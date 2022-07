Honderden mannen met aids stond ‘de struise blonde’ bij, niet zelden stierven ze in haar armen

Jeannette Kok haalde aidspatiënten uit hun sociale isolement en doorbrak taboes.

Jeannette Kok haalde tegen sluitingstijd snel haar dochter Sanna op bij de crèche en spoedde zich terug naar de geslachtsziektenpolikliniek. Daar zaten nog mannen te wachten, bijna altijd mannen. De 4-jarige Sanna hielp een handje mee en haalde de patiënten op in de wachtkamer. ‘Zieke meneer 3, wilt u komen?’ De mannen, vaak getrouwd, wilden anoniem blijven omdat ze die druiper hadden opgelopen op de Wallen.

Sanna Bakker, enig kind van Jeannette, vertelt dit om te illustreren dat haar moeder, die sociaal-verpleegkundige was, zich het vuur uit de sloffen heeft gelopen. Het verhaal kent ze uit de overlevering. ‘Toen had ik geen flauw benul wat er speelde.’

In de jaren zeventig kreeg Amsterdam te maken met een dramatische toename van het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen. Kok trok in de avonduren langs kroegen, nachtclubs, homosauna’s en de tippelzone om voorlichting te geven, bloed te prikken en bron- en contactonderzoek te doen. De hartelijke Kok was er geknipt voor en werd vertrouwd door homo’s en heroïneprostituees.

Begin jaren tachtig sloeg een mysterieuze, dodelijke ziekte toe, aids, en kregen paniek en angst de homoscene in hun greep. Het ging er niet zo hysterisch aan toe als in de VS, waar patiënten werden weggestuurd door ziekenhuizen of niet werden vervoerd door ambulances, omdat verzorgend personeel bang was voor besmetting. Maar ook in Nederland waren de onwetendheid en radeloosheid groot en werden aidspatiënten gemeden en buitengesloten.

Honderden mannen stond ze bij en heeft ze getroost, niet zelden stierven ze in haar armen. Sanna: ‘Er waren bij ons altijd mensen over de vloer. Jongens met aids, voor wie ze kookte en die bij haar konden uithuilen. Voor patiënten zonder familie was ze contactpersoon. Ze was meer dan een verpleegkundige, ze was een vriendin.’

Geen zee te hoog

Kok haalde aidspatiënten uit hun sociale isolement en doorbrak taboes. Ze organiseerde gespreksgroepen in het AMC, stond aan de wieg van een belangenvereniging voor hiv-patiënten en was een van de initiatiefnemers van de Aids Memorial Day. Peter de Weerd, tweede echtgenoot van Kok en 22 jaar met haar gehuwd: ‘Jeannette was onverschrokken, moedig en dapper. Geen zee ging haar te hoog, ze kon alles aan.’ Niet zeuren, gewoon de dingen doen die nodig zijn, luidde haar devies.

De struise blonde met knalrood gestifte lippen, zoals de voorzitter van de hiv-vereniging haar op de verenigingssite omschreef, ‘organiseerde ons, als community, in het begin van de epidemie. Ze regelde het onderling contact.’ Patrick Reyntiens, van Sensoa uit België, op dezelfde site: ‘Een straffe madam die heel wat in beweging heeft gezet, ook voor ons in Vlaanderen.’

Als een moederkloek waakte Kok over haar mensen. Een vrouw met aids die werd geïnterviewd in een tv-programma begeleidde ze tot in de studio. Vooraf was afgesproken wat wel en niet mocht worden gevraagd. Mocht tegen de afspraken in toch een vervelende vraag worden gesteld (‘Waarom heb je dan geen condoom gebruikt?’), dan zou ze hard gaan hoesten en zou de opname onbruikbaar zijn.

Op twee maanden na heeft de in Hilversum geboren Kok haar hele leven in Amsterdam gewoond. Haar vader, Bessel Kok, overleed toen zij 2 jaar was. Hij was kunstenaar, schreef kinderboeken en was betrokken bij de introductie in Nederland van lpg. De BK van BK Gas, distributeur van lpg, staan voor Bessel Kok. Haar moeder dreef een pension in Amsterdam. Ze had twee oudere broers.

De laatste jaren kampte Kok met gezondheidsproblemen. Ze belandde in een rolstoel en op 9 juni liet haar grote hart haar in de steek. Met Sanna en Peter aan weerszijden van haar bed is ze gestorven. Die hielden met beide handen ieder een hand vast en deden wat Jeannette Kok voor honderden aidspatiënten had gedaan. Here comes the sun, stond boven de rouwkaart. Ze werd 76 jaar.