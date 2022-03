Hoe zet ik mijn prille relatie voort ondanks zijn groepschat?

De man met wie ik een prille relatie heb, zit in een groepschat met vrienden waarin geregeld seksueel getinte foto’s van vrouwen worden uitgewisseld. Zelf wuift hij het weg: ‘Mannen zijn nou eenmaal zo.’ Maar ik vind deze beelden respectloos en zou willen dat hij inziet dat hij ons hiermee tot objecten maakt. Al snap ik ook dat hij moeilijk afstand kan nemen van een groepschat met vrienden. Hoe kan ik de relatie voortzetten zonder mijn principes te verloochenen? Vrouw (29), naam bij de redactie bekend

Bewustwordingsproces

Ik ben meer dan vijftig jaar getrouwd. Mijn ervaring is dat zowel mannen als vrouwen een bewustwordingsproces doormaken. Zo kun je langzaam veranderen en naar elkaar toe groeien. Voor mij zou van belang zijn in hoeverre hij mij serieus neemt in mijn pijn/kijk hierop. In plaats van te stoppen met de groepschat, kan hij dit onderwerp ook ter discussie stellen in de groep. Hiermee worden misschien nog meerdere #MeToos voorkomen. Tonny Hustinx (71), Deurne

Alarmsignaal

Ga de confrontatie aan. U kunt niet verlangen dat iemand verandert zonder het gesprek met die persoon aan te gaan. Het is vervolgens aan hem om uit eigen beweging zijn gedrag aan te passen. Naar ons idee is de inhoud van deze groepsapp wel een alarmsignaal, en wij vragen ons af of de uitspraak ‘mannen zijn nou eenmaal zo’, ook op zijn blik richting u slaat. Wilt u uw relatie voortzetten met iemand die zo naar u kijkt? Fieke Noordeman (18) en Ruben Westendorp (22), Arnhem

Genoeg mannen

Het is duidelijk dat hij jouw grens over gaat. Leg uit waarom dit gedrag jou zo raakt. Geef hem de ruimte om zijn mening te geven, maar maak ook duidelijk wat jouw grenzen zijn. Geloof mij, er zijn genoeg mannen die wel respectvol zijn. Lisa Wever (34), Amsterdam

Het hoeft niet respectloos te zijn

Naast een persoonlijkheid en ziel hebben we ook een buitenkant, een lichaam, en die kan door anderen als aantrekkelijk worden gezien. Dat kun je objectiverend noemen, maar dat hoeft niet respectloos te zijn. Als u het toch liever niet heeft, kunt u uw prille liefde vragen niet op deze berichten te reageren, en ze al helemaal niet zelf te genereren. Dan is hij niet ‘medeplichtig’ en kan hij bij andere groepsthema’s gewoon lekker blijven meedoen met zijn kompanen. Marcel Gerrits Jans (59), Groningen

Respectloos

Kappen met die relatie is de enige en juiste beslissing die je gelijk moet nemen. Hij moet bij jou zo’n belangrijke plaats innemen dat hij nog niet de minste behoefte voelt om überhaupt aan zo’n groepschat te willen meedoen. Het is respectloos naar jou toe. Krijn Schoonderwoerd (64), Leiden

Legio mannen

Er zijn legio mannen die niet zo zijn. Ga daarnaar op zoek. Het is nog een prille relatie, schrijft u, dus geen man overboord als u deze man overboord zet. Tonny van de Boom (61), Leudal

Vooral niet meelezen

Ja, de meeste mannen zijn nu eenmaal zo. Maar dat geeft toch niet? Dat ze naar seksueel getinte foto’s van vrouwen kijken, betekent toch niet dat ze iets kwaads in de zin hebben? Ik heb er als vrouw geen last van dat vrouwen daarmee tot object worden gemaakt, hetgeen overigens ook een aanname is. De meeste mannen zijn niet meer zo stoer als er in het echt een vrouw voor hun neus staat. Lekker laten gaan en vooral niet meelezen in chats van je vriend. Marieke ten Cate (40), Gennep

