Huisarts die te netjes was voor profvoetbal

Ger Reitsma. Beeld rv

Reitsma stond in de jaren zestig en zeventig, verdeeld over twee periodes, vijf jaar onder contract bij Feyenoord, maar tot een doorbraak kwam het nooit. Joop van Daele herinnert zich Reitsma als ‘een atletische doelman, een beetje Jan van Beveren-achtig’ en ‘een gedistingeerde meneer’. ‘Misschien was dat wel zijn makke. Hij was te netjes voor het profvoetbal.’

Op beslissende momenten had hij pech. Reitsma raakte geblesseerd op het moment dat hij met Eddy Treijtel in een concurrentiestrijd was verwikkeld, en toen hij in 1973 in de Klassieker mocht opdraven omdat Treijtel zijn kaak had gebroken, glipte bij het tweede doelpunt van Ajax de bal door zijn handen. Bij het eerste doelpunt had hij zich ook al laten verrassen. ‘Ik had ze moeten pakken. Sorry, ik heb geblunderd’, zei hij na afloop.

Volgens zijn zoon klopte het hart van zijn vader, als puntje bij paaltje kwam, sneller voor de zorg dan voor het voetbal. ‘Zorg zat in zijn natuur. Voetbal was voor hem vooral een bijzondere bijbaan om zijn studie te bekostigen en om mooie dingen mee te maken.’

Zoals die keer, in 1971, toen hij met het Nederlands Amateurteam in Moskou speelde. Hij keepte een foutloze wedstrijd en kocht een dag later een Russische krant. Die liet hij jaren later vertalen door een Russische patiënt. ‘Nou, zei ze bewonderend, u kon wel een balletje tegenhouden, geloof ik.’

Huisartspraktijk

In 1975 stopte hij bij Feyenoord en zette in Rhoon, onder de rook van Rotterdam, een eigen huisartsenpraktijk op. Reitsma stond bekend als een dokter op wie patiënten altijd een beroep konden doen. Pieter: ‘Ik kan me het verhaal herinneren dat hij eens midden in de nacht een hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis reed. Onderweg kwam het vruchtwater op de passagiersstoel. De volgende dag vroeg mijn moeder: ‘Hoe komt het hier zo nat?’ Hij heeft haar toen wijsgemaakt dat het had geregend en hij per ongeluk het raampje open had laten staan.’

Ook was hij als toernooiarts jarenlang verbonden aan het ABN/AMRO tennistoernooi. Van John McEnroe kreeg hij eens een poster met tekst (‘bedankt voor goede zorg, doc’) en van Stefan Edberg een paar schoenen. Pieter: ‘Daar heb ik nog jarenlang op school de blits mee gemaakt tijdens de gymles.’

Bij zijn afscheidsreceptie als arts in 2013 stonden de rijen tot buiten aan toe. Het was hem door de alvleesklierkanker van zijn vrouw niet gegeven om rustig te genieten van zijn pensioen. Afgelopen 30 september, vijf jaar na haar dood, overleed hij aan een hartstilstand, 72 jaar oud.

In regionale media werd na zijn dood de nadruk gelegd op zijn mislukte optreden tegen Ajax. Een lezer van het AD/Rotterdams Dagblad klom in de pen: ‘Ger Reitsma was zoveel meer dan alleen die twee blunders’, schreef hij. Zoon Pieter is het daarmee eens. ‘Op zijn manier heeft mijn vader alles uit zijn carrière gehaald. Hij zei altijd: welke huisarts in Nederland kan nou zeggen dat hij in hetzelfde elftal als Willem van Hanegem heeft gezeten?’