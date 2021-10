Iedereen kent ze: de kacheloorlogen. Ik wil het liefst meteen de rook erin, maar dat is een utopie

Zet mensen in een kamer en er is gedoe over de verwarming. De een wil hem lager, de ander hoger. Hier ook. Jet wil hem altijd hoger. Waarschijnlijk ben ik van nature sterker, minder teer.

Meteen staat ze achter me. Echt: zoef. ‘Andersom’, zegt ze. ‘Schrijf op dat het andersom is. Niet liegen.’

Oké, oké, het is andersom.

‘Nee’, zegt ze, ‘duidelijker. Je moet opschrijven: Peter wil de verwarming hoger, Jet wil de verwarming lager.’

Peter, tik ik, wil de verwarming hoger, Jet wil de verwarming lager.

Ze knikt en gaat weer zitten.

Vermoedelijk kent iedereen ze, kacheloorlogen. Ze breken uit halverwege september, de moffen willen al stoken, de geallieerden nog niet. (Er bestaat een duidelijke goed-foutverdeling, vandaar de oorlogsmetafoor. De koukleum is de slechterik.)

Enfin, godzijdank wordt het naar oktober toe vanzelf kouder, zo stuk is het klimaat nog niet, dus op een dag willen zelfs de Canadezen het ding aan. Het front verplaatst zich naar de ochtenden. Ik wil het liefst meteen de rook erin, natuurlijk. Kan uren duren voor zo’n kamer een beetje opgewarmd is. Maar dat is een utopie, dat weet ik ook wel, dus loop ik tot aan de lunch kou uit te beelden, methodacting, schuddende rillingen, kreunen, hard wrijven in mijn handen, erin blazen, warm stampen. ‘Kijk, kippenvel.’ Etcetera.

Als hij eenmaal aan is, moet hij lager. De zo gevreesde tweefrontenoorlog. De vijand gaat expres zweten.

Ze komt met d’r blote buik voor je staan, puffend, wapperend met een krant, ze noemt de warmte ‘vies’. (‘Heb ik de kou ooit vies genoemd?’)

Soms moet ik even weg, Piet een hand geven, bijvoorbeeld. Weer terug ga ik rustig zitten buffelen op een alinea, na een ochtend in de loopgraven zitten we er warmpjes bij, zie je wel, het kan heus wel, samen kom je eruit, wanneer ik begin te merken dat er iets niet schort, iets trekt van de vloer regelrecht mijn botten in, een nare, trage kou.

Ik: ‘Heb jij?’

Vijand: ‘Euh... Daarstraks? Kan. Weet ik niet meer. Misschien.’

En dan hokken wij nog. (‘Je bedoelt dat we verliefd zijn.’ ‘Staat er’, zeg ik, ‘maar ontkleft. Voor de lezer. Ik zet hem trouwens iets hoger.’)

Erger is het als je schoonfamilie bent, zoals mijn oma en haar schoonmoeder, meteen na de oorlog, toen ze met mijn opa bij zijn ouders moesten inwonen. Boterde niet. De jonge echtelieden woonden boven, de oude lui beneden. De thermostaat bevond zich onder aan de trap. Als mijn oma hem klappertandend een graadje omhoog had gezet, hoorde ze nog voordat ze boven weer op haar stoel zat, de gangdeur opengaan. Schoonmoeder, die de kachel een graadje lager zette. Pas na een uur ralibalen, durfde oma weer naar beneden. De vijand had helaas maar vijf minuten nodig. Dit winters lang, dag in, dag uit.

Jet zet hem iets lager. ‘Hadden ze vroeger wel een thermostaat?’

Ik zoeken op internet. Wat ik wel kan vinden, is eigenlijk interessanter. Half Nederland woonde na de oorlog bij elkaar in, zo hoog was de woningnood. Vrijgezellen betaalden vrijgezellenbelasting of kregen een vreemde in huis. ‘Dan zouden we nog steeds bij je moeder wonen, samen met je broer en Lucie, plus onze twee baby’s, op één kamer, met op de gang een wasbak. En Jan sliep bij ons in de bedstee.’

‘Eskimo’s.’