Hoe leg ik uit dat mijn geloofsovergang niet vanzelfsprekend is?

Sinds een aantal jaar heb ik een oudere vriend met wie ik gelukkig samenwoon. Zijn familie is niet-praktiserend moslim. Ik heb een kinderwens en als dat onderwerp ter sprake komt, wordt er heel gauw gezegd dat we dan wel voor de islam moeten trouwen. Op zich sta ik hiervoor open, maar waar ik moeite mee heb, is dat het als vanzelfsprekend wordt gezien. Terwijl dat voor mij en mijn familie niet het geval is. Ik vind die houding erg vervelend, maar ik wil er ook geen ruzie over maken. Hoe pak ik dat aan?

Vrouw (22) naam bij redactie bekend

Beider families

Wij (praktiserend christen van Irakese afkomst en zonder geloof opgevoede autochtone Nederlander) zijn afgelopen september getrouwd. In de gemeente én in de kerk, met een groot feest met een Arabische zanger én een Nederlandse dj. Dit kostte veel gesprekken aan beide kanten en uitleg van elkaars gebruiken. Dat was niet altijd makkelijk. We hebben een fantastische dag gehad. Onze beider families en vrienden beamen dat. Wij geloven dat dit wederzijds opgebouwde respect en vertrouwen ons helpt bij levenskeuzen in de toekomst. David Bedari (29) en Suzanne Kok (27), Voorburg

Zo gepiept

Jullie zijn volwassen mensen en willen trouwen. Dat is een werkje van niks en bij de burgerlijke stand zo gepiept. Daarna begint het lieve leven samen. Zonder bemoeienis van familie heeft het huwelijk kans van slagen. Leg niks uit. Nu al naar zijn familie luisteren zal het begin van het einde zijn. Want dat houdt nooit op. Jullie trouwen met elkaar en niet met elkaars familie. Godelieve Bruijnen (77), Baarlo

Misverstand

Het misverstand dat je voor de islam moet trouwen is onwettig en strafbaar als je niet eerst voor de wet bent getrouwd. Niet praktiserend maar wel voor de islam willen trouwen is een gedachtenkronkel. Cees Brouwers (68), Heemstede

Stichtelijk praatje

In de eerste plaats beslissen jullie hier zelf over. In de tweede plaats staat wettelijk gezien in Nederland het burgerlijk huwelijk, nu op basis van huwelijkse voorwaarden, altijd boven het levensbeschouwelijke. Bovendien bestaan er nog meer mogelijkheden van het registreren van een verbintenis met het oog op mogelijke kinderen. Ga de familie van je partner uitleggen dat het niets toevoegt. Gewoon een gratis lokethuwelijk met daarna een fijn feest is een leuke optie. Wie daar nog een stichtelijk praatje wil houden is daar vrij in. Coby Palmbergen (71), Assen

Na de geboorte

Onze dochter was ook heel gelukkig met haar niet-gelovige vriend tot ze zwanger raakte en er onder druk van de schoonfamilie getrouwd werd. Na de geboorte van onze kleinzoon kwam er bemoeienis vanuit het buitenland met bijna alles wat er in het gezin ook maar plaatsvond, en met instemming van haar man die plotseling weer erg gelovig werd. Hij nam alles wat een oom beweerde vanuit het thuisland – hij bleek een imam te zijn – voor waar aan. Om een lang verhaal van misère kort te houden: onze kleinzoon zit al drie jaar met ‘papa’ in het buitenland terwijl dochter hier wegkwijnt. Verzoeken om gerechtigheid en uitlevering blijven onbeantwoord en veel mensen vragen zich af hoe ze zo stom heeft kunnen zijn. Bert Kruizinga (68), Amsterdam

Kinderen

Mijn islamitische schoonfamilie zei ook modern te zijn. Totdat er kinderen kwamen, toen bleek het allemaal zo vrijblijvend niet meer. Wij wilden allebei geen moslim zijn met het leven wat ze daarbij voor ons bedacht hadden. Er werd door familie uiteindelijk aangestuurd op een escalatie, mijn vrouw koos bijzonder genoeg voor ons, dus brak ze met haar familie. Pijnlijk, maar helaas bleek er geen enkele ruimte te zijn voor andere opties. Naam bij redactie bekend (42), Den Haag

Over twee weken: Mag onze witte dochter cornrows? Mijn dochter van 12, geboren uit twee witte ouders, wil dolgraag Afro-Amerikaanse haarstijlen, zoals cornrows en box braids. Haar vriendin, een meisje met Surinaamse roots, heeft ze ook. Moeten wij, haar ouders, haar nu uitleggen wat culturele toe-eigening is en vertellen dat zij die vlechten daarom niet kan dragen? Ik wil haar de culturele achtergrond en pijnlijke geschiedenis van deze haarstijlen uitleggen en vertellen dat het voor sommige mensen gevoelig ligt als een wit persoon ze draagt. Maar creëer je hierdoor juist niet een tegenstelling tussen twee groepen mensen, terwijl zij daar zelf geen onderscheid in maakt? Vrouw (38), Haarlem