Hoe technologie de goede wil in de weg staat

De boostercampagne gaat mede zo traag doordat veel 70-plussers, met wie de GGD wel rekening hield in de ‘tijdslots’, nog geen afspraak hebben gemaakt. Daarom zijn nu de 60-plussers versneld aan de beurt. ‘Het knelpunt’, las ik in deze krant, ‘is dat veel ouderen op een brief wachten, terwijl ze online al een afspraak kunnen maken.’

Lijkt mij niet onlogisch. De vorige keer kregen ze wel een brief. Het is geen geheim dat 70-plussers niet altijd de meest enthousiaste internetters zijn. De boodschap dat het nu anders gaat, had verspreid kunnen worden via persconferenties, tv-spotjes, kranten en op pakken Douwe Egberts, maar ik heb hem niet gehoord. Waar is good old Postbus 51 als je hem nodig hebt?

Iedereen wil dat de meest kwetsbaren het eerst worden geholpen, maar ik vrees dat we te zeer in de greep zijn van de technologie om nog te kunnen denken in praktische, niet-digitale oplossingen voor een knelpunt dat je kunt zien aankomen.