‘Hoe lang is hij eigenlijk al dood?’, vroeg ik kauwend. ‘Een paar dagen’, zei mijn zwager.

Bij mijn zwager in de achtertuin lag een dooie bever in een kruiwagen. ‘Ik ga hem straks villen’, zei mijn zwager. Let wel: hij is geen telg van een woest Canadees natuurvolk, maar een vriendelijke, vleesverlatende bioloog die doordeweeks iets heel rustigs doet achter een laptop.

In zijn vrije tijd haalt hij graag dode dieren uit elkaar. Als ik bij hem in de datsja de vriezer opentrek (om de wodka te pakken, of de miniloempia’s) puilt er geregeld een stijf bevroren uil of vos naar buiten, en als ik een soepkom uit de kast haal kijk ik voor de zekerheid altijd eerst even of er geen eendenkuiken op sterk water in ligt. Die datsja staat overigens niet in Siberië of zo, maar in de Bommelerwaard, en die dieren helpt hij niet om zeep, nee, die zijn al dood als hij ze vindt.

‘De buurvrouw gaat een muts maken van de vacht’, zei mijn zwager terwijl hij de bever ruggelings neervlijde op de terrastafel. (Ook die buurvrouw is een beschaafde dame, die heel mooi kan haken en borduren. Het buitenleven maakt blijkbaar iets ruigs los in mensen.)

Daar lag de bever. Hij had de afmetingen van een obese kleuter, en menselijke handjes die zich machteloos gekromd uitstrekten naar het stralend blauwe zwerk. Nou ja, het is zijn lichaam maar, zei ik tegen mezelf; zijn ziel is al naar de eeuwige knaagvelden.

Intussen at ik een boterham met grillworst. Het was geen gewone grillworst, maar grillworst die hier en daar gevuld is met kloddertjes smeerkaas. Ik vind dat lekker, maar die worst valt niet bij iedereen goed, eigenlijk bijna bij niemand. ‘Alsof je bijt in de wang van iemand met heel veel puisten’, had mijn zus juist walgend gezegd, en ook huisgenoot P weigerde te eten van iets dat ‘geen broodbeleg was, maar een Mengele-experiment’.

Terwijl ik een hap nam, pakte mijn zwager een scalpel, mompelde iets over een ‘ventrale incisie’ en zette de scalpel ergens ten hoogte van des bevers kontgat in de vacht. ‘Hoe lang is hij eigenlijk al dood?’, vroeg ik kauwend. ‘Een paar dagen’, zei mijn zwager.

Daar kwam de witte, vette buik van de bever tevoorschijn, en verspreidde een geur die deed vermoeden dat die bever toch wat langer dan een paar dagen dood was. Omdat ik geen stads trutje wilde zijn, nam ik nog een hap van die boterham.

Nou ja, de rest laat zich raden. Kaasgrillworst zal ik nooit meer eten. En die bever hoef ik pas weer te zien als hij een bontmuts is geworden; misschien zelfs dan niet.