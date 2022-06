‘Hoewel ze heel consistent was in haar doodswens, was het ook een eenzaam proces’

Jeanne de Vries-van Veen (97, kraamverzorger) overleed op 12 november 2020 door euthanasie vanwege een voltooid leven. Ze was weduwe van de in 1987 overleden Joop de Vries en ze had drie kinderen: de tweeling Agnes (63) en Gemma (63) en zoon Joris Jan (60). Ze had vijf kleinkinderen tussen de 22 en 30 jaar. Agnes (docent verpleegkunde) is getrouwd met Simon, met wie ze twee zoons heeft, Jorin (30) en Jesse (28).

Jeanne de Vries-van Veen en Agnes. Beeld Privéfoto

Agnes: ‘Op vrijdag 8 augustus 2020 waren Simon en ik een weekendje weg naar Leerdam. Toen ik ’s avonds naar mijn moeder belde, kreeg ik haar niet te pakken. Voordat we zaterdagochtend op de fiets stapten belde ik haar weer en dit keer nam ze op. Ze vertelde dat ze de dag ervoor in de eetzaal van het zorgcentrum onwel was geworden en vroeg me of ik kon komen, want ze voelde zich niet goed. Toen we aankwamen in verzorgingshuis de Oldeburgh zei ze: ‘Ik voel me helemaal niet goed en ik denk dat mijn einde nadert.’ Ik heb mijn broer Joris Jan die op vakantie was in het oosten des lands gebeld en ook hij kwam spoorslags terug. Mijn moeder zei dat ze niet meer naar het ziekenhuis wilde, en dat haar dagen geteld waren. Ze zei er nadrukkelijk bij dat ze heel dankbaar was voor haar leven, maar dat het zo goed was. De dagen daarop laten zich het beste beschrijven als een levende condoleance. Een lange stoet familie, vrienden, huisgenoten en kennissen trok voorbij om afscheid te nemen. Maar de dood kwam haar niet halen.

Zorgen

Mijn moeder was geboren in 1923 in een arm katholiek gezin met negen kinderen. Toen ze 7 jaar oud was, kwam er een tweeling, en ze heeft altijd gezegd dat ze vanaf dat moment is gaan zorgen. Ze heeft haar hele jeugd geleerd op de plek van de vader en moeder te staan. Haar drie broers konden goed leren en werden door de schoolmeester naar het seminarie gestuurd. Mijn moeder was heel pienter, maar mocht niet studeren en werd kraamverzorger. Het werd haar lust en haar leven. Ze kon goed organiseren, was krachtig en sterk en liet zich door niets of niemand iets zeggen. Ze was een heel geëmancipeerde vrouw voor haar generatie. Ze was lid van Het Katholiek Vrouwengilde en kwam altijd op voor de rechten van vrouwen.

Tegen de huisarts zei ze ook dat ze dacht dat ze doodging en hij legde uit dat als de situatie zou verslechteren, hij palliatieve sedatie kon inzetten. Je kunt sedatie geven als de levensverwachting maximaal twee weken is. Maar de gezondheidstoestand van mijn moeder ging op en neer en de verlossende dood kwam niet in zicht. Ze bleef volharden dat het mooi geweest was, dus we bespraken andere mogelijkheden. Ze zou ook kunnen stoppen met eten en drinken. Maar omdat ze erg hield van lekker eten, paste dat helemaal niet bij haar. Als ik naar haar toe ging, nam ik altijd een taartje mee. Opeens kwam ze zelf met de mogelijkheid van actieve levensbeëindiging. Een optie die met haar strenge rooms-katholieke achtergrond nooit eerder ter sprake was gekomen. Ma vond altijd dat het ook bij het leven hoorde om naar de dood toe te werken. Je mocht wel een beetje lijden voordat je dood zou gaan, je moest niet denken dat het een pretpakket was. Maar nu ze haar leven echt voltooid achtte en het haar te lang duurde, besloot ze het gesprek met de huisarts aan te gaan.

