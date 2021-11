Iedereen is om de haverklap zielig, boos of gekwetst, vindt Ibtihal

Het is vandaag de dag een precaire zaak om je gedachten uit te spreken. Je moet je zeer nauwkeurig uitdrukken en daarbij vooral niet vergeten dat de ander een verhaal met zich meetorst dat zó groots en pijnlijk is, dat je je enkel nog in een hoekje mag zitten schamen. Waarvoor precies is niet altijd duidelijk, maar dat hoeft ook niet. Het toverwoord ‘privilege’ is afdoende om jezelf berouwvol van het toneel te vegen.

Zo kan iemand als de Amerikaan Dave Chappelle geen grappen meer maken over trans mensen zonder opdrachten te verliezen en Netflix in een rechtszaak te storten. Zelfs een komiek, die juist de taak heeft om in gevoelige onderwerpen te prikken, wordt met bloeddorstige vaart op de brandstapel gesmeten. Transgender mensen, moslims, joden, donkere mensen, tractorrijdende boeren, vaccinweigeraars, knorrige witte mannen, vrouwen in het algemeen: iedereen is om de haverklap zielig, boos of gekwetst.

Gezien mijn toenemende ergernis hierover ben ik me gaan afvragen of ik misschien per ongeluk in een oude witte man ben veranderd. Ik wierp een blik in de spiegel maar zag daar nog altijd die springerige donkere krullen en hoewel mijn huid licht is, heb ik vaak genoeg de woorden ‘donker’ en ‘buitenlander’ gehoord. Voor wit privilege moet er bovendien ook sprake zijn van een maatschappelijk bevoorrechte positie. Daarover moet ik bekennen dat ik geregeld vol verbazing en medelijden terugkijk op mijn vroeger ik. Het is me een raadsel hoe dat meisje iets van zichzelf heeft kunnen maken gezien de voedingsarme grond onder haar voeten. Kennelijk is ze net op de juiste momenten bijdehand genoeg geweest. En nieuwsgierig bovendien.

Tegelijkertijd moet ik constateren dat ik zowel maatschappelijk als financieel een paar lagen naar boven ben verhuisd. Mijn huidige ik is aan alle kanten bevoorrecht. Vooral het getrouwd zijn met een Nederlandse man heeft me daarbij geholpen en verrassende inzichten opgeleverd. Het vanzelfsprekende gemak waarmee mijn man dingen gedaan kan krijgen, dat rijke netwerk vanuit zijn studententijd en het natuurlijk in hem gestelde vertrouwen door anderen vind ik ronduit fascinerend.

Toch heb ik mij nooit slachtoffer gevoeld. Integendeel, elke sollicitatie die goed ging, gaf me het besef een geluksvogel te zijn. Er is slechts één moment geweest van moedeloosheid. Dat was op mijn 23ste. Ik was net begonnen bij een prestigieus advocatenkantoor toen ik bij mijn eerste cliënten teleurstelling bemerkte. Ik kon er aanvankelijk mijn vinger niet op leggen, maar gaandeweg werd het euvel duidelijk: ik was én piepjong én vrouw én Marokkaans. Tja, daar zou ik in een politiecel ook niet op zitten wachten. Doe me dan liever een belegen witte man in krijtstreep. Het was een rotgevoel, met name omdat ik er niets aan kon veranderen. Vooruit, met de kennis van nu had ik me in een handomdraai moeten laten ombouwen, maar dan was ik een jonge transgender Marokkaan geweest. Typisch gevalletje van de regen in de drup belanden. Nee, het enige wat mij te doen stond, was een jonge allochtone vrouw te zijn die d’r stinkende best deed. Klaar, en dóór.

Dat besluit heeft me veel gebracht. Toevallig kun je ook met vrouwelijke eigenschappen veel bereiken. En die Marokkaanse achtergrond bleek een voordeel te zijn in het strafrecht, met al die ondeugende broeders van me. Het laatste euvel, strak en fris zijn, is met de jaren vanzelf verdampt.