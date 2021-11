‘Hypnotiseren kun je leren, net als gitaar spelen. Maar je hebt maar één Carlos Santana’

Rasti Rostelli (66), het pseudoniem van Roland van den Berg, toert weer door het land met zijn hypnoseshow. De Volkskrant ging met hem naar Volendam, waar net als in de jaren negentig de citroenen naar perziken smaakten en het publiek plots naakt was – voor sommigen dan.

Gedesoriënteerd wordt Mike wakker op het podium van de PX, een concertzaal in hartje Volendam. Hij kijkt naar beneden en ziet tot zijn schrik dat hij geen shirt draagt. In de zaal zitten driehonderd mensen hem lachend aan te kijken. Showhypnotiseur Rasti Rostelli vraagt Mike en de drie andere vrijwilligers hoe lang ze denken op het podium te hebben gestaan. ‘Twaalf minuten’, zegt de een, volgens de ander was het ‘iets langer’. Als Rostelli vertelt dat het juiste antwoord op de vraag ‘ruim twee uur’ is, gelooft niemand van de vrijwilligers dat.

Mike heeft ondertussen zijn shirt gevonden. De show is afgelopen, het publiek loopt naar buiten, een deel blijft hangen voor een selfie met Rostelli. Een filmploeg van productiebedrijf Concept Street, die in opdracht van betaalzender Videoland een tweedelige documentaire maakt over de showhypnotiseur, laat de vrijwilligers meteen na afloop een quitclaim ondertekenen waarmee ze toestemming geven voor het gebruik van alle beelden.

Daarop is onder meer te zien dat Mike heeft gedanst als een Chippendale. Hij lag met ontbloot bovenlijf op glasscherven terwijl Rostelli boven op hem stond. Ook heeft hij gedacht dat hij perziken at, terwijl het citroenen waren. Zelf weet hij dat niet meer, zijn vrienden zullen het hem na afloop vertellen.

Citroenen

Jarennegentigfenomeen Rasti Rostelli (66), het pseudoniem van Roland van den Berg, toert weer door het land met zijn hypnoseshow en trekt daarmee net als destijds volle zalen. Iedere voorstelling lukt het hem vijftig mensen op het podium te krijgen die zich door hem willen laten hypnotiseren. Het moet dan doodstil zijn, terwijl de vrijwilligers geconcentreerd in een lamp kijken en Rostelli ze met zijn woorden in trance probeert te brengen.

Bij zo’n tien van die vijftig mensen lukt dat ook, de rest valt af. Het eten van de citroenen, die Rostelli presenteert als ‘zoete, sappige perziken’, fungeert daarbij als de ultieme test. De gehypnotiseerde deelnemers eten de in kwarten gesneden vrucht vaak met schil en al op, zonder hun gezicht te vertrekken. Bij hen weet Rostelli: ze zijn diep onder hypnose.

Die mensen kan Rostelli alles laten geloven wat hij wil, lijkt het. Als je wakker wordt, is het hele publiek naakt; de vrijwilliger ziet zijn oma bloot in het publiek zitten en ligt dubbel, tot hilariteit van het publiek. Als je wakker wordt, ben jij zélf naakt; grote schaamte bij de vrijwilliger, die zich uit alle macht met zijn handen probeert te bedekken, opnieuw hilariteit bij het publiek. Als je wakker wordt, ga je dansen als Michael Jackson; het publiek joelt als een timide tandartsassistent moonwalkend en in z’n kruis grijpend over het podium beweegt.

De rekwisieten van Rasti Rostelli. Beeld Daniel Cohen

We zien hier een mens zoals hij echt is, beweert Rostelli, een mens zonder de remmingen die hem in zijn dagelijks bestaan zo vaak in de weg zitten.

Maar wie zijn de vrijwilligers die zich op het podium laten aansturen door Rostelli? En wat drijft hem om op 66-jarige leeftijd een grootschalige comeback inclusief Videoland-documentaire op poten te zetten?

Om met het antwoord op die laatste vraag te beginnen: geld. Daar heeft Rostelli nooit een geheim van gemaakt, zegt hij een week na de show in een café in Amsterdam-Oost. ‘Het is voor mij altijd puur zakelijk geweest. Ik ben geen artiest die leeft voor het applaus.’

