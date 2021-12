Hoogtepunt van de misschienroddels: Ms. Fluffle Stilt Skin zou van Jake Gyllenhaal zijn

Elke vrijdag belicht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes. Vandaag: De kat van Jake Gyllenhaal en Boris Johnson.

Misschien

In de roddeljournalistiek is er een specifiek, veelbeoefend genre, en dat is het ‘misschien is het gebeurd, maar misschien ook niet’-verhaal. Bijna alle roddels zijn van dit type, eigenlijk, en daarom eindigen koppen in bladen als Story en Privé ook vaak met een vraagteken.

Hoogtepunt van dit gespeculeer werd deze week bereikt in de misschienroddels over Marco Borsato, maar vanwege de ernst van de beschuldigingen is het bijna onethisch om daaraan mee te doen. Google zelf, als u per se wilt.

Daarom liever een onschuldigere misschienroddel ontleed: die over acteur Jake Gyllenhaal en de kat Ms. Fluffle Stilt Skin. De kat is beroemd als Instagramkat, met een eigen account, omdat ze een verfrommeld snuitje heeft en daarom erg fotogeniek is.

Al jaren – in 2019 publiceerde Vice er reeds een onderzoekende longread over – gaan er stemmen op dat Ms. Fluffle Stilt Skin de kat van Gyllenhaal is, en nu is het volgende aan de hand: de kat wordt lastiggevallen. Taylor Swift heeft namelijk kortgeleden een lied uitgebracht dat misschien gaat over de korte relatie die zij tien jaar geleden met Gyllenhaal had. Fans vinden hem nu een lul, en vallen via Instagram de kat lastig die misschien van hem is.

De misschienkat die wordt lastiggevallen over de misschienreferentie aan de amper bestaand hebbende relatie van tien jaar geleden.

Het is dat katten niet kunnen instagrammen, anders vonden we het net zo heftig als het circus Borsato.

Zeven

Boris Johnson Beeld AFP

Om nog even in het speculeerthema te blijven: Boris Johnson kreeg deze week een kind, en daar knoopte de site van The Daily Mail deze kop aan vast: ‘It’s a GIRL! Carrie and Boris Johnson welcome a baby girl – their second child together – just weeks before Christmas (and it’s number 7 at least for Boris!)’.

Number 7 at least – grappiger worden koppen haast niet.

We zullen het u uitleggen. Boris Johnson heeft minstens zeven kinderen: vier kinderen met zijn ex-vrouw, twee met zijn nieuwste vrouw en zeker eentje uit een affaire. Uit die affaire zouden echter ook twee kinderen voortgekomen kunnen zijn, blijkt uit een uitspraak in een rechtszaak uit 2013 waarin de volgende zin voorkwam: ‘Wat belangrijk was, was dat de ontrouw van de vader in twee gevallen in de conceptie van kinderen resulteerde.’

Mooi uitgedrukt. Minder mooi was dat Johnson indertijd de rechtszaak aanspande omdat hij niet wilde dat het bestaan van het ene kind uit zijn affaire openbaar bekend zou worden. Hij verloor de zaak.

Uw sterrenkijker zat zich intussen druk te maken om een piepklein detail in vergelijking met deze grootse liefdesdrama’s: waarom nam Johnson een draagbaar speakertje mee naar de bevalling? Het is duidelijk te zien, in zijn hand, op paparazzofoto’s bij de ingang van het ziekenhuis. Was het voor kalmerende muziek tijdens de weeën? Of luistert Johnson dan zelf naar The Clash, zijn favoriete muziek? Kan iemand hier even onderzoek naar doen? Het is zowaar een feit!