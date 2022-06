Huisarts, voetbalvoorzitter en bedenker van ‘het lekkerste toetje van de KNVB’: de nacompetitie

Ab Wit

Eigenlijk verdient Ab Wit een standbeeld, stelde Het Parool ooit met gevoel voor overdrijving. De voorzitter én clubarts van FC Wageningen was in 1972 bedenker van de nacompetitie in de eerste divisie, een reeks extra wedstrijden van vier clubs die elk een periodetitel hadden gewonnen. Het zorgde voor meer spanning, meer toeschouwers en, niet onbelangrijk, extra inkomsten.

Wit had naar eigen zeggen zijn plan in één avond bedacht aan de keukentafel en oogstte er veel lof mee. ‘Nu de competitie weer ten einde is, wil ik hier nog eens een pluim op de hoed van voorzitter Wit van Wageningen steken’, zei scheidsrechter Frans Derks in 1974.

Paling

Toen hij eens op bezoek was bij FC Volendam, een club die vaak via de nacompetitie promoveerde, kreeg hij spontaan een pond paling mee. ‘Die hebben we ’s avonds laat nog thuis zitten oppeuzelen’, herinnert zijn oudste dochter zich.

Wit groeide op in Avenhorn, als zoon van een notaris. Hij studeerde geneeskunde in Utrecht en schreef na zijn studie een brief naar de burgemeester in Wageningen. Of in de stad wellicht nog behoefte was aan een huisarts? Dat bleek het geval.

Roeivereniging Argo stond al snel op de stoep of hij coach wilde worden. Met de Oude Vier won hij twee keer de Varsity. En in 1960 ging hij als coach met de twee met stuurman naar de Olympische Spelen in Rome.

Vanwege zijn bestuurlijke ervaring bij diverse commissies in het roeien kwam hij bij FC Wageningen terecht, een bescheiden eerstedivisieclub, spelend op de Wageningse Berg. Omdat hij huisarts was, kreeg hij direct ook maar de verantwoordelijkheid over de medische zaken.

Zijn dochter vertelt dat geblesseerde spelers meestal na het avondeten langskwamen in de praktijk, die in hun huis gevestigd was. ‘Dan stond iemand als Gerdo Hazelhekke voor de deur, onze topscorer. Dat maakte grote indruk op mij als klein meisje. Ik probeerde dan altijd open te doen.’

Kroketten

Mede door zijn gecombineerde functie van voorzitter en clubarts stond ‘dokter Wit’ dicht bij zijn spelers. Geregeld nam hij kroketten voor ze mee, na de training. Maar er was ook een rode grens, zegt zijn dochter. ‘De aanvoerder bedong eens een salarisverhoging. Toen hij daarna nóg een keer over geld begon, zei mijn vader met priemende ogen: ‘Het houdt een keer op!’ Toen was het ook écht klaar.’

In zijn ogen was FC Wageningen, mede door het gebrek aan grote bedrijven in de stad die konden sponsoren, geen structurele eredivisieclub. Toen zijn medebestuursleden grotere ambities aan de dag legden, stapte hij op. Op een wrange manier haalde hij zijn gelijk: in 1992 ging FC Wageningen failliet. ‘Het zou voor ons nooit wennen dat FC Wageningen niet meer in de uitslagen bij Studio Sport voorbijkwam’, zegt zijn dochter.

Na zijn pensioen als huisarts legde hij zich toe op zijn hobby’s: reizen, roeien, langlaufen, postzegels verzamelen en scrabbelen, samen met zijn vrouw. Hele competities hielden ze bij. Maar de laatste maanden ging het bergafwaarts. Zijn dochter: ‘Hij zei steeds vaker: ik voel dat het kaarsje uit gaat. Maar we hoefden niet verdrietig te zijn. Hij had een mooi leven gehad.’

Ab Wit overleed op 25 april, 93 jaar oud. In diverse artikelen werd hij geprezen als de man die ‘het lekkerste toetje dat ooit op de menukaart van de KNVB verscheen’ had bedacht. De nacompetitie is nog altijd, zij het in iets andere vorm, van kracht. Soms verzuchtte hij tegen zijn kinderen met een knipoog: ‘Had ik in 1972 maar één cent per toeschouwer bedongen. Dan was ik nu miljonair geweest.’