Roland van den Berg werd in 1955 als negende van negen kinderen geboren in Oranjestad op Aruba. Als jongetje werd hij erg verwend. ‘Een dokter op Aruba had voorspeld dat ik maar 8 of 9 jaar oud zou worden, omdat ik een hartafwijking had. Voor mijn ouders was dat een reden om mij in de watten te leggen. Wij waren een van de eerste families op Aruba met een televisie en die had mijn vader, een autoritaire man, voor mij gekocht. ‘Roland bepaalt waarnaar we kijken’, zei mijn vader, ‘want het is zijn televisie’. Maar die arts heeft zich vergist, want ik ben er nog steeds.’

Op zijn 9de verhuisde hij met zijn moeder naar Krefeld in Duitsland, waar een van zijn oudere zussen met haar gezin was neergestreken. In zijn autobiografie De fascinatie van het ontastbare schetst Rostelli zichzelf als een jongetje met weinig vriendjes dat opgaat in zijn eigen fantasie. ‘Ik dagdroomde dat ik koning Arthur was van de Ronde Tafel, ik zou overal vrede en gerechtigheid komen brengen.’ Hij woont nog steeds in Krefeld, vooral om fiscale redenen. Maar ook om te zorgen voor zijn zus, die inmiddels 87 is. Hij ziet haar als een moederfiguur.

Cape

Als twintiger begon Rostelli enkele horecabedrijven, om zich daarna op te werpen als artiestenmanager van onder andere de Antilliaanse hypnotiseur Heroudini. Die liet zich aan wangen, tepels of schouders door middel van vleeshaken omhoogtakelen. ‘Hij kon het publiek laten kiezen uit welke wang hij zou gaan bloeden.

‘Op een gegeven moment kregen we ruzie over geld, waarna ik zijn shows van de ene op de andere dag heb overgenomen. Ik had goed opgelet, dus ik dacht dat ik het wel zou kunnen. Van zanger Randy Randall, een andere artiest uit mijn stal, heb ik de cape geleend. Achterop stond ‘RR’, dus ik had een naam met twee r’en nodig. Zo bedacht ik Rasti Rostelli. Het begon omdat ik het contract van Heroudini moest afwerken, zodat ik geen schadevergoeding zou moeten betalen. Maar het werd zo’n succes, iedereen wilde het nog een keer zien, en nog een keer.’

Het hypnotiseren keek hij gewoon af, daar maakt Rostelli geen geheim van. Het is geen gave, niks bovennatuurlijks. ‘Voor mij was het hypnotiseren nooit moeilijk. Het is een techniek die iedereen kan leren, zoals ook iedereen gitaar kan leren spelen. Maar je hebt maar één Carlos Santana, talent speelt een rol. Sinds ik bezig ben, heeft niemand mijn plaats kunnen innemen.’

Soms rijst de vraag hoeveel plezier Rostelli aan zijn werk beleeft. Voorafgaand aan de show in Volendam is hij weinig spraakzaam, af en toe zelfs kortaf. De filmploeg lijkt hem op de zenuwen te hebben gewerkt, door de hele middag alles te filmen wat hij deed.

Rasti Rostelli Beeld Daniel Cohen

Achteraf, in de auto, zegt hij: ‘Het is één grote vechtpartij. Ze willen dat ik dingen doe die ik nooit zou doen. Ze willen dat ik op straat ga flyeren voor mijn eigen show, maar waarom zou ik, want ik ben een gearriveerde artiest. Het ging de hele dag door. Daarom was ik niet ontspannen. Op zo’n moment pas ik zelfhypnose toe, dan zeg ik in gedachten tegen mezelf dat ik rustig ben, dat alles goedkomt. Toen de show begon, kon ik alles van me af schudden.’

Wat er tijdens hypnose in de hersenen gebeurt, daar heeft Rostelli zo zijn eigen theorieën over. ‘Een bijzondere vorm van bewustzijn’, noemt hij het in zijn autobiografie. ‘Mensen zijn zich dan op een andere wijze dan normaal bewust van zichzelf en hun omgeving, maar ze zijn niet ‘weg’. Integendeel. Ze raken onder hypnose vaak de diepste kern van zichzelf. Alle conventies van de maatschappij waarin we leven en het mensbeeld dat door opvoeding en omgeving is opgedrongen, vallen weg. Het werkelijke wezen van een persoon krijgt de vrijheid.’

