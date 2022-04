Hoe lossen we meningsverschil over schoonmaken op?

Mijn vriendin en ik wonen samen in een (klein) appartement. We hebben de huishoudelijke taken evenredig verdeeld. Ik heb een hekel aan schoonmaken en wil graag een schoonmaker inhuren. Mijn vriendin vindt dit onnodig en decadent, omdat we het makkelijk zelf schoon kunnen houden. Ik heb voorgesteld het zelf te betalen, maar ook dan wil mijn vriendin het niet. Het is mij het geld helemaal waard. Wat zou u doen? Vrouw (27), naam bij redactie bekend

Rooster

De ene week maakt uw vriendin het appartement schoon, de andere week u. In uw week regelt en betaalt u een schoonmaker. Misschien lukt het ook nog wel om de schoonmaker te laten komen als uw vriendin niet thuis is. Marijke Siegmund (59), Den Haag

Vrije tijd waardevol

Het idee dat schoonmakers inhuren decadent zou zijn, is hopeloos ouderwets. Laat het idee dat je zelf nog vrije tijd moet opofferen aan het huishouden los. Extra vrije tijd is misschien wel het waardevolste wat je van je salaris kunt kopen. Bieuwe Geertsema (41), Groningen

Samen met een muziekje

Mijn vriend en ik wonen ook samen in een (klein) appartement. Het schoonhouden is een kleine moeite, dus als je het goed verdeelt, kom je er vast samen wel uit. Hou je frustraties voor je en maak er een leuke gezamenlijke bezigheid van door bijvoorbeeld een muziekje op te zetten. Jorn van Akker (22), Den Haag

Maandelijks dinertje

Het bedrag waarmee u bereid was een schoonmaker te betalen, kunt u besteden aan een maandelijks dinertje buitenshuis. Dan kan zij bijkomen van de schoonmaakwerkzaamheden die zij in haar eentje heeft uitgevoerd. Erik van Uchelen (78), Amersfoort

Andere klusjes

Wellicht is jouw vriendin bereid om al het schoonmaakwerk op zich te nemen? In ruil kun jij andere klusjes doen. Er blijft genoeg keus over: de was, boodschappen, koken enz. Laat de tijd die jullie eraan besteden ongeveer gelijk zijn, dan voelt het eerlijk. Mavis de Vroede (52), Bellingwolde

Eenvoudige oplossing

Betaal uw vriendin om die rotklussen te doen. Dan hoeft ze zich niet te schamen voor een schoonmaker. Christie Weduwer (73), Leusden

Gedeelde ervaring

Ook ik heb geen grote woning, maar ben geen fan van poetsen. Bij mij komt een hulp eens in de twee weken de grote klussen doen. Stel een proefperiode voor. Zo kunnen u en uw vriendin op basis van een gedeelde ervaring pas echt de voors en tegens bespreken. Caro Bollen (53), Zwolle

Economische win-winsituatie

Iemand jouw huis laten schoonhouden is niet per se decadent. Er zijn legio mensen die dit willen en kunnen. Mits er een goede, eerlijke beloning tegenover staat is daar niets mis mee. Ieder z’n vak en zijn kwaliteiten. Er zijn mensen die nooit koken of boodschappen doen, hun gootsteen laten ontstoppen of de glazenwasser laten komen. Zonder meer eerlijke economische win-winsituaties. Jos van Eijndhoven (70), Liempde

U decadent, zij oubollig!

Het is decadent om een hulp te nemen voor schoonmaakwerk. Ook om boodschappen online te bestellen, een taxi te nemen of je haar te laten knippen. We kunnen heel goed zelf naar de winkel, de fiets nemen of de schaar ter hand nemen. Maar het kan zijn dat uw vriendin een dickensiaans beeld heeft bij die schoonmaakhulp. Het inhuren van een dienstverlener voor zaken waar u de zin, tijd of vaardigheid voor mist, is normaal. U decadent? Dan zij oubollig! Dick Swart (61), Amsterdam

Over twee weken: Meebetalen aan grafrechten?

25 jaar geleden is mijn man overleden. Onze dochters waren ten tijde van het overlijden 2 en 4. Zij hebben helaas geen herinneringen aan hun vader. Inmiddels heb ik een nieuwe partner. Nu is het na 25 jaar tijd om de grafrechten te verlengen. Dat kost € 2.000 voor een periode van tien jaar, daarna wordt er elke vijf jaar weer verlengd. Ik kan mij dit veroorloven, maar overweeg mijn kinderen hieraan mee te laten betalen. Ikzelf en mijn dochter bezoeken het graf niet, mijn andere dochter wel. Wat vindt u? Vrouw (56), naam bij redactie bekend