‘Iedereen mocht af en toe balen, zonder opgaaf van reden’

Beeld Hedy Tjin

‘Hij kwam binnen bij de kookles en ik kon aan zijn gezicht al zien dat hij die dag niet lekker in zijn vel zat. Het was aan het begin van de jaren tachtig, ik werkte op een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Arnhem. Daar gaf ik verschillende vakken: kookles, textiele werkvormen, muziek en uiterlijke verzorging. ‘Ik doe niet mee, hoor’, zei Peter bij de deur. ‘Vandaag neem ik een baaldag.’

‘Ik werkte pas net op die school, maar ik had al gemerkt dat het goed is een beetje mee te buigen met de leerlingen. Ze zijn gewend dat ze op hun flikker krijgen, dat ze toch moeten doen wat de docent wil en dat ze eruit gestuurd worden als ze niet luisteren. Ik merkte dat een creatieve aanpak vaak beter werkte. Soms moet je reageren op een manier die ze niet verwachten. Zo krijg je een verrassende relatie met ze. ‘Dat is goed’, zei ik dus tegen Peter. ‘Neem maar een baaldag. Ik zal je de hele dag met rust laten.’

‘Peter woonde in Klarendal, toen nog een echte volkswijk. Hij was smal, bleek en slungelig. Thuis ging het niet helemaal goed, zoals bij veel van onze leerlingen. Hij reageerde verrast. ‘Echt’, zei hij. ‘Kan dat?’

‘Zonder te vragen wat er dan aan de hand was, posteerde ik hem in het voorlokaal, waar een tafel stond waar we de zelf gekookte maaltijden altijd opaten. De rest van de leerlingen ging met me mee naar het kooklokaal ernaast, waar een aantal gasfornuizen stonden. Daar begon ik met de les. Maar al gauw begon de klas te pruttelen. Zij hadden ook weleens een baaldag, zeiden ze. Waarom hoefde Peter nu niet mee te doen?

‘Toen schoot me opnieuw iets te binnen. Ik stelde voor dat elke leerling jaarlijks vijf baaldagen mocht opnemen. En we zouden in een schriftje noteren hoeveel iedereen er verbruikt had. Een baalschriftje. Nou, zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Ze vonden het een prachtig plan.

‘Er waren wel een paar regels. Zo moesten ze een baaldag direct bij binnenkomst aanvragen, nog voordat de les begonnen was. Ook moesten ze gewoon aanwezig zijn. Ze mochten aan de tafel zitten, waar ik ze soms een ander klusje gaf. Theedoeken opvouwen, bijvoorbeeld. En er was geen weg terug. Ze konden niet na een uurtje zeggen dat ze weer mee wilden doen, want dan zou ik alles opnieuw moeten uitleggen.

‘Later, toen bleek dat Peter een hele baaldag wel erg lang vond, pasten we het systeem aan. Alle leerlingen zouden tien halve baaldagen krijgen. Dat leverde een prachtige dynamiek in de klas op. Iedereen mocht af en toe balen, zonder opgaaf van reden. Het lukte dan gewoon even niet. En dat was prima, want iedereen heeft weleens een dag dat alles moeizaam gaat.

‘Maar er gebeurde ook iets anders. Ik zag dat leerlingen zich eroverheen leerden zetten. Dan vroeg ik een kind dat wat bedrukt kwam binnenwandelen of hij die dag een baaldag ging nemen. ‘Nee mevrouw, ik wacht nog even’, antwoordde zo’n leerling dan. ‘Anders raken ze zo snel op.’

‘Want zo ging het. Na verloop van tijd werd het een soort spel. Ze vergeleken hoeveel baaldagen iedereen nog had. En daarbij gold: hoe meer, hoe beter. Uiteindelijk maakte niemand zijn baaldagen op. Ook omdat ze gaandeweg ontdekten dat een ochtend aan die tafel heel lang duurde.

‘Bijkomend voordeel van die gesprekjes bij de deur was dat ze me de mogelijkheid boden de leerlingen later te complimenteren. ‘Wat goed dat je toch meedoet’, zei ik dan. ‘Moet je kijken wat je vandaag presteert. Nu sta je hier toch lekker te koken.’ Vaak straalden ze dan.

‘Ik zal ook nooit de reactie van de klas vergeten toen ik zelf een keer verdrietig op school kwam, omdat het net uit was met een vriendje. Ze zagen dat het niet goed met me ging en stelden voor dat ik nu maar een baaldag moest nemen. ‘Wij regelen de kookles vandaag’, zeiden ze. En zo geschiedde. Ze gingen zelf aan de slag, terwijl ik vanuit een hoekje toekeek. Prachtig toch?’

Peter heet in werkelijkheid anders.