Geen nep

Volgens Rien Vermeulen, emeritus hoogleraar neurologie, is niet duidelijk waarom de ene persoon wel onder hypnose kan worden gebracht en de andere niet. ‘Je moet het zelf willen, als je je verzet, gebeurt er niets. Maar er zijn wel degelijk patiënten die in een toestand van verlaagd bewustzijn terechtkomen als ze onder hypnose zijn. In die staat registreren ze opdrachten en die voeren ze uit. Showhypnose is dus geen nep.’

Geen nep, maar Vermeulen heeft andere bedenkingen. Hij hoopt dat iedereen die bij een Rostelli-show het podium beklimt, weet waaraan hij begint. ‘Als je op enige manier psychisch labiel bent, zou ik zeggen: niet doen. Want ik kan me voorstellen dat je er niet geweldig van opknapt. Stel dat je een angststoornis hebt en je voor een publiek onder hypnose allerlei gekkigheid uithaalt. Ik kan me voorstellen dat hierdoor de angst kan toenemen. Ik hoop dat mensen goed geïnformeerd zijn over waar ze naartoe gaan. Ze worden gebruikt, het is niet anders.’

Een voorselectie is er niet tijdens de show, geen disclaimer vooraf. Daar heeft Rostelli namelijk geen goede ervaringen mee. ‘In Duitsland moest ik ooit vooraf zeggen dat geestelijk gestoorde mensen absoluut niet naar voren mochten komen. Het effect: iedereen kwam naar voren, want niemand wilde geestelijk gestoord lijken.’

Maar ook fysiek kunnen er problemen ontstaan, leert de show in Volendam, waar vrijwilliger Helga na driekwart van de show gehypnotiseerd en wel door haar benen zakt en van het podium af moet worden geholpen. Na afloop vertelt ze dat ze een ontsteking heeft aan haar been waardoor ze maar tien minuten kan staan. Ze had geen idee dat de hypnose zo lang zou duren.

Aan nazorg doet Rostelli ook niet. Zijn showhypnose is een lichte vorm, bezweert hij, en wie wel ergens last van houdt, kan via zijn website contact met hem opnemen. Dat gebeurt volgens hem nooit.

Humor

Toen Rostelli net begon, was hij uit op shockeren, in de lijn van zijn voorganger Heroudini. ‘Ik boorde een stalen spies door het vel van de nek van een vrijwilliger en liet hem er aan de andere kant weer uit komen. Die spies desinfecteerde ik met alcohol. Daarna maakte ik de vrijwilliger wakker en liet hem de insteekpunten zien. Hij had geen pijn gevoeld; het ultieme bewijs dat iemand onder hypnose is. Dat heb ik een tijd gedaan, maar toen kwam aids op. Het was niet meer verantwoord, vond ik.’

De focus verlegde hij naar wat het nu nog steeds is: humor. Waarbij Rostelli soms op het randje van het onsmakelijke balanceert, bijvoorbeeld als hij een voodoopop ‘uit de diepste jungle van Zuid-Amerika’ gebruikt om een vrijwilliger alles te laten voelen wat de pop voelt, ‘met drievoud versterking’. Rostelli kietelt de pop onder de oksels en voeten, slaat de pop met een stok op het hoofd en daarna vol tussen de benen, met het verwachte effect op de vrijwilliger (m/v). Het ziet eruit alsof het pijn doet en dat doet het ook, zegt Rostelli. ‘Maar als het te erg voor ze zou worden, zouden ze uit de hypnose komen. De pijn is niet ondraaglijk.’

Andere act: alle vrijwilligers, op dat moment zijn het er nog zeven, moeten op een rijtje op het podium zitten met hun gezicht naar het publiek. Rostelli vertelt ze dat ze de grappigste comedyfilm ooit kijken en bijna in hun broek plassen van het lachen. Als ze wakker worden, liggen ze dubbel. Daarna kijken ze de slotscène van Titanic, zegt Rostelli, waarin we Leonardo DiCaprio zien verdrinken. De vrijwilligers kunnen hun tranen niet bedwingen.

