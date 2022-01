Hoe zullen toekomstige archeologen onze advertenties voor ‘instagramwaardige’ vakanties beoordelen?

Waarom gaat de mens op vakantie? Correct: om voor zijn medemens een beetje instagramwaardig voor de dag te kunnen komen. ‘Instagramwaardig’ behoort tot de snelst oprukkende adjectieven van onze tijd. Ik googlede het en vond instagramwaardige hotspots, instagramwaardige ‘experiences’, instagramwaardige restaurants en nog veel meer. De grootste kans op zulke hotspots en experiences (‘ervaringen’, zeiden we vroeger) heeft een mens op instagramwaardige vakanties. Een Volkskrant-lezer spotte het adjectief in een advertentie van Corendon voor vliegvakanties naar Mallorca: ‘Trendy, instagramwaardige bestemming.’

Ik schreef een keer over een moeder die de vakantie van haar dochter naar Thailand helemaal op Facebook had gevolgd. Drie weken lang had ze alleen maar facebookwaardige beelden gezien. En daarom schrok die moeder toen ze haar dochter terugzag. Die was erg afgevallen omdat ze twee weken was geplaagd door een voedselvergiftiging. De wallen onder haar ogen kwamen van het huilen, want er waren relationele spanningen geweest. Op Fakebook, pardon, Facebook, was daar niets van te zien geweest: daarop omhelsden zij en haar vriend elkaar op digitale-etalage-waardige beelden op een tropisch strand. Aan het eind van de vakantie waren ze uit elkaar gegaan. Vervelend, maar op het belangrijkste punt kon je deze vakantie toch geslaagd noemen: die was instagramwaardig en ook facebookwaardig geweest.

Bij het googlen zag ik dat Corendon tegenwoordig ook Instagram Rondreizen aanbiedt ‘waarbij de vakantiegangers zo veel mogelijk instagramwaardige foto’s kunnen maken’. De Volkskrant-lezer die op het adjectief was aangeslagen, vroeg zich in de brievenrubriek af hoe archeologen van de toekomst onze tijd beoordelen als ze die advertenties van Corendon opgraven. Ik denk dat die concluderen: ‘Voor mensen van de 21ste eeuw hadden inzichten als ‘je bent wat je denkt’ of ‘je bent wat je doet’ afgedaan – die leefden helemaal volgens het principe: ‘Je bent wat je in je digitale etalage zet’.’