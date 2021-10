Hoe weet je al als tiener wie er de rest van je leven bij je past?

Hannah (32): ‘Ik leerde mijn vriend kennen toen we allebei 16 waren en steeds kwam er, als vanzelf, weer een volgende dag, maand bij, tot we nu al ons halve leven samen zijn. Vreemd eigenlijk, hoe kan je nu in je tienerjaren al weten wie er de rest van je leven bij je past? Na de middelbare school ging hij naar het ROC, ik naar de universiteit. We hadden de sleutel van elkaars kamer, en als we zin hadden om met onze eigen vrienden te gaan stappen deden we dat. Ik heb weleens gezoend met een ander en hij ook, maar dat heeft eigenlijk nooit tot problemen geleid. We dachten: als het een keer gebeurt dan is dat maar zo, aan het einde van de avond komen we terug bij elkaar. De dreiging van eventuele verliefdheden beschouwden we als zo vanzelfsprekend, dat het geen dreiging meer was. Sterker, als er geen sancties staan op zoenen met een ander, als verliefd worden op iemand anders geen blijvende consequenties heeft, is de verboden vrucht gewoon zomaar een vrucht. Niet dat we dat bewust zo bedacht hebben, nee, er ligt geen enkele theorie aan de basis van onze relatie. We leven volgens een ongeschreven overtuiging dat je samen meer verbonden bent als je inziet dat je nooit dezelfde bent.

Mijn vriend maakt deel uit van de alternatieve scene van de plattelandsomgeving waar we wonen, en als ik een keer niet meega naar een feest in zo’n leegstaande loods, vindt hij dat prima. En als hij een nacht niet thuiskomt en ik hem pas de volgende ochtend om 11 uur zie, is dat ook goed. Als dat gebeurt, betekent dat overigens bijna nooit dat-ie met een vrouw is geweest, maar gewoon dat het te laat was om nog naar huis te gaan. Dat hij in zo’n nacht weleens nieuwe vrienden maakt, van welk geslacht dan ook, lijkt me niet meer dan logisch. Ik weet: hij is toch van mij. Dat is al zo sinds 2005, toen ik hem als beste vriend van mijn ex-vriendje op een Franse camping veroverde, en ik mijn ouders overhaalde om mij nog een paar dagen in mijn eentje bij hem te laten blijven. Onze band is zo hecht en tegelijk zo elastisch, die kan eenvoudig niet knappen. Nieuwsgierig naar zoveel jeugdige gebondenheid, vragen mijn vriendinnen weleens: en jij, heb jij dan ook mannelijke vrienden? Jazeker heb ik die, en die houd ik ook niet verborgen. Een ander ineens heel leuk vinden, kan gebeuren, en dat het nooit is gebeurd, komt denk ik simpelweg omdat we dat gevaar nuchter accepteren en we het daarmee eigenlijk bij voorbaat onschadelijk maken. Met elkaar ‘iets gunnen’ heeft het niks te maken, eerder met hoe wij zijn; onze openheid is slechts een klein aspect van wat ons bindt. Eerlijk gezegd ben ik veel trotser op het feit dat we onze relatie al zestien jaar vormgeven, zonder ons iets aan te trekken van een buitenwereld die kinderwensen, carrièregerichtheid en gelijkwaardige maatschappelijke status voorschrijft.

Mijn vriend heeft een licht autistische stoornis, dat is nog niet zo lang geleden gediagnosticeerd, en direct daarna begon ik bij veel eigenschappen te denken, is dit zijn autisme of is hij het zelf? Die goudeerlijkheid die ik zo bewonder, is dat misschien niet gewoon een ziektebeeld? Tot ik inzag dat die twee niet te scheiden zijn. Ik ben dolblij dat hij zo eerlijk is, nooit anderen naar de mond praat en mensen meteen te hulp schiet als er wat aan de hand is. En als hij zijn sokken naast de wasmand gooit in plaats van erin, kan ik pislink worden, maar ook gewoon mijn schouders ophalen. Wij willen allebei liever geen kinderen, houden van wandelen en hebben niks met nieuwe spullen. Dat alles samen maakt dat ik duizend procent zeker weet dat we de rest van ons leven samen zullen blijven. In zestien jaar hebben we samen zo’n lange weg bewandeld, dat alleen grote twijfels worden besproken en pietluttige ruzies geen kans krijgen. We zeggen nooit: wat je gisteren zei, vond ik niet zo aardig. Nooit: ruim je rotzooi op. Laatst vroeg hij wel: weet je zeker, Hannah, dat je verder wilt met mij? We liepen buiten, hij begon te huilen: ‘Jij ontwikkelt je maar door en ik zit thuis met mijn Wajong-uitkering.’ Ik begrijp hoe lastig het voor hem is dat zijn hoofd ongefilterd gedachten en impulsen doorlaat, waardoor hij moeite heeft een baan te behouden. Maar hij staat natuurlijk helemaal niet stil. Ja, als ik werk, is hij thuis en doet niets anders dan lezen. Maar als ik ’s avonds thuiskom, maakt hij het eten klaar en steeds als-ie naast me naar een kastje reikt, raakt-ie me even aan, een kus in mijn nek, een streling langs mijn rug. En dan begint hij te vertellen over bijvoorbeeld een artikel dat hij die dag las over een supersnelle Russische raket en hoe hij de rest van de dag alles heeft opgezocht over raketten. Even denk ik: wat kan mij die raket schelen, maar zijn begeestering is zo aanstekelijk dat ik wel enthousiast moet raken. Waarom zou ik een hbo’er willen, een manager met de nieuwste auto, als ik een man heb die intens blij kan worden van willekeurige nieuwe kennis? Zelf werk ik ook alleen om te leven, een carrière laat me koud. Ik wil tijd doorbrengen met vrienden, en met de spastische vrouw uit het dorp die ik wekelijks help bij het naar bed gaan.

Samen houden we van het kleine, stille, overweldigende, zoals een vroege ochtend in een open plek in het bos. Vorige week hadden we er de wekker nog voor op half 6 gezet, onze rugzakken gevuld met waterflesjes en boterhammen. Vanaf een bankje in het bos hier vlakbij – de hei was toen nog paars – zagen we de reeën wakker worden en de zon opkomen. Één keer stootten we elkaar zwijgend aan: zie je die konijntjes daar? Allebei zielsgelukkig.’