En dan, Rostelli voert de spanning op, komt er ‘een seksfilm, een hardcore porno’, waarin je dingen zal zien ‘die je nooit voor mogelijk hebt gehouden’. De manager van Rostelli, Jerry van Vianen, die ook darter Raymond van Barneveld begeleidt en zelf volkszanger is, fluistert dat het nu echt leuk gaat worden. ‘Let op, nu gaan ze reageren.’ De opwinding is pas voorbij als Rostelli ‘dormis’ roept.

Grenzen

Hij kent absoluut grenzen, zegt Rostelli. ‘Ik heb weleens een hypnoseshow gezien waarin iemand cola uit zijn eigen schoen moest drinken. Dat vind ik onterend, dat zou ik niet doen. Bij de Chippendale-act zijn er mannen die behalve hun shirt ook hun broek uit willen trekken, dat sta ik niet toe. Het mag niet vernederend worden.’

Op tijd ingrijpen, daarom draait het ook bij de act waarin de vloer ‘1.000 graden’ heet is en er slechts één plek veilig is: een klein handdoekje. De zeven vrijwilligers duwen en trekken om hun beide voeten op het handdoekje te krijgen, iemand valt op de grond. Dan brengt Rostelli ze weer in slaap.

Geeft het hypnotiseren hem een gevoel van macht? Absoluut niet, zegt hij. ‘Ik héb geen macht over mensen, dat is een misverstand. Als iemand iets echt niet wil, onderbreekt hij de hypnose.’ Emeritus hoogleraar neurologie Vermeulen noemt die stelling ‘twijfelachtig’, aangezien er geen bewijs voor is.

Rasti Rostelli ‘versteend’ een vrijwilliger en staat op haar. Beeld Daniel Cohen

Ongelukken gebeurden er ook. Jack Spijkerman, bijvoorbeeld, liet zich in Kopspijkers onder hypnose zo stijf als een plank tussen twee stoelen leggen, waarna Rostelli op hem ging staan, een vast onderdeel van iedere show. Spijkerman moest twee maanden later geopereerd worden aan een hernia. Toeval, volgens de hypnotiseur.

En in 2015 ging het mis toen een geblinddoekte Rostelli een student in zijn kin schoot met een kruisboog, al was dat ongeluk volgens de hypnotiseur de schuld van een niet goed ingewerkte podiumassistent en de student zelf, die het schietscherm niet stilhield.

Rostelli doet de kruisboogact in Volendam voor het eerst in zes jaar weer, op verzoek van de Videoland-ploeg. ‘Compleet veilig’, want onder begeleiding van zijn vaste assistent Anne, die in het dagelijks leven docent Duits is op een vmbo in Alkmaar.

En in 1995, op het toppunt van Rostelli’s roem, verdwenen de Belgische tieners An Marchal en Eefje Lambrecks nadat ze een show van Rostelli hadden bezocht, waarbij ze beiden op het podium werden gehypnotiseerd. Op videobeelden was te zien dat ze verward de zaal verlieten. Ze misten hun laatste aansluiting, gingen liften en werden ontvoerd en vermoord door Marc Dutroux.

Rasti Rostelli snijdt een citroen met een samoeraizwaard. Beeld Daniel Cohen

Volgens Rostelli stond vast dat er geen verband was tussen de hypnose en het missen van de bus. ‘Zij waren twee gasten, zoals iedereen. Ze hebben na de show hun adres ingevuld om een videoband van het optreden te bestellen, ze wisten precies waar ze waren.’

Op zijn shows had het gruwelijke drama geen invloed, integendeel. ‘Er kwamen juist meer mensen, uit nieuwsgierigheid.’

Nieuwsgierig

Dat het op een zeker moment toch bergafwaarts ging, had met zijn te grote bekendheid te maken, zegt Rostelli. ‘Dat kwam vooral door de televisieshow op Veronica. Ik heb me daarop verkeken. De kaartverkoop ging achteruit omdat zo veel mensen het kenden van televisie. Voor die tijd was de enige manier om te zien wat er gebeurde, zelf een show bezoeken.’

Nu Rostelli weer een beetje uit het nationaal geheugen lijkt weggezakt, zitten de zalen straks weer vol, hoopt hij. Met nieuwsgierigheid, het met de eigen ogen willen zien, als belangrijkste drijfveer om een kaartje van 30 euro te kopen.

