Hoe om te gaan met dikker wordende dochter?

We hebben een prachtige dochter van 13. Ze maakt regelmatig eten klaar, leuk, maar altijd vet of met veel suiker. We zien haar nu dikker worden. Zelf sporten we veel en proberen we gezond te eten. Ik zou het jammer vinden als ze te dik wordt, maar ik wil niet te veel focussen op een ‘perfect’ lichaam, want anorexia is een schrikbeeld. Dus we zeggen nooit dingen als ‘je moet niet zoveel eten, anders word je te dik’. Hoe zou u dit aanpakken? Vrouw (52), naam bij redactie bekend

Ongezond

Ik zou me niet druk maken over of uw dochter dikker wordt, maar of haar eetgewoontes ongezond zijn. Een gesprek over gezond eten kan helpen zonder haar onzeker te maken. Myrthe Woudstra (20), Hengelo

Nooit laten merken

Ik verzoek u dringend nooit, maar dan ook nooit uw dochter te laten merken dat u haar dik vindt worden. Dat wordt een groeiende onzekerheid die haar als een oorwurm gaat vertellen dat ze te dik is, ook wanneer ze dat niet is. Geef haar misschien een gezond kookboek, inspiratie doet wonderen. Madelief van Vlijmen (25), Avenhorn

Alle remmen los

In mijn puberteit gingen alle remmen los op het gebied van eten, waardoor ik te dik werd. Mijn ouders hebben me gelukkig nooit rechtstreeks geconfronteerd. Ze beleeft plezier aan koken, dus ze zal het ongetwijfeld leuk vinden met jullie over eten te praten. Toen ik op mezelf ging wonen viel ik razendsnel af. Inmiddels ben ik slank, sport ik veel en eet ik gezond. En heb ik een fantastische band met beide ouders. Lutz Waterman (30), Amsterdam

Mantra

Vaak wordt ‘gezond eten’ vertaald met ‘weinig calorieën eten’, waar geen hout van klopt. Maar de mantra ‘veel groente, fruit en vezels en weinig vet, suiker en zout’ zou in elke opvoeding moeten zitten. Uw jonge dochter is waarschijnlijk veel met sociale media bezig – er zijn enorm veel goede accounts over voeding. Mijn favoriet op Instagram is @nutrition_facts_org. Tim Hille (32), Amsterdam

Ontwikkeling

Uw dochter kookt, doet haar best, neemt verantwoordelijkheid voor jullie drieën. Zij maakt een ontwikkeling door die zij zelf niet overziet. U wél. Zij heeft uw aandacht nodig. Luister naar haar, denk met haar mee, leg uit, geef overzicht en inzicht, misschien over het waarom van jullie sporten en gezond eten. Geef eerlijk antwoord op haar vragen. Zij heeft meer aan uw inlevingsvermogen dan aan uw angst voor anorexia. Tom van Waijenburg (72), Groesbeek

Uitdagingen te over

Gezond koken, goedkoop koken, vegetarisch koken, uitdagingen te over. Zeker voor een 13-jarige. Direct of indirect vraagt elke puber om support. Jos van Eijndhoven (70), Liempde

Ik was zo’n kind

Ik was zo’n kind dat steeds maar dikker werd. Uiteindelijk moest er chirurgie aan te pas komen. Gelukkig gaat het nu goed. In mijn jeugd sportten mijn goedbedoelende ouders net als u, maar dat deden ze nooit samen met mij. Ik werd ertoe gestimuleerd, maar vond er in mijn eentje niks aan. U bent aan de late kant, maar het is een poging waard: vind iets beweeglijks wat u samen met uw dochter kunt doen. Dat is leuk voor iedereen en misschien leidt het tot een gezonder gewicht. Menno Ong (62), Amsterdam

Trigger

De druk om aan een ideaalbeeld te voldoen is al groot. Ook zonder dat u dit uitspreekt, zal uw dochter duidelijk zijn dat u vindt dat zij dikker wordt en dat u dit afkeurt. Dit, maar ook uw leefstijl kan zelfs een trigger voor haar menukeuze vormen. Pubers verzetten zich nu eenmaal tegen hun ouders. Als moeder van een inmiddels 19-jarige dochter zou ik willen vragen uw dochter te zien zoals zij is. Caro Bollen (53), Zwolle

