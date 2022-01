‘Hoe vrij kinderen met elkaar omgaan, confronteert je met hoe volwassenen daarin tekortschieten’

Patrick van den Hanenberg bij de Sloterplas in Amsterdam. Beeld Jimena Gauna

Het is een zomerse donderdagmiddag in Slotermeer en de kinderen zijn massaal naar het Sloterstrand in het Sloterpark getrokken. Ouders en grootouders kijken tevreden toe hoe ze creatieve bouwwerken uit het zand toveren of elkaar natspuiten met water. Sommigen dobberen in de plas, anderen genieten van ijsjes in alle kleuren van de regenboog.

De 2-jarige kleindochter van Patrick van den Hanenberg (68) is druk in de weer met haar schepjes en vormpjes als ze opmerkt dat een andere peuter vanaf een afstandje naar haar kijkt. Hij heeft een olijfkleurige huid, een bruine bos krullen en lijkt niets bij zich te hebben. Het meisje staat op om de jongen een schepje en een emmertje toe te schuiven. Hij treuzelt even, maar neemt de spullen dan glunderend aan. De twee spelen samen verder.

‘Het Sloterstrand en theater de Meervaart zijn mogelijk de enige plekken waar ik hier in Slotermeer een gemengd publiek tegenkom’, zegt Van den Hanenberg. ‘De open manier waarop je kinderen dan met elkaar ziet omgaan, ongeacht kleur of klasse, confronteert je met hoe volwassenen daarin tekort kunnen schieten.’

Van den Hanenberg is theaterjournalist en voormalig docent geschiedenis. Hij is zes jaar geleden van de Brouwersgracht in het centrum verhuisd naar Nieuw-West. Hij kocht het appartement in flatgebouw Finisterre zonder daar lang over na te denken. Het ruime appartement met de hoge ramen op de zesde verdieping kijkt uit op een schitterende, uitgestrekte Sloterplas en de wandelaars en hardlopers die bij de plas lijken inbegrepen. ‘In eerste instantie dacht ik dat ik multiculturele buren had, want dat is wat je verwacht in Nieuw-West. Al snel viel me op dat dit flatgebouw bijna volledig wordt bewoond door witte Nederlanders.’

Ik zit met Van den Hanenberg en zijn vrouw in hun appartement als hij zijn ervaringen deelt als nieuwe bewoner van Nieuw-West. Waardoor denkt hij dat deze scheiding komt? ‘Behalve klassenverschillen geloof ik dat mensen gevoelsmatig voor de ‘veilige’ optie kiezen: wonen tussen mensen die op hen lijken.’ Hij zet broodjes en een zelfgemaakte makreelsalade op tafel. ‘Dat maakt het niet minder kwalijk. En behalve dat er ruimtelijke segregatie ontstaat door de komst van mensen zoals wij, schieten de huizenprijzen omhoog. De prijs van dit appartement is in de afgelopen zes jaar ruim anderhalve ton gestegen.’

Van den Hanenberg woont al zijn hele leven in Amsterdam en heeft de wereld afgereisd. Als ik hem vraag naar zijn eigen sociale kring, geeft hij toe dat hij slechts één niet-witte Nederlandse vriendin heeft. ‘Een Surinaamse, die ik van school ken.’

Volgens hem begint segregatie voor een belangrijk deel bij gescheiden scholen. ‘Nu komen er steeds meer witte Nederlandse gezinnen in Nieuw-West wonen, maar zij plaatsen hun kinderen over het algemeen op scholen buiten Nieuw-West. Mijn dochter woont ook in dit stadsdeel, maar denkt eraan haar kind naar een school in Zuid te sturen.’

Ik vraag mijn gastheer naar de redenen hierachter. ‘Er wordt nog steeds gedacht dat zwarte scholen slecht presteren. Terwijl de cijfers ons inmiddels hebben laten zien dat dit lang niet altijd klopt. Toch blijft dat stereotype bestaan.’

Zou hij zijn kinderen naar een gemengde school hebben gestuurd als hij eerder naar Nieuw-West was verhuisd? Hij denkt even na. ‘De gemengde school is een representatie van onze stad, dus ja.’ Dan meen ik een vlaag van twijfel te bespeuren. ‘Althans, ik hoop dat ik dat zou hebben gedaan.’

Eenmaal thuis kom ik een opiniestuk uit 2016 uit Het Parool tegen, met de kop ‘De diverse stad die we zijn, is zo gesegregeerd als de pest’. Caesar Bast uit in dit stuk zijn zorgen over een toenemende economische ongelijkheid die ruimtelijke segregatie in Amsterdam in de hand werkt. In het artikel staat: ‘Arm en rijk wonen steeds verder uit elkaar en dit kan funest zijn voor de sociale cohesie.’

Inmiddels zijn we zes jaar verder, zijn arm en rijk ruimtelijk dichter naar elkaar gekropen in Nieuw-West, maar gaat er nog steeds iets mis met de sociale cohesie. Bewoners van dezelfde wijk en soms zelfs dezelfde straat leven volledig langs elkaar heen. Van den Hanenberg haalt het saladeschaaleffect aan, het tegenovergestelde van een smeltkroes. Het beschrijft bevolkingsgroepen die naast elkaar leven en cultuurelementen van elkaar overnemen, zonder dat er een gemeenschappelijke cultuur ontstaat.

Als ik nadenk over de gevolgen van het huidige woonbeleid, waardoor wijken als Nieuw-West gentrificeren, besef ik dat er op de langere termijn überhaupt geen verschillende bevolkingsgroepen meer in de wijk zullen zijn en dat ook het Sloterstrand vol zal zitten met kindjes die op elkaar lijken. Misschien hebben ze niet allemaal dezelfde kleur, maar ze komen uit dezelfde klasse.

De segregatie die moest worden tegengewerkt maakt plaats voor een nieuw soort segregatie; een homogene bewonersgroep die tot aan de randen van de buitenwijken reikt. Daar gaat je wereldse metropool. Daar gaat Amsterdam.