‘Iedereen keek gespannen naar mij. Toen kwam er een enorme ontlading, ik barstte in huilen uit’

‘Ik had vrij gehad en hoorde pas op dinsdag dat in Arnhem een minderjarige jongedame werd vermist. Als taakaccenthouder vermiste personen ben ik een van de verantwoordelijken voor zoekacties. Deze vermissing was ernstig omdat het meisje anorexia had, en zonder eten en drinken houd je het niet lang vol.

‘Op maandag was al een groot bosgebied doorzocht door het Veteranen Search Team, een grote groep oud-militairen en andere geüniformeerde vrijwilligers. Dit meisje was al eens eerder in het bos teruggevonden. Er was ook een Burgernet-oproep met haar signalement uitgegaan.

‘Dinsdagochtend pakte ik de regie toen zo’n honderd veteranen en wij, een man of acht van de politie, om 9 uur ’s ochtends bij elkaar kwamen op een parkeerterrein bij het bos rond Oosterbeek. Eerst inventariseerde ik welke gebieden al waren uitgekamd, daarna gingen de veteranen in groepen op zoek. Dat gaat heel gedisciplineerd. In één linie, zij aan zij, gaan ze dwars door het bos, klauterend met stokken dwars door struiken. Met elke groep ging een van ons mee.

‘Ik bleef achter in de overlegcontainer die was neergezet, waarin ik coördineerde en alles bijhield. Ik ben ook familieagent, dus ik had steeds contact met de ouders van het meisje. Twee wijkagenten liepen alle burgertips na. Dat leidde voortdurend tot hoop en teleurstelling.

‘’s Avonds om een uur of 11, het was al stikdonker, zei de coördinator van de veteranen: de jongens worden moe. We besloten te stoppen met zoeken. Maar daarna kwam weer een tip binnen en ging ik met collega’s toch weer naar de plek waar mensen dachten haar te hebben gezien. We doorzochten die omgeving, ondervroegen mensen, maar we vonden niks.

‘Tegen half 4 ’s nachts reed ik naar huis. Ik sliep slecht en zat om half 9 alweer op het bureau. In drie dagen werkte ik vijftig uur – je wordt geleefd.

‘Woensdagochtend stonden we allemaal weer op die parkeerplaats. Ik had nu ook de hondenspeurders van de Landelijke Eenheid en de politiehelikopter ingezet. En er was een horde journalisten. Het werd massaal.

‘De vader en het zusje kwamen naar de overlegcontainer. Ik zag de paniek in hun ogen, ze realiseerden zich dat de kans om het meisje terug te krijgen steeds kleiner werd. Ik voelde dat ook – onder dit uniform ben ik ook gewoon een mens en vader.

‘Die nacht lag ik om half 3 op bed, ik was kapot. Donderdagochtend hadden we een spoedoverleg met de districtsrecherche. We kwamen met een man of twaalf bij elkaar: welke strohalmpjes hebben we nog? Ik hield de regie over het buiten zoeken, zij gingen opsporing starten: is er sprake van een misdrijf? Ik kreeg versterking van een collega die naar het woonhuis ging om de familie nog een keer helemaal uit te vragen. Hij had vroeger in precies zo’n zelfde huis gewoond. Ik belde hem en zei: blijf daar, kam dat huis nog één keer uit.

‘In de verzamelruimte van de districtsrecherche gooiden we een Amber-alert uit. Dat is een hele organisatie op zichzelf, dat vergt mensen die telefoons aannemen en tips natrekken. Net toen die hele organisatie stond, ging mijn telefoon. Ik verstond het slecht, want om mij heen was het een herrie van overleggende, bellende, druk heen en weer lopende collega’s.

‘Ik riep heel hard: ‘Koppen dicht!’ Iedereen viel stil. ‘Ik heb haar gevonden’, zei de collega in het woonhuis van het meisje. ‘Ze ligt achter knieschotten onder het schuine dak in haar slaapkamer. Stuur met spoed een ambulance!’ Ik drukte op de spoedknop op mijn portofoon en deed wat hij zei.

‘Iedereen keek gespannen naar mij. Toen kwam er een enorme ontlading, ik barstte in huilen uit. Het raakt me nu weer. Door dit incident leerde ik wat er echt toe doet in het leven, en dat sommige dingen niet belangrijk zijn. Ik steek alleen nog energie in mensen en zaken waar ik energie van krijg, en niet meer in gedoe waaraan ik toch niks kan veranderen, zoals een burenruzie die al twintig jaar duurt. Ik werk soms veel te fanatiek, dat gaat ten koste van je familie en vrienden. Dat is niet goed, in je familie en vrienden moet je net zoveel energie steken als in je werk. Dat klinkt logisch, maar dat drong pas echt tot me door toen ik de paniek zag in de ogen van die vader.

‘Zijn dochter heeft het overleefd. Ik zat als familieagent in de wachtruimte van het ziekenhuis, toen haar moeder naar me toe kwam. ‘Ze wil je spreken’, zei ze. Ik dacht: o shit, nu krijg ik ongelofelijk op m’n lazer, want dat meisje wilde helemaal niet gevonden worden.

Ik liep haar kamer in, ging op de rand van het bed zitten en zei haar naam. Ze opende haar ogen en fluisterde: ‘Dus jij bent Ronald.’ Ik ga niet zeggen wat ze daarna zei, dat is privé, maar het was een ongelofelijk mooi moment.’