‘Iets van twee jaar geleden vertelde ik elke dag een mop aan de leraar’

Hidde van Balkom Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Hilvarenbeek met mijn vader Joep (44), moeder Sacha (46) en zusje Renske (6).’

Heb je huisdieren?

‘Nee, maar ik zou misschien wel een konijn, hamster of cavia willen. Liever geen uitlaatdieren, want daar ben ik bang voor. Voor cavia’s en zo ben ik niet bang, omdat die wat kleiner zijn.’

Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?

‘Ik zou graag naar een pretpark gaan. Ik hou van attracties en achtbanen. Sommige dingen vind ik wel een beetje spannend, zoals het spookhuis, maar dat ligt vooral aan het decor. In de Efteling durf ik wel in alle achtbanen. We hebben een tijdje een abonnement gehad op de Efteling, dus toen we gingen er vaak heen.’

Is er iets waar je verdrietig van wordt?

‘Ja, als ik terugdenk aan m’n opa word ik wel een beetje verdrietig, want die is al overleden. Ik was 7 toen hij doodging. M’n andere opa en oma’s heb ik nog wel.’

En waar word je blij van?

‘Van grappen maken. Als iemand bijvoorbeeld vraagt om landen zonder een ‘a’ in de naam te noemen, noem ik juist expres ‘Argentinië’ en ‘Canada’. Iets van twee jaar geleden vertelde ik, samen met iemand anders uit mijn klas, elke dag een mop aan de leraar. Daar stonden we toen ook een beetje om bekend.’

Waar zou je graag naartoe willen op vakantie en waarom?

‘In de zomervakantie wil ik wel een keer naar de Scandinavische landen, dus Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. In Frankrijk, en soms zelfs ook al in Nederland, wordt het vaak zo warm. In het noorden is er een goede temperatuur: niet te koud en niet te warm. Verder vind ik een actieve vakantie wel leuk.’

Wat is je lievelingseten?

‘Dat is toch echt sushi, vooral vanwege de smaken. Van die dingen als tamago (Japanse omelet, red.) zou ik anders niet kennen. We eten bijna elke maand wel sushi.’

Wie zijn je beste vrienden/vriendinnen?

‘Ik heb drie beste vrienden: Teun, Dorus en Stan. We zaten dit jaar allemaal samen in de klas, maar volgend jaar niet meer.’

Waar ben je goed in?

‘Voetbal en tennis. Ik zit op allebei. Tijdens de zomervakantie voetbal ik ook vaak op de camping.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Ik hoop tekenaar, schrijver of meester te worden. Als ik schrijver word wil ik graag fantasieverhalen bedenken, dat doe ik nu soms ook al. Tekenaar zou ik willen worden omdat ik het gewoon heel leuk vind om te tekenen. En meester omdat ik kinderen graag iets wil leren. Het werk dat mama doet, lijkt me trouwens ook leuk. Zij leest boeken na. Verder wil ik wel een beetje in de buurt van Hilvarenbeek blijven, dus Tilburg of zo. Dan ken ik de omgeving gelijk ook een beetje.’