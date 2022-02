Hoe om te gaan met mijn onvolwassen zoon?

. Beeld .

Ik ben een hardwerkende alleenstaande moeder van twee thuiswonende zoons van 21 en 19. Met de jongste is de relatie moeizaam. Na uitval op het vwo volgt hij nu volwassenenonderwijs met even weinig inzet. Hij werkt noch sport, verzorgt zichzelf slecht en doodt de tijd met gamen, snacken en slapen. Zelf ziet hij geen probleem, dus hem aanspreken op gedrag eindigt in ruzie. Aan mijn ex heb ik weinig steun. Mijn zoon vindt dat hij recht heeft op onderdak en verwijt mij bemoeizucht. Hij lijkt weinig ambitie te hebben. Wat zou u doen: het aanzien en hem structuur en gemak blijven bieden? Of zijn er andere opties? Vrouw (50), naam bij de redactie bekend

Mannen onder elkaar

Hotel mama. Deze woorden staan op mijn deurmat, maar gaan alleen op als de gasten in het hotel mij behandelen als hun moeder, respectvol en behulpzaam zijn en na de middelbare school bijdragen in de kosten. Ik zit in hetzelfde schuitje als u, ben alleenstaand en werk 32 uur in de week. Mijn kinderen van 17 en 19 weten dat nietsdoen geen optie is, je vormt samen een huishouden en iedereen draagt hieraan bij. Er is simpel gezegd geen alternatief. Misschien kan hij een tijdje bij zijn vader gaan wonen, lekker mannen onder elkaar. Ceciel van Raaij (46), De Bilt

Begripvolle huisarts

Het klinkt alsof uw zoon worstelt met zijn mentale gezondheid. Moedig hem aan een afspraak te maken bij een begripvolle huisarts die hem kan doorverwijzen naar iemand om mee te praten. Sara Mok (33), Hoorn

Pushen werkt averechts

Ook ik was zo’n jongen die op die leeftijd niet wist wat hij met zichzelf aan moest. Mijn advies is om school af te ronden (desnoods havo op halve kracht) en vervolgens te gaan werken. Het maakt niet uit wat. Hiermee doorbreek je het nutteloos tijd verdoen en misschien komt hij iets tegen waarvoor hij warmloopt. Pushen werkt averechts en wijsheid komt met de jaren. Bij mij kwam die uiteindelijk ook. Gertjan Tamerus (36), Leusden

Schop onder zijn kont

Na twee geflopte studies belandde mijn oudste zoon op de bank bij ons thuis, tv aan, laptop op schoot, smartphone in de hand. Zijn stiefvader en ik werden er gek van. Na enkele doorwaakte nachten waarin ik hem onder een brug zag liggen, heb ik hem het huis uit gezet. Gesputter, logeren bij vrienden, een baantje waarvoor hij om half 7 op een redactie moest zijn. Vijf jaar later was hij coördinator bij een krant en zei: ‘Ik ben je dankbaar dat je mij die schop onder mijn kont hebt gegeven.’ En ons contact is heel goed. Alix Royer (62), Amsterdam

Zelfde probleem

Ik had hetzelfde probleem met mijn zoon. Ik heb toen een kamer voor hem gehuurd en hem daarheen verhuisd. Ik betaalde zijn huur, thuis kostte hij ook geld en leerde niks. Ik betaalde niets anders meer. Na twee jaar modderen heeft hij alsnog twee hbo-opleidingen afgemaakt. Jaren later vertelde hij dat dit het beste was wat ik voor hem had kunnen doen. Maaike Hattink (66), Zelhem

Zoon nu dankbaar

Ik heb mijn zoon rond zijn 20ste uit huis gezet vanwege agressie en gemakzucht. Wonderwel had hij heel snel een baan en kon zichzelf onderhouden. Onze relatie is daarna erg hecht geworden en achteraf was hij mij dankbaar. Hugo van Gent (70), Utrecht

Kacheljaren

Momenteel lees ik met mijn jongste zoon Sterke Wanja van Otfried Preussler, waarin Wanja tot grote frustratie van zijn broers zeven jaar zwijgend op de kachel blijft liggen en niets anders doet dan zonnepitten eten. Na zeven jaar is hij beresterk geworden en trekt de wijde wereld in om heldendaden te verrichten. Hoe je als moeder die kacheljaren moet zien door te komen weet ik helaas ook niet. Sterke Wanja geeft hierop geen antwoord: er komt geen moeder in voor (en dat is misschien niet voor niets). Renée Lemaire (49), Maastricht

Geen schuld

Ga eens wandelen met hem en stel open vragen over hoe het echt gaat (dus geen vragen met een waardeoordeel erin). Leg de schuld van deze situatie niet meer bij uw zoon, maar ga samen op zoek naar verbinding. Martijn de Gruijter (26), Utrecht