Voltooid leven

De huisarts zei dat er een euthanasieverklaring moest komen want die had ze natuurlijk niet. Wij zijn aan de slag gegaan en hebben op internet gezocht, waar we allerlei voorbeelden vonden die we vertaalden naar haar situatie. Omdat we nog geen wet op voltooid leven hebben, focusten we ons in de euthanasieverklaring op een stapeling van klachten: haar mobiliteit ging achteruit, haar gehoor werd slechter, ze zag slecht omdat ze aan maculadegeneratie leed, ze had een hernia met pijnklachten en haar handen werkten steeds minder goed. Er was sprake van algehele aftakeling, ze was gewoon oud.

Op 5 november kwam de SCEN-arts, een anesthesist uit Beverwijk. Een vrouw met laarzen tot over haar knie die aan mijn moeder vroeg waar ze nog wel plezier aan beleefde. Mijn moeder vertelde dat ze nog van lekker eten genoot, maar kon tegelijkertijd haarscherp beargumenteren waarom ze haar leven voltooid achtte. Ze was dankbaar voor alles wat ze had meegemaakt, maar ze verloor haar autonomie in toenemende mate en het was mooi geweest. De volgende dag werden we gebeld door de huisarts: ‘Ik heb de procedure goed gevolgd, we krijgen groen licht.’ Mijn moeder was heel opgelucht.

In de laatste week voor de geplande datum stopten mijn broer ik met werken en we settelden ons bij haar in de kleine kamer van het zorgcentrum. Ik vond het fijn om haar te verzorgen, ik ben tenslotte verpleegkundige. Mijn moeder werd de laatste dagen steeds stiller. Ik realiseerde me wat een moedig besluit ze had genomen. Wij moesten haar loslaten, maar zij moest ons ook loslaten. Terwijl ze ons verdriet zag, moest ze dat laatste stukje alleen doen. Hoewel ze heel consistent was in haar doodswens, was het ook een eenzaam proces.

Vredig

Op donderdagmorgen 12 november gingen mijn schoonzus en ik om half acht naar mijn moeder toe. Wij wasten haar en kleedden haar aan. Ze wist al heel lang wat ze aan wilde: een beige rok met een bloesje, en kousen. De dag ervoor was de kapper geweest om ma in de krullen te zetten. Mijn nichtje Iris stiftte haar lippen en lakte haar nagels. Mijn moeder gaf haar kleindochter nog een laatste wijze les mee: ‘Iris,’ zei ze, ‘100 worden, je hoeft er niet naar te verlangen.’ Ze zag er helemaal verzorgd uit toen om tien uur de huisarts kwam om het infuus aan te brengen. Hij had uitgelegd dat hij daarna naar de apotheek ging om de medicatie te halen en om twaalf uur zou terugkomen voor de euthanasie. Maar nadat het infuus was aangebracht, kwam mijn moeder overeind en begon naar ons allemaal te zwaaien. We zeiden: ‘Mam, je moet nog twee uur wachten, de dokter komt straks terug.’

Op het moment dat de huisarts terugkwam, stonden we met de kinderen en kleinkinderen om het bed van mijn moeder. We hadden muziek aangezet en waren aan het zingen. Daar hadden we van tevoren niet over nagedacht, het ontstond op dat moment organisch. Er heerste een heel vredige, bijna spirituele sfeer. Terwijl de dokter de injecties klaarlegde, zongen we het lied van Taizé. De huisarts zei: ‘Schrik niet, ze is zo weg.’ We hielden elkaars handen vast en zongen in canon: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft als alles duister is. Ontsteek dan een lichtend vuur, vuur dat nooit meer dooft.’ Mijn moeder zong zelf mee. Ongeveer 20 seconden nadat de huisarts de medicatie had toegediend, zagen we het leven uit haar wegvloeien. Wij zongen nog even door.’