Nieuwsgierigheid is ook de reden dat mensen het podium beklimmen als Rostelli aan het begin van de show om vrijwilligers vraagt. Als ‘lokkertje’ zegt hij ze te zullen helpen met afvallen, ze te laten stoppen met roken of nagelbijten. Op het afvallen en nagelbijten komt hij de hele show niet terug. ‘Omdat er niemand dik genoeg was.’ Het stoppen met roken komt alleen aan het eind weer ter sprake, vlak voor de gehypnotiseerde vrijwilligers weer wakker worden. ‘Je kunt je straks niets meer herinneren’, zegt Rostelli. ‘Je bent een niet-roker. Het zit in je onderbewuste verankerd. Je bent sinds je geboorte niet-roker.’

Joshua, de 21-jarige tandartsassistent die danste als Michael Jackson, zegt de volgende dag aan de telefoon dat hij weinig meer wist. Gelukkig heeft hij twee vrijkaartjes gekregen voor een volgende show. ‘Heel vaag kan ik me een paar stukjes herinneren: het publiek was naakt en ik heb film gekeken. Na de show was ik erg in de war, mijn tijdsperceptie was weg.

Rasti Rostelli wordt klaargemaakt voor zijn optreden. Beeld Daniel Cohen

‘Met mijn vriendinnen heb ik de filmpjes bekeken. Er vielen een paar puzzelstukjes op hun plaats: o god, jeetje. Beschamend wil ik niet zeggen, maar het is een apart gevoel.

‘Na de show ontdekte ik een pakje sigaretten in mijn zak. Ik dacht: hoe komt dit hier? En toen dacht ik: het zal wel van mij zijn. Ik vond het gek ruiken, maar ik heb de sigaretten wel opgerookt. Die nacht kon ik pas om half 4 slapen.’

Alle zeven vrijwilligers zeggen dat ze met hun volle verstand op het podium gingen staan en dat ze wisten, ongeveer, wat hun te wachten stond. Van de zeven konden er drie ’s nachts niet slapen, één persoon had de volgende dag hoofdpijn.

Webdesigner Janey (24) vond het ‘een belevenis’, maar zou het niet weer doen, vooral omdat ze zich veel kon herinneren, terwijl Rostelli juist zei dat ze niets meer zou weten. ‘Het was beangstigend dat ik alles nog wist. Iedere keer als ik in slaap viel, stond ik weer op dat podium. De volgende nacht ging het beter. Ik vroeg Rostelli na afloop: hoe kan het dat ik alles nog weet? Daar kreeg ik geen antwoord op.’

Toestemming

De quitclaim van Concept Street die ze na afloop ondertekenden, is door de meesten niet gelezen, maar ze zeggen er geen problemen mee te hebben dat beelden uit de show straks worden uitgezonden. Niemand is gestopt met roken, maar niemand rookte ook, behalve Joshua.

Mike (36), freelancer in de recruitment, is er een dag na de show nog niet aan toe de beelden op de telefoons van zijn vrienden terug te kijken. ‘Dat komt later’, zegt hij. Meteen na de show was hij ‘beduusd’, zegt hij, ook doordat hij zijn shirt kwijt was. ‘Vreselijk, ik schaamde me rot. Ik heb opgevolgd wat er werd gezegd, anders had ik nooit voor een vreemd publiek mijn shirt uitgedaan.’

Rostelli beweert dat hij Mike om toestemming heeft gevraagd. ‘Maar dat heeft het publiek niet gehoord. Ook onder hypnose kun je iemand om toestemming vragen, want iemand zal dan eerlijk antwoord geven.’

Rostelli is van plan nog vier jaar door te gaan. De Videoland-documentaire, die in maart uitkomt, moet het startschot worden van een nieuwe tournee. Maximaal vijftig shows per jaar, in plaats van de tweehonderd die hij er vroeger deed. Hij is ouder en heeft bovendien een zware darmoperatie achter de rug, waardoor hij 20 kilo is afgevallen.

De hypnotiseur hoopt op een sceptisch publiek. ‘Een sceptisch publiek is enthousiaster dan een publiek dat er bij aanvang al in gelooft. Een sceptisch publiek maakt meer reclame, en daarvan moet ik het hebben. Als mensen bij een Rasti Rostelli-show zijn geweest, zeggen ze niet dat het leuk was. Ze zeggen: dit moet je zelf gaan zien om het te geloven.’