Gelukkig maar dat vandaag de lucht loodgrijs is, dat de croissants van de bakker aan de weg nog steeds oneetbare deeghompen zijn en dat de buurman zijn nieuwe tuingereedschap heeft uitgekozen op het maken van een maximum aan tyfusherrie. Laat alle verlokkingen van deze plek maar verborgen blijven, zodat we ons kunnen concentreren op de zakelijke en logistieke uitdagingen van geld dat komt en het huis dat gaat.

Wat vooral niet moet gebeuren, is dat er een gat valt in het wolkendek, zodat zich het uitzicht ontvouwt op de machtige toppen van de Pyreneeën, want dan zou… Ach, daar heb je het al: tristesse.